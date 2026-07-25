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सोनम वांगचुक ने क्यों तोड़ा अनशन, किस बात का डर था; कौन सी घटना याद आ रही थी

By Subodh Kumar Mishra
पीटीआई, नई दिल्ली
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सोनम वांगचुक ने बताया कि उन्हें किस बात का डर था, जिसके लिए उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया। आधी रात को अनशन तोड़ते समय साथियों के मौजूद नहीं रहने को अपने दिल का सबसे बड़ा दुख बताया। वह 26 दिन तक भूख हड़ताल पर रहे। वांगचुक ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि उन्होंने सरकार के साथ कोई समझौता किया है।

शिक्षाविद् और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक।
शिक्षाविद् और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक।

शिक्षाविद् और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्होंने केंद्र से लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म करने का फैसला किया। उन्हें डर था कि प्रदर्शनकारियों पर जल्द ही सख्त कार्रवाई हो सकती है। वे हिंसा रोकना चाहते थे। उन्हें लद्दाख में 24 सितंबर, 2025 को युवाओं पर हुई फायरिंग की घटना याद थी।

शुक्रवार देर रात पोस्ट किए गए एक वीडियो में वांगचुक ने उन आरोपों को खारिज कर दिया कि उन्होंने सरकार के साथ कोई समझौता किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनका मुख्य मकसद यह सुनिश्चित करना था कि विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्रों को हिंसा या कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं की। उनकी प्राथमिकता प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी भी कानूनी कार्रवाई को रोकना थी। वांगचुक ने भरोसा जताया कि प्रधान आखिरकार इस्तीफा दे देंगे।

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डर था कि बड़ी कार्रवाई हो सकती है

वांगचुक ने कहा कि कल रात लगभग 12 बजे मुझे बताया गया कि मंत्री लिखित में आश्वासन देने को तैयार हो गए हैं। मैं जल्दबाजी में था क्योंकि दिल्ली में हालात ऐसे थे। डर था कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मैं खबरें देख रहा था और मुझे 24 सितंबर, 2025 की घटना याद आ गई, जब पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने लद्दाख के युवाओं पर बेरहमी से गोली चलाई थी। मुझे डर था कि यहां भी वैसा ही कुछ हो सकता है। मुझे लगा कि अगर मैं अपना अनशन खत्म कर दूं और शांति की अपील करूं तो शायद हालात शांत हो सकते हैं।

तो क्या मैं 26 दिनों तक भूखा रहता?

केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में अपना अनशन खत्म करने पर हो रही आलोचना का जवाब भी दिया। वांगचुक ने कहा कि जो लोग उनके फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, उन्हें उन हालात के बारे में पता नहीं है जिनका सामना उन्हें विरोध स्थल से हटाए जाने के बाद करना पड़ा था। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई सौदा करना होता तो क्या मैं 26 दिनों तक भूखा रहता? क्या मैं दिल्ली की गर्मी में अनशन करने के बजाय किसी एयर-कंडीशंड कमरे में बैठकर सौदा नहीं कर सकता था?

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कैदी जैसा बर्ताव किया गया

वांगचुक ने आरोप लगाया कि 18 जुलाई को सफदरजंग अस्पताल ले जाए जाने के बाद उनके साथ कैदी जैसा बर्ताव किया गया। उन्हें कहीं भी आने-जाने की आजादी नहीं थी। लोगों से मिलने नहीं दिया गया और मोबाइल फोन या लैपटॉप भी रखने की इजाजत नहीं दी गई। यह उत्तर कोरिया जैसा था। दिल्ली हाई कोर्ट से मेदांता अस्पताल जाने की इजाजत मिलने के बाद भी उन्हें कई घंटों तक सफदरजंग अस्पताल से बाहर नहीं निकलने दिया गया।

मंत्रियों से लिखित आश्वासन मांगा

उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह मेदांता अस्पताल में उनसे मिले। वे इस बात पर सहमत हुए कि नीट पेपर लीक के आरोपों के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा। साथ ही परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही पर संसद में चर्चा की जाएगी। हालांकि, उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक वे अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे।

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मुख्य चिंता कानूनी कार्रवाई को लेकर थी

वांगचुक ने कहा कि शुरुआत में वे मुआवजे और संसद में चर्चा के लिए तो मान गए, लेकिन इस बात का भरोसा देने को तैयार नहीं थे कि विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। उन्होंने सिर्फ ज़ुबानी भरोसा दिया। मैंने लिखित भरोसे की मांग की और तब तक नहीं माना जब तक वे इसके लिए राजी नहीं हो गए।वांगचुक ने कहा कि मेरा ध्यान इस बात पर था कि छात्रों को कोई परेशानी न हो। मेरी मुख्य चिंता कानूनी कार्रवाई और एफआईआर को लेकर थी। मुझे नहीं लगा कि मंत्री का इस्तीफा दिलाना मेरे लिए जरूरी है। साथ ही, उन्होंने भरोसा जताया कि चल रहा आंदोलन इस मांग के लिए दबाव बनाना जारी रखेगा।

जब मैंने अपना अनशन खत्म किया तो…

वांगचुक ने बताया कि उन्हें उम्मीद थी कि वे सांसदों, कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्यों और लद्दाख के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में अपना अनशन खत्म करेंगे। लेकिन देर रात मंत्रियों के आने से पहले उनमें से कई लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि मेरे दिल में सबसे बड़ा दुख यह है कि जब मैंने अपना अनशन खत्म किया तो मेरे साथी, छात्र और मेरा समर्थन करने आए सांसद वहां मौजूद नहीं थे।

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आधी रात को अनशन खत्म किया

वांगचुक ने गुरुवार आधी रात के कुछ देर बाद अपना अनशन खत्म किया। केंद्र सरकार ने लिखित आश्वासन दिया था कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ केस दर्ज न करने को लेकर सकारात्मक है। परीक्षा सुधारों और पेपर लीक पर संसद में विस्तार से चर्चा करेगी और नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है।

सोनम वांगचुक 28 जून से अनिश्चितकालीन अनशन पर थे। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व वाले उस आंदोलन में हिस्सा लिया था जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं, शिक्षा प्रणाली में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई थी।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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