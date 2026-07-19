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सोनम वांगचुक कल खत्म कर देंगे अनशन अगर... पत्नी गीतांजलि ने कर दिया बड़ा ऐलान

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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गीतांजलि आंग्मो सोनम वांगचुक का मैसेज लेकर रविवार शाम जंतर मंतर पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि वांगचुक कल अपनी भूखहड़ताल खत्म कर देंगे। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। 

सोनम वांगचुक कल खत्म कर देंगे अनशन अगर... पत्नी गीतांजलि ने कर दिया बड़ा ऐलान

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने 20 जुलाई को होने वाले संसद चलो मार्च से पहले बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अगर नेता इस बात का आश्वासन देते हैं कि वह संसद के मॉनसून सत्र में शिक्षा में जवाबदेही का मुद्दा उठाएंगे तो सोनम वांगचुक कल अपनी भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। गीतांजलि आंग्मो ने कहा है कि इसके लिए नेताओं को कल अस्पताल में सोनम से मिलकर उन्हें भरोसा दिलाना होगा।

गीतांजलि ने जंतर मंतर पर मौजूद समर्थकों को सोनम वांगचुक का मैसेज भी दिया। उन्होंने कहा, सोनम ने अनुरोध किया है कि कल का हमारा मार्च शांतिपूर्ण हो और इस विरोध प्रदर्शन का गलत इस्तेमाल न होने दें। उन्होंने कहा, सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। मैंने हाई कोर्ट में बहुत कोशिश की कि हम उन्हें प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।

संसद चलो मार्च से पहले समर्थकों को किया आगाह

इससे पहले उन्होंने संसद मार्च को लेकर जानकारी देते हुए कहा था कि मैं निश्चित रूप से उनका कल मार्च में सोनम वांगचुक का प्रतिनिधित्व करूंगी। .हमने आज एक अर्जेंट याचिका दायर की क्योंकि अगर हमें आज ही शिफ्ट करने की अनुमति मिल जाती, तो हम मेदांता जा सकते थे और फिर कल सुबह तक विरोध स्थल पर पहुंच सकते थे। लेकिन हमें पता था कि वे इसकी अनुमति नहीं देंगे। मैं सोनम वांगचुक का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हूं और कल निश्चित रूप से मार्च में शामिल होऊंगी।

उन्होंने आगे कहा, कल मार्च में शामिल होने वाले सभी छात्रों और अभिभावकों से मैं यही कहूंगी कि दो बातों का ध्यान रखें। पहली, आइए इस मार्च को पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करें। दूसरी, उन लोगों से सावधान रहें जो इसमें बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं। सतर्क रहें और उनके जाल में न फंसें। उन्होंने समर्थकों को आगाह करते हुए कहा कि गड़बड़ी पैदा करने या इस कार्यक्रम को कोई अलग रंग देने की कोशिशें हो सकती हैं। ऐसे में सभी को सावधान रहना होगा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने गीतांजलि आंग्मो की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने सोनम वांगचुक को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टर वांगचुक की लगातार निगरानी कर रहे हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि उनके खिलाफ किसी प्रकार की जबरदस्ती की जा रही है।

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अभिजीत दीपके ने समर्थकों से क्या की अपील?

कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने रविवार को अपने समर्थकों से सोमवार को प्रस्तावित 'संसद चलो' मार्च से पहले बड़ी संख्या में जंतर-मंतर पर इकट्ठा होने की अपील की है। ​​उन्होंने दावा किया कि इस विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई हो सकती है। कॉजपा का संसद तक प्रस्तावित मार्च संसद के मानसून सत्र के पहले दिन हो रहा है। मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा।

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दीपके द्वारा रातभर धरना स्थल पर डटे रहने की अपील के बाद शनिवार रात और रविवार सुबह भी बड़ी संख्या में लोग जंतर-मंतर पहुंचते रहे। दीपके ने आशंका जताई थी कि 20 जुलाई को संसद मार्च से पहले दिल्ली पुलिस प्रदर्शन स्थल को खाली कराने की कोशिश कर सकती है।

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लेखक के बारे में

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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