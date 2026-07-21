सोनम वांगचुक मेदांता में किए गए शिफ्ट; कैसी है तबीयत, किस वार्ड में भर्ती, कौन करेगा देखभाल?
Sonam Wangchuk shifted in Medanta Hospital: सोशल एक्टविस्ट सोनम वांगचुक को मंगलवार शाम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट करने से पहले उनकी हालत कैसी थी, इस पर सफदरजंग के डॉक्टरों ने क्या बताया?
Sonam Wangchuk shifted in Medanta Hospital: सोशल एक्टविस्ट सोनम वांगचुक को मंगलवार शाम दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट करने से पहले उनकी हालत कैसी थी, इस पर सफदरजंग के डॉक्टरों ने क्या बताया? नए अस्पताल में वांगचुक को किस वार्ड में रखा जाएगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए लाइव हिन्दुस्तान की इस रिपोर्ट को।
सोनम वांगचुक को मेदांता में कहां रखा गया है?
शुरूआती जानकारी के मुताबिक, सोनम वांगचुक को मेदांता अस्पताल के सेकेंड फ्लोर स्थित ICU में भर्ती किया गया है। फिलहाल उनके इलाज की जिम्मेदारी अस्पताल की इंटरनल मेडिसिन (फिजिशियन) टीम संभाल रही है। डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी लगातार निगरानी कर रही है और मंगलवार रात भी उन्हें ICU में ही रखा जाएगा।
सोनम वांगचुक की कैसी है तबीयत?
सफदरजंग अस्पताल की ओर से जारी बयान के मुताबिक, सोनम वांगचुक को मंगलवार शाम 6:40 बजे डिस्चार्ज कर मेदांता अस्पताल की मेडिकल टीम को सौंप दिया गया। अस्पताल ने बताया कि डिस्चार्ज के समय उनके सभी जरूरी हेल्थ से जुड़े पैरामीटर लगभग स्थिर थे। हालांकि, उन्हें अब भी पैनसाइटोपीनिया की समस्या बनी हुई है और उनके शरीर में पोटैशियम का स्तर 3.4 mEq/L दर्ज किया गया। इलाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए उनकी सभी मेडिकल रिपोर्ट, जांच और उपचार संबंधी दस्तावेज मेदांता की टीम को सौंप दिए गए हैं।
मेदांता में शिफ्ट करने का आदेश किसने दिया था?
आपको बताते चलें कि इससे पहले मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने सोनम वांगचुक को तत्काल मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश दिया था। यह आदेश उनकी पत्नी गीतांजलि आंग्मो की अपील पर दिया गया। सोनम वांगचुक बीती 28 जून से नीट परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ियों और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं।
19 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने उन्हें जंतर-मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया था। इसके बाद उनकी पत्नी ने उन्हें निजी अस्पताल में स्थानांतरित करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, जिस पर मंगलवार को अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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