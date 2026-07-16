सोनम वांगचुक के अंदर गांधी जी की झलक, सत्याग्रह करके प्राण त्याग रहे; आप- VIDEO
अरविंद केजरीवाल आज जंतर मंतर पहुंचे, तो उन्होंने शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा- सोनम वांगचुक जैसे शिक्षाविद को देश का शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। इसके साथ ही आप के दिल्ली अक्ष्यक्ष ने सोनम वांगचुक की तुलना महात्मा गांधी से कर दी। जानिए उन्होंने क्या कहा।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी शातिंपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रही है। इस प्रोटेस्ट के केंद्र में सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं- मशहूर एक्टविस्ट सोनम वांगचुक। इसकी सबसे बड़ी वजह है, 28 जून से उनका अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे होना। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज जंतर मंतर पहुंचे, तो उन्होंने शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा- सोनम वांगचुक जैसे शिक्षाविद को देश का शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए। इसके साथ ही आप के दिल्ली अक्ष्यक्ष ने सोनम वांगचुक की तुलना महात्मा गांधी से कर दी। जानिए उन्होंने क्या कहा।
सोनम वांगचुक में गांधी जी की झलक, सत्याग्रह करके प्राण त्याग रहे…
आम आदमी पार्टी के दिल्ली अक्ष्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मीडिया से बातचीत में कहा- अभी तक जो मैंने देखा, देश की तमाम बड़ी-बड़ी विपक्षी पार्टियों के नेता, सिविल सोसाइटियों के लोग, सामाजिक संगठन के लोग, आर्मी और जुडीश्यिरी से रिटायर लोग यहां आ रहे हैं। क्योंकि उन लोगों को दिख रहा है कि आज सोनम वांगचुक के अंदर गांधी जी की झलक है। कोई आदमी है जो देश के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए सत्याग्रह कर रहा है। अहिंसा से इस सरकार को अपनी बात मनमाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए हम भी यही चाहेंगे कि सब लोग 20 तारीख को आएं और संसद चलें।
सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाना चाहिए, केजरीवाल
जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा- " कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन और सोनम वांगचुक की बात सुनो, नहीं तो तीन साल बाद तुम्हारा (केंद्र सरकार का) 2014 जैसा हश्र होगा... । इसके बाद केजरीवाल ने कहा- मैं भी एक प्रस्ताव देता हूं, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। केजरीवाल ने सोनम वांगचुक का नाम लेते हुए कहा- सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। मैं PM को सुझाव देता हूं- धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ और सोनम वांगचुक को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाओ।
अब कैसी तबीयत है सोनम वांगचुक की
आपको बताते चलें सोनम वांगचुक का अनशन गुरूवार को 19 वें दिन में प्रवेश कर गया है। उनका वजन इस दौरान करीब 9 किलोग्राम से अधिक घट गया है। चिकित्सकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनका अनशन जारी रहा तो जल्द ही शरीर के अंगों पर असर पड़ने वाला गंभीर चरण शुरू हो सकता है। वांगचुक विभिन्न परीक्षाओं में पेपर लीक के खिलाफ तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग करते हुए कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के बैनर तले अनिश्चतकालीन अनशन पर हैं। वह शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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