ऐसे ना करें जिससे…; ‘कॉकरोच’ के पार्टी वीडियो पर क्या बोले सोनम वांगचुक, CJP ने सफाई भी दी
सोनम वांगचुक ने सीजेपी के वायरल पार्टी वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपील की है कि विजय में भी विनम्रता होनी चाहिए।
कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया पर उनके जश्न के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कई लोग जश्न मनाने के तरीके पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी इन वीडियो पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने समर्थकों से विनम्रता और शालीनता से जश्न मनाने और दिल बड़ा रखने की सलाह दी है। सोमवार को अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने के बाद सोनम वांगचुक महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट गए थे। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सीजेपी से विनम्र रहने की अपील की।
सोनम वांगचुक ने कहा, विजय में भी विनम्रता हों। ऐसे कुछ ना करें जिससे किसी का दिल दुखे। बड़े दिल के साथ और प्यार मोहब्बत के साथ आगे बड़े। इससे पहले बीजेपी ने भी सीजेपी के पार्टी वीडियो पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आरोप लगाया कि प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉजपा ने पांच सितारा होटल में एक बहुत बड़ी पार्टी आयोजित की थी।
पूनावाला ने आरोप लगाया, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरभ दास सभी को देखा गया। उन्होंने सीजेपी से पूछा कि क्या इसी तरह वे उन छात्रों के साथ एकजुटता दिखा रहे हैं, जिन्होंने कथित तौर पर नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर ली थी।
सीजेपी ने क्या दिया जवाब
वहीं सीजेपी ने इसका जवाब देते हुए कहा था कि यह पीढ़ी ऐसी ही है। विश्वास से भरी, रचनात्मक, मुश्किलों का सामना करने वाली और जिसे किसी एक सांचे में नहीं ढाला जा सकता। अंकल-आंटी शिकायत करते रह सकते हैं। उन्हें बस हमें झेलना ही होगा। सीजेपी के वक्त सौरभ दास ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, हम सड़क पर जितनी देर जरूरत होगी, उतनी देर तक बैठे रह सकते हैं। हम नाचते हुए भी विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। हम 'कोल्ड कॉफी' की चुस्कियों के साथ भी संगठित हो सकते हैं। हम बदलाव की लड़ाई इस बात की परवाह किए बिना लड़ सकते हैं कि पिछली पीढ़ियां किसी आंदोलन को किस रूप में देखना चाहती हैं,(इसमें किसी पर कोई तंज नहीं है)।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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