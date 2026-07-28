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ऐसे ना करें जिससे…; ‘कॉकरोच’ के पार्टी वीडियो पर क्या बोले सोनम वांगचुक, CJP ने सफाई भी दी

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोनम वांगचुक ने सीजेपी के वायरल पार्टी वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपील की है कि विजय में भी विनम्रता होनी चाहिए। 

ऐसे ना करें जिससे…; ‘कॉकरोच’ के पार्टी वीडियो पर क्या बोले सोनम वांगचुक, CJP ने सफाई भी दी
सोनम वांगचुक

कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर उनके जश्न के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कई लोग जश्न मनाने के तरीके पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी इन वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने समर्थकों से विनम्रता और शालीनता से जश्न मनाने और दिल बड़ा रखने की सलाह दी है। सोमवार को अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने के बाद सोनम वांगचुक महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट गए थे। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीजेपी से विनम्र रहने की अपील की।

सोनम वांगचुक ने कहा, विजय में भी विनम्रता हों। ऐसे कुछ ना करें जिससे किसी का दिल दुखे। बड़े दिल के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ आगे बड़े। इससे पहले बीजेपी ने भी सीजेपी के पार्टी वीडियो पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉजपा ने पांच सितारा होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी आयोजित की थी।

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पूनावाला ने आरोप लगाया, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरभ दास सभी को देखा गया। उन्होंने सीजेपी से पूछा कि क्या इसी तरह वे उन छात्रों के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं, जिन्होंने कथित तौर पर नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर ली थी।

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सीजेपी ने क्या दिया जवाब

वहीं सीजेपी ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि यह पीढ़ी ऐसी ही है। विश्वास से भरी, रचनात्मक, मुश्किलों का सामना करने वाली और जिसे किसी एक सांचे में नहीं ढाला जा सकता। अंकल-आंटी शिकायत करते रह सकते हैं। उन्हें बस हमें झेलना ही होगा। सीजेपी के वक्त सौरभ दास ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, हम सड़क पर जितनी देर जरूरत होगी, उतनी देर तक बैठे रह सकते हैं। हम नाचते हुए भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। हम 'कोल्ड कॉफी' की चुस्कियों के साथ भी संगठित हो सकते हैं। हम बदलाव की लड़ाई इस बात की परवाह किए बिना लड़ सकते हैं कि पिछली पीढ़ियां किसी आंदोलन को किस रूप में देखना चाहती हैं,(इसमें किसी पर कोई तंज नहीं है)।

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Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


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