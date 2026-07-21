‘सोनम वांगचुक कल अपना अनशन खत्म करने वाले थे’; अभिजीत दीपके ने बताया फिर क्यों बदला इरादा
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की शिक्षा सुधारों संबंधी मांग के समर्थन में 24 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वागंचुक ने अब तक अपना अनशन खत्म नहीं किया है। अभिजीत दीपके के मुताबिक कल वो अनशन तोड़ने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना इरादा बदल लिया।
सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आज 24वां दिन है। दिल्ली पुलिस द्वारा 18 जुलाई को जबरन सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बावजूद उन्होंने अब तक अपना अनशन नहीं तोड़ा है। हालांकि, दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना दे रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आज बताया कि सोनम वांगचुक कल ही अपना अनशन खत्म करने वाले थे। हमने उन्हें इसके लिए मना भी लिया था, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस की बर्बरता के बाद उन्होंने अनशन आगे भी जारी रखने का फैसला किया है।
दीपके ने CJP के घायल समर्थकों से मांगी माफी
CJP के प्रदर्शनकारी सोमवार रात भारी बारिश और कड़ी सुरक्षा के बावजूद जंतर-मंतर पर डटे हुए हैं, जबकि एक दिन पहले ही 'संसद चलो' मार्च के दौरान पुलिस ने उन पर कार्रवाई की थी। वहीं अभिजीत दीपके ने पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए समर्थकों से माफी मांगी है। पुलिस की कथित पिटाई से घायल हुए सीजेपी समर्थकों ने उन्हें अपने अनुभव बताते हुए आरोप लगाया कि बिना नेमप्लेट वाले पुलिसकर्मियों ने महिलाओं समेत प्रदर्शनकारियों की पिटाई की और उन्हें ‘आतंकवादी’ कहा गया।
अभिजीत दीपके ने समर्थकों के लिए किया पोस्ट
अभिजीत दीपके ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में पुलिस की कार्रवाई में घायल हुए लोगों से माफी मांगी। उन्होंने लिखा, ''मैं अपने सभी समर्थकों से माफी मांगता हूं, खासकर उन लड़कियों से जिनकी पुरुष पुलिस अधिकारियों ने बेरहमी से पिटाई की। हम और बेहतर कर सकते थे। दिल्ली पुलिस की अमानवीय हरकतों से आपको बचाने के लिए मैं और बेहतर कर सकता था।''
दीपके ने आरोप लगाया, "20 से अधिक छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए सरकार और भी कई युवा छात्रों का खून बहाने को तैयार थी।"
वहीं CJP के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "सोनम वांगचुक अपनी भूख हड़ताल के 24वें दिन पर हैं। वह अभी भी हमारे लिए लड़ रहे हैं। हम रुकेंगे नहीं। धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करना होगा।"
सीजेपी की क्या मांगें
बता दें कि, 20 जून को शुरू हुए सीजेपी नीट और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करना, शिक्षा प्रणाली में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है।
सोनम वांगचुक का स्वास्थ्य स्थिर : सफदरजंग अस्पताल
सफदरजंग अस्पताल ने मंगलवार को कहा कि सोनम वांगचुक के महत्वपूर्ण स्वास्थ्य मानक फिलहाल स्थिर हैं, लेकिन डॉक्टरों की बार-बार सलाह के बावजूद वह नसों के माध्यम से दिए जाने वाले तरल पदार्थ (आईवी फ्लूड) और ग्लूकोज लेने से लगातार इनकार कर रहे हैं। अस्पताल की ओर से सुबह 9 बजे जारी हेल्थ बुलेटिन में कहा गया कि वांगचुक को सभी आवश्यक डॉक्टरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं और विशेषज्ञों की टीम उनके स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार कड़ी निगरानी रखी जा रही है।