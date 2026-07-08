Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

भूख हड़ताल के 10वें दिन सोनम वांगचुक का 7 किलो से ज्यादा वजन घटा, जानें कैसी है तबीयत?

By Ratan Gupta
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

Sonam Wangchuk hunger strike: जंतर-मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 10वें दिन सोनम वांगचुक का वजन 7 किलो से अधिक घटकर 59.40 किलोग्राम रह गया है। डॉक्टरों ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। जानिए कैसी है उनकी तबीयत?

भूख हड़ताल के 10वें दिन सोनम वांगचुक का 7 किलो से ज्यादा वजन घटा, जानें कैसी है तबीयत?

Sonam Wangchuk hunger strike: शिक्षाविद और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की तबीयत अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 10वें दिन और बिगड़ गई है। दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के समर्थन में अनशन पर बैठे वांगचुक का वजन अब 7 किलोग्राम से अधिक घट चुका है। डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर नया हेल्थ बुलेटिन जारी किया है।

सोनम वांगचुक का वजन 59.40 किलोग्राम रह गया

सीजेपी की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किए गए हेल्थ अपडेट के मुताबिक, सोनम वांगचुक का मौजूदा वजन 59.40 किलोग्राम रह गया है। अनशन शुरू होने के बाद से उनका कुल वजन सात किलो से अधिक कम हो चुका है। डॉक्टरों ने बताया कि फिलहाल उनका स्वास्थ्य लगातार निगरानी में रखा जा रहा है।

जानें कैसी है सोनम वांगचुक की तबीयत?

हेल्थ बुलेटिन के अनुसार, बैठी हुई अवस्था में वांगचुक का रक्तचाप 103/68 mm Hg और लेटने की स्थिति में 111/73 mm Hg दर्ज किया गया। उनकी हृदय गति 74 बीट प्रति मिनट, ब्लड शुगर 75 mg/dL और ऑक्सीजन सैचुरेशन 98 प्रतिशत रिकॉर्ड किया गया। डॉक्टर लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:CJP Protest: सोनम वांगचुक के साथ अभिजीत दीपके क्यों नहीं कर रहे भूख हड़ताल?

कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब भी जारी

कॉकरोच जनता पार्टी का यह प्रदर्शन कथित परीक्षा अनियमितताओं और पेपर लीक के विरोध में जारी है। पार्टी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रही है। सीजेपी का आरोप है कि बार-बार होने वाली परीक्षा संबंधी गड़बड़ियों ने लाखों छात्रों और उनके परिवारों को प्रभावित किया है।

सीजेपी को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

इस बीच, सीजेपी को दिल्ली हाईकोर्ट से भी बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मंगलवार को पार्टी के एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट को बहाल करने का आदेश दिया। यह फैसला न्यायमूर्ति स्वरना कांता शर्मा की पीठ ने सुनाया।

अदालत में क्या बोले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि नीट पुनर्परीक्षा के दौरान कुछ सोशल मीडिया पोस्ट छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम और अफरा-तफरी पैदा कर सकते थे। इसी वजह से एक्स अकाउंट को अस्थायी रूप से ब्लॉक किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि अब पुनर्परीक्षा पूरी हो चुकी है, इसलिए पहले वाली चिंता समाप्त हो गई है।

इन दलीलों को स्वीकार करते हुए अदालत ने कहा कि अकाउंट ब्लॉक करने का मूल कारण अब प्रासंगिक नहीं रह गया है। इसलिए ब्लॉक करने का आदेश वापस लिया जाता है और याचिका स्वीकार की जाती है।

ये भी पढ़ें:पहले लड़की का रेप, फिर शादी तय होने पर घर में घुसकर की मारपीट; आरोपी सैफ अरेस्ट
ये भी पढ़ें:बारिश से कूल-कूल हुई दिल्ली, 8 डिग्री तक लुढ़का पारा; कहां-कितना तापमान दर्ज हुआ
Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

और पढ़ें
Ncr News Delhi Cockroach Janta Party अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News और Faridabad News सहित पूरी NCR News पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।