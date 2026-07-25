सोनम वांगचुक गम और गुस्से से भर गए, 26 दिन के अनशन से भी ज्यादा कष्ट
सोनम वांगचुक को 26 दिन के अनशन से जितना दुख नहीं हुआ उससे अधिक कष्ट अब उन्हें अपने खिलाफ उन लोगों से हो रही आलोचना से महसूस हो रहा है, जिनके लिए वह इतने दिनों तक भूखे रहे।
छात्र आंदोलन को मजबूती देने के लिए 26 दिनों तक जंतर-मंतर पर अनशन करने वाले सामाजिक और पार्यवरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक अब पहले से ज्यादा कष्ट में हैं। भूख हड़ताल से जहां उनके शरीर को दिक्कत थी तो अब तरह-तरह की नकारात्मक टिप्पणियों से उन्हें अपार मानसिक कष्ट हो रहा है। उन्हें यह पीड़ा इसलिए भी अधिक है क्योंकि उन पर उन छात्रों की ओर से ही सवाल उठाए जा रहे हैं, जिनके लिए वह इतने दिनों तक अन्न त्यागे रहे। इसके अलावा कई विपक्षी दलों के नेताओं ने भी उन पर समझौता कर लेने के आरोप जड़े। इन बातों से वांगचुक इतने आहत हुए कि अस्पताल के बिस्तर से करीब आधे घंटे तक अपना दर्द जाहिर करते रहे। उन्होंने ऐसे लोगों को सोच को नीच बताते हुए कहा कि धिक्कार है ऐसे देश को जहां ऐसे लोग रहते हैं।
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से जंतर-मंतर पर 20 जून को शुरू किए गए आंदोलन में भीड़ तब जुटनी शुरू हुई जब 28 को सोनम वांगचुक इसके मंच पर अनशन करने बैठ गए। अनशन के दिन बीतने के साथ मीडिया में अनशन को अधिक कवरेज मिलने लगा और फिर जब 18 जुलाई को उन्हें पुलिस ने उठाया तो वांगचुक के प्रति सहानुभूति की ऐसी लहर उठी जिसने हजारों-लाखों युवाओं को इस आंदोलन से जोड़ दिया। अस्पताल के बिस्तर पर भी अनशन जारी रखने वाले वांगचुक ने 26 दिनों बाद अनशन खत्म करने पर तभी राजी हुए जब सरकार ने उनकी मांग पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कार्रवाई नहीं करने का भरोसा दिया।
नकारात्मक टिप्पणियों से दुखी सोनम
सोनम वांगचुक ने जैसे ही अनशन तोड़ा, उन के खिलाफ नकारात्मक टिप्पणियों की बाढ़ आ गई। सीजेपी के बड़े नेताओं ने जरूर सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने पर खुशी जाहिर की, लेकिन लगे हाथ उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि उनकी राहें अब अलग हैं। वांगचुक भले ही सरकार की ओर से पूरी की गई शर्तों से संतुष्ट हो गए, लेकिन सीजेपी ने कहा कि उन्हें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सोशल मीडिया पर बहुत से सीजेपी समर्थक लोग वांगचुक पर सरकार के सामने झुकने, समझौता कर लेने, कुछ डील करने जैसे आरोप लगाने लगे। वांगचुक के अनशन को समर्थन देने जंतर-मंतर तक पहुंचने वाले आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने घंटों बाद उनको लेकर औपचारिकता वाली एक लाइन एक्स पर लिखी तो राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मुद्दों को दरकिनार कर दिए जाने की बात कहते हुए सवाल उठाए। आप के कुछ नेता जो 'आई सपोर्ट सोनम वांगचुक' का डीपी लगाए हुए थे, उन्होंने तुरंत तस्वीर बदल ली।
सोनम ने जाहिर किया अपना गम
इन बातों से सोनम वांगचुक इतना दुखी हुए कि उनसे रहा नहीं गया। अभी बस लिक्विड टाइट (तरल पदार्थ) ले रहे सोनम वांगचुक ने करीब आधे घंटे का वीडियो बनाकर अपनी बात रखी। इसकी शुरुआत में ही वह अपना कष्ट जाहिर करते हुए कहते हैं, 'यह वीडियो मैं थोड़ा दुख, थोड़ा हैरानी, गम और गुस्से में बना रहा हूं। अपने भाइयों बहनों, छात्रों के लिए 26 दिन तक भूखा रहने के बाद जिसमें मेरा 11 किलो शरीर खत्म हो चुका है, शरीर के अंग कभी ठीक नहीं होने वाले नुकसान की स्थिति तक पहुंच गए, लद्दाख की कड़ाके की ठंड से दिल्ली की कड़ी धूप में यह सब करने के बाद मुझे किसी से करैक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था, मैंने अनशन क्यों तोड़ा, किसके हाथ तोड़ा, क्या डील हुई। कल से लिक्विट पी रहा हूं, शरीर में थोड़ी जान आई तो बदकिस्मति से वह जान मुझे इसमें (सफाई में) देनी पड़ रही है।' वांगचुक ने खुद पर उठाए जा रहे सवालों का जिक्र करते हुए कहा, 'धिक्कार है ऐसे देश पर जहां इस तरह की सोच उत्पन्न होती है जिसमें से ऐसे नीच ख्याल आते हैं।'
वांगचुक की पत्नी भी दुखी
सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने भी सोनम की आलोचना कर रहे लोगों को जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'वह आज आईसीयू में है, 11 किलो वजन खो चुके हैं, जिसमें मांसपेशियां शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने आराम से ऊपर बलिदान को चुना। जो सबसे कम हम उनके लिए कर सकते हैं वह है एक दिन की सहानुभूति, इससे पहले कि हम उन पर अपनी उम्मीदें और राजनीतिक गुना-भाग थोपें। निस्वार्थ सेवा करने वाले को सही गलत बतान की योग्यता सबके पास नहीं है। पहले किसी को इतना नैतिक बल जुटाना चाहिए। कृपया दिल रखिए।'
क्या वांगचुक का अभी से हो गया अन्ना वाला हाल?
जिस तरह सीजेपी और इसके समर्थक अनशन खत्म करते ही सोनम वांगचुक से अपनी राहें अलग कर रहे हैं, उनकी बात मानने से भी इनकार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत से लोग उनकी तुलना अन्ना हजारे से कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह सफल आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाकर हजारे से दूरी बना ली, उसी तरह सीजेपी ने भी वांगचुक के सहारे आंदोलन को इतना बड़ा किया और अब उनकी जरूरत महसूस नहीं की जा रही है।
यहां देखिए सोनम वांगचुक का पूरा वीडियो
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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