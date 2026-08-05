जब भी आंख बंद करता हूं...; सोनम वांगचुक को अब भी याद आ रहा है जंतर-मंतर
Sonam Wangchuk news: सोनम वांगचुक को अनशन समाप्त किए 12 दिन हो चुके हैं। उनका कहना है कि आज भी जब वे अपनी आंखें बंद करते हैं तो जंतर-मंतर की यादें उनकी आंखों के सामने नाचने लगती हैं।
Sonam Wangchuk news: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को अनशन तोड़े 12 दिन हो चुके हैं और वो पिछले पांच दिनों से जम्मू कश्मीर स्थित अपने गांव में रह रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर खुलासा किया कि आज भी जंतर-मंतर की याद आती है। वो बताते हैं कि जब भी आंखें बंद करता हूं तो जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान के नजारे मेरी आंखों के सामने नाचने लगते हैं। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान जेन जी युवाओं पर भी अपनी बात रखी। बताया कि पहले बोला जाता था कि जेन जी आलसी और निकम्मे होते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी मानता था। जेन जी युवाओं ने आंदोलन के दौरान खुद को साबित किया कि वे दूसरों के लिए भी हमेशा आगे रहते हैं और किसी की परवाह नहीं करते।
सोनम वांगचुक ने वीडियो जारी करते हुए अपना हेल्थ अपडेट भी जारी किया। बताया कि अनशन के दौरान मेरा 11 किलो वजन कम हुआ था, पिछले कुछ दिनों में 6 किलो वजन बढ़ चुका है और धीरे-धीरे मैं ठीक हो रहा हूं। जल्द ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाऊंगा।
जंतर-मंतर की याद में सोनम वांगचुक क्या बोले
सोनम वांगचुक वीडियो में कहते हैं, “आप लोगों से दूर आने पर भी जब भी मैं आंखें बंद करता हूं तो मेरी आंखों के सामने जंतर-मंतर के नजारे नाचने लगते हैं। इससे पहले मुझे बताया जाता था कि युवा पीढ़ी यानी जेन जी निकम्मे और आलसी होते हैं। अव्यवस्थित हैं और स्वार्थी हैं। लेकिन मैं कहता था कि अगर हम युवा पीढ़ी को जिम्मेदारी और सम्मान दें तो उनसे बेहतर कोई नहीं। आप लोगों ने मुझे सही साबित किया। क्योंकि जंतर-मंतर में मैंने जो देखा उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जिस तरह वहां युवा पीढ़ी बिना अपना सोचे दूसरों का सोच रहे थे। हर कोई हर किसी की मदद कर रहे थे, मुसीबतों से जूझ रहे थे। अनशन पर बैठ रहे थे। जो प्यार मोहब्बत देखा, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया।”
दिक्कत जेन जी नहीं नेताओं में है...
वो आगे कहते हैं कि मैं कई देशों के लोगों से मिल चुका हूं। लेकिन यह कह सकता हूं कि भारत की युवा पीढ़ी... सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तान हमारा। हमारी युवा पीढ़ी सबसे बेहतर है। दिक्कत है तो बड़ों में... खासकर नेताओं में। जो कि हमे रास्ता दिखाते हैं। आज मैं सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूं- जिनके साथ मैंने जंतर-मंतर पर इतने हफ्ते बिताए। चाहे वो लीडर्स हों, युवा हों, स्वयंसेवक हों सीजेपी के। जो लोग मेरा ख्याल रख रहे थे। जो डॉक्टर मेरी सेहत का ख्याल कर रही थी। जो यूनियन, सपोर्टर्स अनशन पर बैठे थे। जो लोग अनशन स्थल पर लोगों को खाना-पानी बांट रहे थे। गुरुद्वारा जो अपने सेवकों के साथ इन युवकों के लिए रहने, खाने और चीजों की सेवाएं कर रहे थे।
सोनम वांगचुक कहते हैं कि मैं धन्यवाद कहूंगा उन किसानों का, विपक्ष के उन नेताओं का भी... जो अनशन स्थल पर आए और इन युवाओं का सपोर्ट किया। वैसे ही मीडिया और कंटेट क्रिएटर भी, जिन्होंने उनका संदेश देशभर तक फैलाया। और फिर भारत की जनता जिन्होंने इतनी बड़ी संख्या में आकर दिखा दिया कि लोकतंत्र में लोक का तंत्र चलता है।
परीक्षा संसोधन बिल का स्वागत किया
सोनम वांगचुक ने संसद में 'लोक परीक्षा (संशोधन) विधेयक' पेश किए जाने का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार होंगे। उन्होंने साथ ही सरकार से अपील की कि वह हाल के विरोध प्रदर्शनों में शामिल छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करने के अपने लिखित वादे का सम्मान करे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
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