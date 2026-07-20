Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

वांगचुक पर HC ने सफदरजंग अस्पताल से मांगी ताजा रिपोर्ट, AIIMS के डॉक्टर भी तलब

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

दिल्ली HC ने सफदरजंग अस्पताल से सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। अदालत उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा। याचिका में सोनम वांगचुक को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की गई है। 

वांगचुक पर HC ने सफदरजंग अस्पताल से मांगी ताजा रिपोर्ट, AIIMS के डॉक्टर भी तलब

हेमलता कौशिक, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सफदरजंग अस्पताल से सोनम वांगचुक की हेल्थ बुलेटिन और मेडिकल रिपोर्ट मांग है। अदालत ने कहा कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भेजने की याचिका पर मंगलवार को फैसला करेगा। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं जस्टिस तेजस करिया की पीठ अंगमो की उस अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें एकलपीठ ने केन्द्र सरकार के अस्पताल में उनके चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया था।

सैंपल डिटेल भी मांगी

पीठ ने कहा कि सोनम वागंचुक की रिपोर्ट में सोमवार का सैंपल विवरण शामिल होना चाहिए। पीठ ने कहा कि वह मंगलवार को इस पर फैसला करेगा कि वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की अंगमो की अर्जी को मंजूरी दी जाए या नहीं।

एम्स के डॉक्टर भी तलब

अंगमो ने एकलपीठ के रविवार के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें वागंचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया गया था। पीठ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(एम्स) के इंचार्ज डायरेक्टर व वांगचुक का इलाज कर रहे एम्स के इमरजेंसी डॉक्टर को सुनवाई में मौजूद रहने को कहा है।

अंगमो से भी मांगी जांच रिपोर्ट

उस डॉक्टर को भी बुलाया जो पहले उनका इलाज कर रहा था। पीठ ने अंगमो से वांगचुक के खून जांच की रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा, जिसके बारे में कहा गया था कि यह उनके कहने पर एक निजी लैब में किया गया था। इससे पहले अंगमो के वरिष्ठ वकील के ज़िक्र करने के बाद पीठ मामले की तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो गई थी।

ये भी पढ़ें:कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभीजित दिपके कितने पढ़े-लिखे हैं?

वांगचुक को गैर-कानूनी तरीके से किया गया बंद

अपनी अपील में अंगमो ने कहा कि एकलपीठ के रविवार के आदेश ने वांगचुक को बिना किसी गिरफ्तारी के सफदरजंग अस्पताल में गैर-कानूनी तरीके से बंद कर दिया है। असल में यह निर्देश दिया है कि न तो वागंचुक और न ही उनकी पत्नी के पास उनके चिकित्सा उपचार को तय करने का कोई अधिकार है।

ये भी पढ़ें:सोनम वांगचुक ने खत्म की भूख हड़ताल, कॉकरोचों से मिले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा

क्या कहना था सिंगल बेंच ने..?

ज्ञात रहे कि रविवार को हुई विशेष्ज्ञ सुनवाई में जस्टिस मिनी पुष्करणा की पीठ ने सफदरजंग अस्पताल में वांगचुक के इलाज में दखल देने से मना कर दिया था। पीठ ने कहा था कि सरकार का वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाकर सरकारी अस्पताल ले जाना मनमाना नहीं कहा जा सकता। वांगचुक प्रतियोगी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों व पहले नीट पेपर रद्द होने से जुड़े कई छात्रों की मौत के विरोध में 28 जून से भूख हड़ताल पर हैं।

ये भी पढ़ें:वांगचुक 23 दिन भूखे रहकर पहुंचे अस्पताल, दीपके ने 50 घंटे में तोड़ी हड़ताल
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।