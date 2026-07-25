मुझे किसी 'चरित्र प्रमाण पत्र' की जरूरत नहीं, सोनम वांगचुक का आलोचकों को जवाब
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि अपने मकसद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करने के लिए उन्हें किसी 'चरित्र प्रमाण पत्र' की जरूरत नहीं है। इस बीच उनकी पत्नी ने अस्पताल में पुलिस की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं।
एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो मैसेज में भूख हड़ताल खत्म करने के उनके फैसले पर सवाल उठाने वाले आलोचकों पर निशाना साधा। वांगचुक ने कहा कि उन्हें अपने मकसद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित करने के लिए किसी 'चरित्र प्रमाण पत्र' की जरूरत नहीं है।
उन्होंने कहा कि छात्रों के लिए 26 दिनों तक उपवास करने से शरीर का वजन 11 किलो कम हो गया है। मेरे अंग और दिमाग नुकसान की कगार पर पहुंच गए थे। इससे उबरना मुश्किल हो सकता है। क्या मुझे किसी से इस बात का चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा कि मेरा उपवास कितना पवित्र था। मैंने किसके हाथों इसे तोड़ा या मैंने कोई समझौता किया या नहीं? उन्होंने शुक्रवार को मेदांता अस्पताल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में केंद्र सरकार से नीट और देश की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली में सुधार के बारे में लिखित आश्वासन मिलने के बाद अपनी 26 दिन की भूख हड़ताल खत्म कर दी।
पहले सफदरजंग और अब मेदांता
इस बीच, उनकी पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो ने शनिवार को मेदांता अस्पताल में और आईसीयू के बाहर पुलिस की मौजूदगी पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उन्हें हिरासत में नहीं रखा गया है तो किस अधिकार के तहत उन्हें लोगों से मिलने से रोका जा रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में आंग्मो ने कहा कि सफदरजंग और अब मेदांता, दोनों ही जगहों पर पुलिस हर तरफ है। मेन गेट पर, रिसेप्शन पर, लिफ्ट के पास और सोनम के आईसीयू के बाहर भी। वे तय करते हैं कि कौन उनसे मिल सकता है और कौन नहीं।
किस अधिकार के तहत यह सब हो रहा
उन्होंने आगे कहा कि अगर कोर्ट ने साफ कर दिया है कि उन्हें हिरासत में नहीं रखा गया है तो यह सब किस अधिकार के तहत हो रहा है? एक जागरूक लोकतंत्र में पुलिस का काम नागरिकों की सुरक्षा करना और कानून का पालन कराना है या सत्ता में बैठे लोगों के कहने पर नागरिकों को नियंत्रित करना है। ये ऐसे सवाल हैं जो हर भारतीय को पूछने चाहिए।
आज वे आईसीयू में हैं क्योंकि…
इससे पहले शुक्रवार को आंग्मो ने लोगों से अपने पति के प्रति सहानुभूति रखने की अपील की थी। उन्होंने बताया था कि भूख हड़ताल के दौरान 11 किलो वजन घटने के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि सोनम वांगचुक की आलोचना करने में जल्दबाजी करने से पहले उस भावना को समझने की कोशिश करें जिसके तहत उन्होंने अपने निजी हितों से ऊपर उठकर किसी बड़े मकसद के लिए 26 दिनों तक उपवास किया। आज वे आईसीयू में हैं क्योंकि उन्होंने आराम के बजाय त्याग का रास्ता चुना।
सीजेपी का दिल्ली पुलिस पर आरोप
इस बीच, कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले दिन में सीजेपी कार्यकर्ता आशुतोष रंका ने यह भी आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस जंतर-मंतर पर पार्टी के विरोध स्थल पर प्रदर्शनकारियों को खाना भेजने और उनकी मदद करने से लोगों को रोक रही थी।
रंका ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रिय दिल्ली पुलिस, आप जो चाहें करें। आप लोगों को जंतर-मंतर आने से नहीं रोक सकते। आप लोगों को खाना खाने से नहीं रोक सकते। आप लोगों को हमारी मदद करने से नहीं रोक सकते। सबसे जरूरी बात, आप प्रधान के इस्तीफे को नहीं रोक सकते। वे जा रहे हैं। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ लगभग दो घंटे की बैठक के बाद सीजेपी प्रतिनिधियों ने दावा किया कि सरकार ने प्रधान के इस्तीफे की उनकी मांग पर विचार करने के लिए शनिवार दोपहर तक का समय मांगा है।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।