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सोनम वांगचुक ने 2 वजहों से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जिद छोड़ी, खुद किया खुलासा

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर अनशन करने वाले सोनम वांगचुक ने बताया है कि उन्होंने 2 वजहों से अपनी एक जिद छोड़कर दो अन्य मांगों को लेकर सरकार पर दबाव डाला।

Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जिद छोड़ने के पीछे दो वजहें थीं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर अनशन करने वाले सोनम वांगचुक ने बताया है कि क्यों उन्होंने अस्पताल में यह जिद छोड़कर भूख हड़ताल खत्म करने राजी हो गए। वांगचुक ने इसके पीछे दो प्रमुख वजहों का जिक्र किया है। एक न्यूज मैगजीन को दिए इंटरव्यू में वांगचुक ने बताया कि जब उन्होंने देखा कि कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को बहुत प्रमुखता से उठा रही है तो उन्होंने दो अन्य मांगों पर फोकस करना बेहतर समझा। इसके अलावा उन्हें माहौल बिगड़ने की आशंका भी हो गई थी।

आंदोलन के बाद लद्दाख लौट गए सोनम वांगचुक ने 'द वीक' को दिए इंटरव्यू में आंदोलन से जुड़े कई सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने इसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग छोड़ने को लेकर उठ रहे सवालों का विस्तार से जवाब दिया है। वांगचुक ने कहा, 'केंद्रीय मंत्रियों से पहली मुलाकात में उन्होंने मुझसे मेरे स्वास्थ्य की चिंता जाहिर करते हुए अनशन खत्म करने की अपील की। मैंने उनसे कहा कि मैंने कुछ मांगों को लेकर अनशन किया है और मैंने तीन शर्तें उनके सामने रखीं- शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, पीड़ित छात्रों को मुआवजा और यह भरोसा कि छात्रों के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया जाए।'

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क्यों छोड़ी इस्तीफे की जिद, पहली वजह

वांगचुक ने कहा कि सरकार को इस्तीफे वाली मांग पर आपत्ति थी, लेकिन अन्य दो मांगों के लिए काफी लचीला रुख दिखाया। हालांकि, केस वापसी को लेकर मौखिक भरोसा दिया जा रहा था, लेकिन वांगचुक के मुताबिक उन्होंने लिखित पर जोर दिया। वांगचुक ने बताया कि कैसे दूसरी रात उन्होंने प्रधान के इस्तीफे वाली मांग छोड़ दी। उन्होंने कहा, 'यह देखते हुए कि आंदोलन किस तरह तेज हो रहा है और सीजेपी इस्तीफे पर बहुत अधिक जोर दे रही है। मैंने फैसला किया कि मुझे बहुत अधिक जोर देने की जरूरत नहीं है। मैंने यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया कि छात्रों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो खासकर उनके खिलाफ जिन्होंने संसद तक मार्च किया।'

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सोनम वांगचुक के मन में एक बात का था डर

वांगचुक ने कहा कि कई दौर की बातचीत के बाद 23 जुलाई की रात मंत्री केस वापस लेने और छात्रों को मुआवाजा देने पर लिखित भरोसा देने को तैयार हुए। वांगचुक ने इस्तीफे की मांग छोड़ने को लेकर एक और वजह बताई। उन्होंने कहा, 'इस्तीफे पर मैं और अधिक दबाव डाल सकता था। लेकिन मैंने देखा कि कैसे चीजें उस रात से बदल रही थीं। यदि आप सोशल मीडिया देखें 23 जुलाई की रात से डरावनी स्थिति थी। इंफ्लुएंशर कह रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। मेट्रो स्टेशन कवर किए जा रहे थे, सुरक्षाबलों को बंगाल और कश्मीर से बुलाया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि आंदोलन को कुचला जाएगा। इसने मुझे याद दिलाया कि 24 सितंबर को पिछले साल लेह में क्या हुआ था, जब सुरक्षाबलों ने गोलीबारी कर दी थी। अच्छे डॉक्टरों की वजह से मौत का आंकड़ा चार पर रुका, जबकि 10-15 की स्थिति गंभीर थी। मुझे डर था कि ऐसा राष्ट्रीय स्तर पर हो सकता है। इसलिए मैंने फैसला किया कि इस्तीफे की मांग छोड़ दी जाए और मैंने दो अन्य मांगों पर लिखित भरोसा लिया।'

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


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