वांगचुक पर HC ने सफदरजंग अस्पताल से मांगी ताजा रिपोर्ट, AIIMS के डॉक्टर भी तलब
दिल्ली HC ने सफदरजंग अस्पताल से सोनम वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। अदालत उनकी पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाएगा। याचिका में सोनम वांगचुक को प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की गई है।
हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सफदरजंग अस्पताल से सोनम वांगचुक की हेल्थ बुलेटिन और मेडिकल रिपोर्ट मांग है। अदालत ने कहा कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो की उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भेजने की याचिका पर मंगलवार को फैसला करेगा। मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय एवं जस्टिस तेजस करिया की पीठ अंगमो की उस अपील पर सुनवाई कर रही है, जिसमें एकलपीठ ने केन्द्र सरकार के अस्पताल में उनके चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया था।
सैंपल डिटेल भी मांगी
पीठ ने कहा कि सोनम वागंचुक की रिपोर्ट में सोमवार का सैंपल विवरण शामिल होना चाहिए। पीठ ने कहा कि वह मंगलवार को इस पर फैसला करेगा कि वांगचुक को निजी अस्पताल में शिफ्ट करने की अंगमो की अर्जी को मंजूरी दी जाए या नहीं।
एम्स के डॉक्टर भी तलब
अंगमो ने एकलपीठ के रविवार के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें वागंचुक के सफदरजंग अस्पताल में चल रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया गया था। पीठ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान(एम्स) के इंचार्ज डायरेक्टर व वांगचुक का इलाज कर रहे एम्स के इमरजेंसी डॉक्टर को सुनवाई में मौजूद रहने को कहा है।
अंगमो से भी मांगी जांच रिपोर्ट
उस डॉक्टर को भी बुलाया जो पहले उनका इलाज कर रहा था। पीठ ने अंगमो से वांगचुक के खून जांच की रिपोर्ट भी दाखिल करने को कहा, जिसके बारे में कहा गया था कि यह उनके कहने पर एक निजी लैब में किया गया था। इससे पहले अंगमो के वरिष्ठ वकील के ज़िक्र करने के बाद पीठ मामले की तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो गई थी।
वांगचुक को गैर-कानूनी तरीके से किया गया बंद
अपनी अपील में अंगमो ने कहा कि एकलपीठ के रविवार के आदेश ने वांगचुक को बिना किसी गिरफ्तारी के सफदरजंग अस्पताल में गैर-कानूनी तरीके से बंद कर दिया है। असल में यह निर्देश दिया है कि न तो वागंचुक और न ही उनकी पत्नी के पास उनके चिकित्सा उपचार को तय करने का कोई अधिकार है।
क्या कहना था सिंगल बेंच ने..?
ज्ञात रहे कि रविवार को हुई विशेष्ज्ञ सुनवाई में जस्टिस मिनी पुष्करणा की पीठ ने सफदरजंग अस्पताल में वांगचुक के इलाज में दखल देने से मना कर दिया था। पीठ ने कहा था कि सरकार का वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाकर सरकारी अस्पताल ले जाना मनमाना नहीं कहा जा सकता। वांगचुक प्रतियोगी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों व पहले नीट पेपर रद्द होने से जुड़े कई छात्रों की मौत के विरोध में 28 जून से भूख हड़ताल पर हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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