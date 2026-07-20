सोनम वांगचुक की पत्नी ने दोबारा खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा, अब क्या कहा?
सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि ने एक बार फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। उन्होंने सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच के सामने चुनौती देते हुए पति को प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने की अनुमति मांगी है।
23 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंग्मो ने एक बार फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गीतांजलि ने सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच के सामने चुनौती देते हुए वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से एक प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट करने की अनुमति मांगी है। एक दिन पहले ही सिंगल बेंच ने मांग खारिज कर दी थी।
वांगचुक की पत्नी ने अपनी अपील में कहा है कि एक सक्षम व्यस्क के पास इलाज चुनने या इनकार करने का अधिकार है और उसकी इच्छा के बिना किसी अस्पताल में सीमित नहीं किया जा सकता है। आंग्मो ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि सिंगल बेंच के आदेश ने वांगचुक और उनके परिवार को चिकित्सा के चुनाव और कहां इलाज कराया जाए, यह चुनने के अधिकार से वंचित किया है। गीतांजलि ने कहा है कि वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में रखना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है।
वांगचुक की हालत में सुधार
वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (वीएमएमसी) और सफदरजंग अस्पताल की ओर से रविवार को स्वास्थ्य बुलेटिन में कहा गया कि वांगचुक की हालत स्थिर है और उनके रक्त संबंधी मानकों में मामूली सुधार दर्ज किया गया है। बुलेटिन में कहा गया है कि सफदरजंग अस्पताल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के एक्सपर्ट डॉक्टरों की टीम वांगचुक के उपचार की निगरानी कर रही है।
हाई कोर्ट ने रविवार को खारिज कर दी मांग
गीतांजलि ने वांगचुक को अपनी पसंद के किसी अन्य निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जस्टिस मिनी पुष्करणा ने हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा कि गीतांजलि की याचिका पर कोई अंतरिम आदेश देने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सफदरजंग के डॉक्टर वांगचुक की स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं और यह नहीं कहा जा सकता कि उनके खिलाफ किसी बल का प्रयोग किया जा रहा है। जस्टिस ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा वांगचुक को जंतर-मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले जाने के फैसले को मनमाना नहीं कहा जा सकता।
क्या कह रही हैं वांगुचक की पत्नी
कोर्ट के फैसले पर गीतांजलि ने कहा, 'हाई कोर्ट ने दूसरे अस्पताल में ले जाने की अनुमति नहीं दी क्योंकि उन्होंने कहा कि वे उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। हमने सुझाव दिया था कि जहां भी उनका इलाज हो, वे अपने डॉक्टर भेज सकते हैं। यह एक मौलिक अधिकार है। हम अपनी पसंद और सहूलियत के अधिकार का उपयोग कर रहे थे। देश में भरोसे की कमी है, लोग सरकारी संस्थानों पर भरोसा नहीं करते।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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