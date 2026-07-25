प्लीज... थोड़ा दिल दिखाइए, सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि की आलोचकों से भावुक अपील
सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने की आलोचना कर रहे लोगों से उनकी पत्नी गीतांजलि ने भावुक अपील की है। उन्होंने कहा कि सोनम के 26 दिन लंबे भूख हड़ताल को खत्म करने के फैसले पर जल्दबाजी में कोई राय न बनाएं। सोनम ने खुद से भी बड़े मकसद के लिए भारी शारीरिक कीमत चुकाई है।
शिक्षाविद् और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो ने गुरुवार को लोगों से भावुक अपील की। गीतांजलि ने कहा कि वे सोनम के 26 दिन लंबे भूख हड़ताल को खत्म करने के फैसले पर जल्दबाजी में कोई राय न बनाएं। सोनम ने खुद से भी बड़े मकसद के लिए भारी शारीरिक कीमत चुकाई है, इसलिए आलोचना के बजाय उन्हें सहानुभूति मिलनी चाहिए।
गीतांजलि ने यह अपील तब की है जब केंद्र सरकार ने उम्मीद जताई कि वांगचुक का अनशन खत्म करने का फैसला पेपर लीक को लेकर चल रहे विरोध-प्रदर्शनों को खत्म करने का रास्ता साफ करेगा। एक्स पर एक पोस्ट में गीतांजलि ने कहा कि वांगचुक की आलोचना करने की जल्दबाजी करने से पहले जरा रुककर उस जज्बे को समझने की कोशिश करें जिसके तहत उन्होंने किसी बड़े मकसद के लिए 26 दिनों तक उपवास किया।
सहानुभूति का एक दिन तो दे ही सकते हैं
उन्होंने आगे कहा कि आज वह आईसीयू में हैं और उनका वजन (मांसपेशियों सहित) 11 किलो कम हो गया है, क्योंकि उन्होंने आराम के बजाय त्याग का रास्ता चुना। उन पर अपनी उम्मीदों और राजनीतिक हिसाब-किताब का बोझ डालने से पहले कम से कम हम उन्हें सहानुभूति का एक दिन तो दे ही सकते हैं। सहानुभूति की अपील करते हुए गीतांजलि ने कहा कि हर कोई निस्वार्थ सेवा वाले जीवन को परखने के काबिल नहीं होता। ऐसा करने के लिए पहले नैतिक कद हासिल करना पड़ता है। प्लीज... थोड़ा दिल दिखाइए।
दीपके ने फैसले का स्वागत किया था
सोनम वांगचुक ने गुरुवार को आधी रात के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में अपना अनशन खत्म किया। विरोध-प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे सीजेपी के संयोजक अभिजीत दीपके ने वांगचुक के इस फैसले का स्वागत किया। लेकिन, दीपके ने यह भी कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर उनका विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा।
इसलिए लिया अनशन खत्म करने का फैसला
एक्स पर पोस्ट किए गए अपने बयान में सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्होंने अपना अनिश्चितकालीन अनशन खत्म करने का फैसला देश में संभावित हिंसा को ध्यान में रखते हुए लिया। उन्होंने यह भी कहा कि यह फैसला सरकार और 65 विपक्षी सांसदों से मिले लिखित आश्वासन के बाद लिया गया। इसमें कहा गया था कि परीक्षा प्रणाली की विफलता और जवाबदेही के मुद्दे पर संसद में चर्चा की जाएगी।
पत्नी ने अहम भूमिका निभाई
सरकार ने वांगचुक को अपना अनशन तोड़ने के लिए कैसे मनाया, इस बारे में जानकारी रखने वाले सरकार के एक तीसरे अधिकारी ने बताया कि इसमें उनकी पत्नी गीतांजलि आंग्मो की अहम भूमिका थी। अधिकारी ने कहा कि वह सरकार और वांगचुक के बीच बातचीत कराने वाली कड़ी थीं। वह इस बात से बहुत नाराज थीं कि उन्होंने अपनी बात से पलटी मारी है, इसलिए उन्होंने उन्हें अनशन खत्म करने के लिए मनाया। वह बातचीत के जरिए विरोध प्रदर्शन खत्म करने के पक्ष में थीं और यह भी नहीं चाहती थीं कि वह कोई और शर्त रखें।
एक तरफ जहां विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं गीतांजलि ने प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आलोचना की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष उनके पति की विश्वसनीयता और इस आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।