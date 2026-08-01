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कुछ अच्छा हो तो तारीफ भी करो; सोनम वांगचुक ने किन्हें दी सोच बदलने की नसीहत

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली से श्रीनगर तक की यात्रा वंदे भारत से करने करने के बाद सोनम वांगचुक ने भारतीय रेलवे पर गर्व जताया था। उन्होंने इस अनुभव को शानदार बताया तो कई लोग इसे मोदी सरकार की तरीफ समझ आलोचना करने लगे।

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सोनम वांगचुक ने रेलवे की तारीफ पर आलोचना करने वालों को दिया जवाब।

26 दिनों तक अनशन करके केंद्र सरकार को अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने के लिए मजबूर करने वाले सोनम वांगचुक अब अपने घर लद्दाख पहुंच गए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता वांगचुक ने उन लोगों को अपनी सोच बदलने की नसीहत दी है, जो एक बयान की वजह से उनकी आलोचना करने में जुट गए हैं। वांगचुक ने कहा कि सोच इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए और गलत को गलत कहना चाहिए, लेकिन यदि कुछ अच्छा है तो उसकी तारीफ भी करनी चाहिए।

दरअसल, अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक जब गुरुग्राम के अस्पताल से डिस्चार्ज हुए उन्होंने पहली बार ट्रेन से दिल्ली से श्रीनगर तक का सफर किया। वांगचुक ने वंदे भारत और इस रेलवे रूट के अनुभव को शानदार बताया और भारतीय रेलवे पर गर्व की बात कही तो बहुत से लोगों को यह रास नहीं आया। मोदी सरकार के दौरान तैयार हुए वंदे भारत ट्रेन और इस रेलवे रूट की तीराफी को कई लोगों ने परोक्ष रूप से भाजपा सरकार की तारीफ के रूप में लिया और वांगचुक की आलोचना करने लगे।

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सोनम वांगचुक ने पूछा- क्या इतनी छोटी सोच हो गई है?

लद्दाख के अपने गांव से वीडियो बनाकर सोनम वांगचुक ने ऐसे लोगों को करारा जवाब दिया और उनकी सोच को छोटी बताया। वांगचुक ने कहा, 'कल आते समय मैं कह रहा था कि मुझे गर्व है भारतीय रेलवे पर, जो इंजीनियरिंग प्रॉजेक्ट कश्मीर तक रेल बनाने में लगी है, इस पर भी कुछ लोग नाखुश थे कि मैं सरकार की तारीफ कर रहा हूं। इतने तंग नजर (छोटी सोच) हो गए हैं हम क्या कि जैसे भारत का कोई विभाग... जैसे इसरो यदि मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यात्री उतारे तो हम उनकी प्रशंसा भी नहीं करेंगे। अरे भारतीय रेल भारत की रेल सेवा है, कितने ही हजारों इंजीनियरों ने मिलकर यह रेलवे लाइन बिछाई है। क्या इसकी हम प्रशंसा ना करें?'

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गलत को गलत और सही को सही कहें: सोनम वांगचुक

सोनम वांगचुक ने ऐसे लोगों को सोच बदलने की नसीहत देते हुए कहा कि गलत को गलत और जहां कुछ सही लगे उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। उन्होंने कहा, ' दिमाग को खोले रखिए, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो... हमें मिलकर भारत को बनाना है। जहां भी गलत होता है, गलत जरूर कहें। अगर ठीक होता है तो उसकी प्रशंसा करें। इस तरफ की भी नहीं, उस तरफ की भी नहीं... आपको भक्त नहीं बनना है। गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है। कुछ अच्छा हो तो तारीफ भी करो; सोनम वांगचुक ने किन्हें दी सोच बदलने की नसीहत'

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लेखक के बारे में

Sudhir Jha

सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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