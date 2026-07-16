Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
LIVE Updatesरिफ्रेश

Sonam Wangchuk News LIVE: हर जिंदगी कीमती; सोनम वांगचुक की हालत पर बोला HC, केजरीवाल के दौरे से पहले जंतर-मंतर बना छावनी

Sonam Wangchuk News Live: दिल्ली में जंतर-मंतर पर आमरण अनशन कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 19वां दिन है। उनकी बिगड़ती हालत के बीच इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल भी खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं। आज वो जंतर-मंतर पर भी जाएंगे।

Sonam Wangchuk News LIVE: हर जिंदगी कीमती; सोनम वांगचुक की हालत पर बोला HC, केजरीवाल के दौरे से पहले जंतर-मंतर बना छावनी

सोनम वांगचुक भूख हड़ताल

Praveen Sharma| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली |
WhatsAppFacebookX
हमें फॉलो करेंGoogle NewsYouTube

Sonam Wangchuk News Live: नीट परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग रही कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के समर्थन में दिल्ली में जंतर-मंतर राजधानी आज 19 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे शिक्षाविद और एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। सोनम वांगचुक ने कई राजनेताओं और समर्थकों की अपील के बावजूद अपना अनशन खत्म करने से इनकार कर दिया है। वांगचुक ने कहा है कि सरकार से कोई जवाब मिले बिना भूख हड़ताल तोड़ने से गलत संदेश जाएगा।

आम आदमी पार्टी (आप) के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज शाम जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक से मिलने जाएंगे। इस देखते हुए दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और उसके आस-पास सुरक्षा बढ़ा दी है। एहतियात के तौर पर विरोध-प्रदर्शन वाली जगह और आस-पास के इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है।

‘हर जिंदगी कीमती है; सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर नजर रखें अधिकारी’

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कर रहे सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर हर दिन नजर रखें और जरूरत पड़ने पर उन्हें डॉक्टरी मदद दें। चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने कहा कि जिंदगी कीमती है और सरकारी डॉक्टरों को वांगचुक के स्वास्थ्य की स्थिति की नियमित रूप से जांच करनी चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि हमारा मानना ​​है किसी भी नागरिक की जिंदगी कीमती है और सरकारी अधिकारियों को उसे बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share

केजरीवाल ने किया CJP की मांग का समर्थन

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी CJP के विरोध-प्रदर्शन और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तुरंत इस्तीफे की उसकी मांग का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि वह गुरुवार शाम वांगचुक से मुलाकात करेंगे। उन्होंने वागंचुक से अब हड़ताल समाप्त करने की अपील की है।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share

मैं दो-चार दिन में मर नहीं जाऊंगा : सोनम वांगचुक

सोनम वांगचुक ने कहा कहा कि मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं दो-चार दिन में मर जाऊंगा। कई मेडिकल जांच की गई हैं और 18 दिन की भूख हड़ताल के हिसाब से नतीजे काफी सामान्य हैं। ईसीजी भी किया गया और वह भी ठीक है। मैं अभी कई और दिनों तक इसे जारी रख सकता हूं।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share

सोनम वांगचुक ने संसद मार्च सफल बनाने की अपील की

सोनम वांगचुक ने लोगों से 20 जुलाई को 'कॉकरोच जनता पार्टी' के प्रस्तावित संसद मार्च को मजबूत बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को राजनीति विज्ञान और लोकतंत्र का असल सबक सीखने के लिए इसमें शामिल होना चाहिए।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share

मुझसे भूख हड़ताल खत्म करने के लिए नहीं कहें : सोनम वांगचुक

सोनम वांगचुक ने सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आने तक भूख हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल तोड़ने से गलत संदेश जाएगा। वांगचुक ने कहा कि अगर मैं कुछ खा लूं, तो क्या संदेश जाएगा? सरकार को यही संदेश जाएगा कि जवाबदेही की कोई जरूरत नहीं है। प्रदर्शनकारी आते हैं और चले जाते हैं...। उन्होंने यह भी पूछा कि अगर वह भूख हड़ताल खत्म कर दें तो क्या बदल जाएगा।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share

सीजेपी 20 को करेगी संसद तक मार्च

सीजेपी का मेडिकल की प्रवेश परीक्षा 'नीट' में कथित अनियमितताओं के विरोध में जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन 27वें दिन में प्रवेश कर गया। सीजेपी ने 20 जुलाई को प्रस्तावित 'चलो संसद' मार्च से पहले आज एक दिन की सामूहिक भूख हड़ताल की भी घोषणा की है।

Share
WhatsApp share Twitter share Facebook share
PreviousNext
sonam wangchuk Cockroach Janta Party

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

Hindi NewsएनसीआरSonam Wangchuk News LIVE: हर जिंदगी कीमती; सोनम वांगचुक की हालत पर बोला HC, केजरीवाल के दौरे से पहले जंतर-मंतर बना छावनी