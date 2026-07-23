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सोनम वांगचुक नरम, लेकिन CJP ने पकड़ ली जिद; सरकार से बातचीत का प्रस्ताव भी खारिज?

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोनम वांगचुक जहां अपने शर्तों में बदलाव करते हुए इस बात के संकेत दे रहे हैं कि वह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अलग कुछ अन्य शर्तों पर भूख हड़ताल खत्म कर सकते हैं तो सीजेपी अपनी मुख्य मांग पर अब भी अडिग है।

सोनम वांगचुक नरम, लेकिन CJP ने पकड़ ली जिद; सरकार से बातचीत का प्रस्ताव भी खारिज?

कॉकरोच जनता पार्टी और सरकार के बीच बात शुरू तो हो चुकी है, लेकिन ज्यादा बढ़ नहीं पाई है। एक तरफ जहां 25 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के इतर कुछ और शर्तों पर राजी दिख रहे हैं तो दूसरी तरफ सीजेपी अपनी जिद पर अड़ी हुई है। इस बीच न्यूज एजेंसी एएनआई ने बताया है कि सीजेपी ने सरकार से बातचीत के नए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है।

सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत का सिलसिला 20 जुलाई को शुरू हुआ था, जिस दिन आंदोलनकारियों ने संसद चलो मार्च का ऐलान किया था। मार्च के बीच ही सीजेपी के दो प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के लिए उनके आवास पर गए थे। सीजेपी के मुताबिक नड्डा ने उनकी मांगों पर शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा का भरोसा दिया था। बाद में सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपने साथियों को को 5 घंटे तक बिठाए रखने और वक्त बर्बाद करने का आरोप लगाकर बातचीत की राह को कुछ मुश्किल बना दिया। यह भी कह दिया गया कि उनके प्रतिनिधि अब नड्डा के घर नहीं जाएंगे, सरकार को बात करनी है तो जंतर-मंतर ही आए।

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सरकार से बातचीत का ऑफर ठुकराया

बुधवार को आशुतोष रांका ने सीजेपी के स्टैंड में बदलाव करते हुए कहा कि नड्डा के घर नहीं पर किसी अन्य स्थान पर बातचीत के लिए जा सकते हैं। हालांकि, गुरुवार को न्यूज एजेंसी एएनआई ने सरकार के सूत्रों के हवाले बताया कि उनकी तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी को अगले दौर की बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया है। खबर लिखे जाने तक सीजेपी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

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सोनम वांगचुक ने छोड़ी इस्तीफे वाली जिद, सीजेपी अब भी अडिग

जंतर-मंतर, सफरदजंग अस्पताल और फिर मेदांता अस्पताल में 25 दिन से अनशन जारी रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अनशन खत्म करने के लिए अब जिन शर्तों का जिक्र कर रहे हैं, उसमे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग का जिक्र नहीं है। उनकी ताजा शर्त है कि सरकार प्रदर्शनकारी छात्रों पर कानूनी कार्रवाई ना करे। वहीं, सीजेपी अब भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़ी है। गुरुवार को सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाने का ऐलान किया तब भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीजेपी ने कहा, ‘धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए।’ वहीं सरकार चाहती है कि सीजेपी कुछ और विकल्पों पर भी विचार करे।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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