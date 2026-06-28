CJP Protest: सोनम वांगचुक के साथ अभिजीत दीपके क्यों नहीं कर रहे भूख हड़ताल? खुद बताई वजह
CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के आंदोलन के नौवें दिन सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। हालांकि CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके इस अनशन में शामिल नहीं हुए। जानिए उनके द्वारा अनशन न शुरू करने की वजह क्या है?
CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट लगातार 9वें दिन जारी है। मशहूर शिक्षाविद और समाजसेवी सोनम वांगचुक ने प्रदर्शन को मजबूती देने के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। मगर एक अहम सवाल उठ रहा है- आखिर सोशल मीडिया से उपजी पार्टी को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाने वाले अभिजीत दीपके इस भूख हड़ताल में शामिल क्यों नहीं हुए? इसमें शामिल न होने की वजह दीपके ने खुद बताई है। जानिए किस कारण से दीपके भूख हड़ताल नहीं कर रहे हैं।
अभिजीत दीपके क्यों नहीं कर रहे भूख हड़ताल?
कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन धीमा ही सही, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से जंतर-मंतर पर जारी है। फाउंडर अभिजीत दीपके से जब यूट्यूबर समदीश भाटिया ने पूछा- भूख हड़ताल की सोच रहे हो? इस पर दीपके का जवाब सुनने लायक था। उन्होंने मुस्कराते हुए कहा- "नहीं नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि भूख हड़ताल मेरे वश की है।" और वो जोर-जोर से हंसने लगे। आगे बोले- “मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम है। मेरी मां यही बोलती है कि तुझे टाइम पर खाना न आ जाए, तो सिर पकड़ लेता है। क्या कर रहा है तू अभी।”
ऐलान के मुताबिक, सोनम वांगचुक ने शुरू की भूख हड़ताल
वहीं दूसरी तरफ अगर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की बात करें, तो उन्होंने अपने कहे मुताबिक आज रविवार से भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वांगचुक ने बृहस्पतिवार को जेनेवा में ऐलान करते हुए कहा था- अगर सरकार नीट पेपर लीक के आरोपों से जुड़ी मांगों पर कोई जवाब नहीं देती है, तो वह 28 जून से जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे।
भूख हड़ताल से पहले गए थे राजघाट
आज 28 जून से सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। भूख हड़ताल शुरू करने से पहले, वांगचुक और CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके राजघाट गए और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। वांगचुक के उपवास शुरू करते ही सैकड़ों प्रदर्शनकारी जंतर-मंतर पर जमा हो गए। इनमें ज्यादातर युवा और छात्र शामिल थे। कई किसान नेता भी विरोध स्थल पर मौजूद थे। विरोध दो मिनट के मौन के साथ शुरू हुआ।
20 जून से कॉकरोच जनता पार्टी कर रही प्रोटेस्ट
दिपके ने पहले भी किसानों, छात्रों और संगठनों से विरोध प्रदर्शन में शामिल होने और मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट NEET सहित परीक्षा सिस्टम में कथित गड़बड़ियों पर जवाबदेही की मांग का समर्थन करने की अपील की है। CJP ने 20 जून को जंतर-मंतर पर अपना प्रोटेस्ट शुरू किया था, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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