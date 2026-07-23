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मेरे लिए यह बहुत दुखद है, मीडिया से क्यों नाराज हुईं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि

By Subodh Kumar Mishra
एएनआई, नई दिल्ली
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छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो मीडिया से नाराज दिखीं। आंग्मो ने कहा कि मीडिया में छात्रों की छवि खराब होते देखना बहुत दुखद है। उन्होंने अपील की कि अगर दिल्ली में हिंसा की खबरें आती हैं तो बिना सबूत के उन्हें इस आंदोलन से जोड़ने की जल्दबाजी न करें।

मेरे लिए यह बहुत दुखद है, मीडिया से क्यों नाराज हुईं सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि

कॉकरोच जनता पार्टी की मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने मीडिया पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मीडिया से अपील की कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्रों के विरोध-प्रदर्शन को बिना सबूत हिंसा की घटनाओं से न जोड़ा जाए। यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से हो रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में आंग्मो ने कहा कि मीडिया में छात्रों की छवि खराब होते देखना बहुत दुखद है।

उन्होंने कहा कि एक शिक्षक के तौर पर मीडिया में हमारे छात्रों की छवि खराब होते देखना मेरे लिए बहुत दुखद है। छात्रों का विरोध-प्रदर्शन जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। अगर दिल्ली में कहीं और हिंसा की खबरें आती हैं तो कृपया बिना सबूत के उन्हें इस आंदोलन से जोड़ने की जल्दबाजी न करें।

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आंग्मो ने कहा कि जो लोग विरोध कर रहे छात्रों को जानते हैं, उन्होंने उनके असाधारण धैर्य, अनुशासन और संयम को देखा है। उन्होंने आगे सवाल करते हुए कहा कि मैं अक्सर सोचती हूं कि ऐसा कौन सा सिस्टम है जो अपने ही छात्रों पर इतनी जल्दी अविश्वास करने लगता है? उनकी चिंताओं को सुनने के बजाय उनके इरादों पर सवाल उठाना इतना आसान क्यों है?

उन्होंने कहा कि छात्रों को गलत तरीके से नहीं दिखाया जाना चाहिए। हमारे बच्चे सुरक्षा के हकदार हैं, न कि उन्हें विलेन के तौर पर दिखाया जाना चाहिए। उनकी बात सुनी जानी चाहिए, न कि ऐसे नैरेटिव से दबा दी जानी चाहिए जो कुछ खास लोगों के फायदे के लिए हों।

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इस बीच, नीट पेपर लीक मामले में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन का समर्थन करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने नीट परीक्षा और शिक्षा सुधारों से जुड़े हालिया प्रदर्शनों के दौरान जंतर-मंतर पर हुई हिंसा और झड़पों की निंदा की। उन्होंने कहा कि छात्रों की जायज शिकायतों का समाधान बातचीत, पारदर्शिता और संस्थागत सुधारों के जरिए किया जाना चाहिए।

बुधवार को एक बयान में एबीवीपी ने विरोध-प्रदर्शनों के दौरान हुई अफरातफरी, सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा और हिंसक झड़पों की निंदा की और घायल छात्रों व सुरक्षाकर्मियों के प्रति सहानुभूति जताई।

छात्र संगठन ने कहा कि छात्रों के असली मुद्दों का इस्तेमाल संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। संगठन ने शिकायतों को दूर करने के लिए सार्थक बातचीत और संस्थागत सुधारों की मांग की।

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एबीवीपी ने कहा कि वह नीट सहित प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ लगातार छात्रों के साथ खड़ा रहा है। संगठन ने दावा किया कि वह केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग करने वाले शुरुआती संगठनों में से एक था। उसने जवाबदेही तय करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किए थे।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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