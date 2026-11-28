1980 में नागरिक नहीं थीं सोनिया गांधी, पर वोटर लिस्ट में था नाम, पुलिस की रिपोर्ट
दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में सौंपी अपनी रिपोर्ट बताया है कि सोनिया गांधी 1980 में नागरिक नहीं थीं, फिर भी उनका नाम मतदाता सूची में था। दिल्ली पुलिस की मानें तो सोनिया गांधी को अप्रैल 1983 में नागरिकता मिली।
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को भारतीय नागरिकता मिलने से पहले वर्ष 1980 की मतदाता सूची में नाम दर्ज होने की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) दाखिल की है। पुलिस ने रिपोर्ट में कहा है कि सोनिया गांधी वर्ष 1980 में भारतीय नागरिक नहीं थीं, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में शामिल था। उन्हें अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिकता मिली थी। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इन तथ्यों की पुष्टि जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) और केंद्रीय गृह मंत्रालय से हुई है। हालांकि, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) को भेजे गए नोटिस का जवाब अभी नहीं मिला है। इसलिए जांच पूरी करने के लिए और समय चाहिए।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी की अदालत में यह रिपोर्ट तुगलक रोड थाने के सब-इंस्पेक्टर यशवंत ने दाखिल की है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 14 दिसंबर की तारीख तय की। साथ ही तुगलक रोड थाने के एसएचओ को अदालत में उपस्थित होकर यह बताने को कहा है कि शिकायत में कोई संज्ञेय अपराध बनता है या नहीं।
वर्ष 1980 और 1983 की सूची में नाम होने की पुष्टि
पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार, मतदाता सूची से जुड़े रिकॉर्ड जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में रखे जाते हैं। 25 नवंबर 2026 को निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) के कार्यालय की ओर से दिए गए पत्र में पुष्टि की गई कि सोनिया का नाम वर्ष 1980 और 1983 की मतदाता सूचियों में दर्ज था। हालांकि, मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए भरा जाने वाला फॉर्म-6 और अन्य संबंधित दस्तावेज अभी उपलब्ध नहीं हैं। इनकी तलाश और मामले की जांच जारी है।
शिकायत स्थानांतरित करने पर उठे सवाल
लंच से पहले हुई सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से यह भी बताया गया कि आईपी एस्टेट थाने में दर्ज शिकायत को तीन सितंबर 2025 को तुगलक रोड थाने में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह रिपोर्ट आईपी एस्टेट थाने के जांच अधिकारी ने अदालत में पेश की। इस पर अदालत ने सवाल उठाया कि शिकायत को एक थाने से दूसरे थाने और फिर नई दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में किस कानूनी प्रावधान के तहत भेजा गया था।
अगस्त 2025 में दायर हुई थी शिकायत
यह शिकायत अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने 24 अगस्त 2025 को दायर की थी। इसमें आरोप लगाया गया कि सोनिया का नाम वर्ष 1980 की मतदाता सूची में उन्हें भारतीय नागरिकता मिलने से पहले ही दर्ज था। शिकायत के अनुसार, उनका नाम 1980 की सूची में शामिल हुआ, 1982 में हटा दिया गया और फिर 1983 में दोबारा दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने दलील दी कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने का अधिकार भारतीय नागरिकों को ही है। उन्होंने दस्तावेजों के आधार पर यह भी कहा था कि संबंधित मतदाता सूची में सोनिया का नाम और सफदरजंग रोड का पता दर्ज था। इस मामले में पहले मजिस्ट्रेट अदालत ने वर्ष 2025 में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने से इनकार कर दिया था। शिकायतकर्ता ने इस आदेश को सत्र अदालत में चुनौती दी थी।
दोबारा सुनवाई का दिया था निर्देश
21 सितंबर को विशेष अदालत के न्यायाधीश विशाल गोगने ने शिकायतकर्ता विकास की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट अदालत का आदेश रद्द कर दिया था। सत्र अदालत ने कहा था कि शिकायत खारिज करने वाला आदेश कारण स्पष्ट नहीं करता और यह नहीं बताता कि शिकायत में संज्ञेय अपराध बनने के सवाल पर क्या निष्कर्ष निकाला गया। अदालत ने इसे बिना पर्याप्त कारण वाला आदेश बताते हुए रद्द कर दिया और मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए मजिस्ट्रेट अदालत में वापस भेज दिया था।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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