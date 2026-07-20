उनकी जान खतरे में है; सोनम वांगचुक के भूखहड़ताल खत्म ना करने पर क्या बोले अभिजीत दीपके
सोम वांगचुक ने भूखहड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। इस बीच अभिजीत दीपके ने सवाल किया है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी का पदर्शन जारी है। सीजेपी के सदस्यों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर कोई ऐक्शन नहीं होता, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इस बीच सोनम वांगचुक ने भी भूखहड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया है। आज शाम जेपी नड्डा से सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद उन्होंने अनशन खत्म करने की बात कही थी। लेकिन फिर पुलिस की कार्रवाई का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक सांसद प्रदर्शनकारी छात्रों से या मुझसे यहां अस्पताल में मिलने नहीं आते, मैं भूखहड़ताल खत्म नहीं करूंगा।
इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज पुलिस की कार्रवाई को देखने के बाद सोनम वांगचुक ने आज अपनी भूख हड़ताल खत्म करने के बजाय उसे जारी रखने का फैसला किया है। अभिजीत दीपके ने कहा कि उनकी जान को खतरा है।
सोनम वांगचुक की जान को बताया खतरा
दीपके ने कहा, यह कोई खुशी की बात नहीं है। वह व्यक्ति पिछले 23 दिनों से बिना कुछ खाए है। उन्हें आज अपनी भूख हड़ताल खत्म करनी थी, और मुझे खास तौर पर राहत महसूस हो रही थी क्योंकि मैं हर दिन उनके साथ बैठा करता था। लेकिन आज, वह अपना उपवास खत्म नहीं कर रहे हैं। उनकी जान खतरे में है। क्यों? क्योंकि आज हमने पुलिस की बर्बरता देखी। अगर कल सोनम सर को कुछ हो जाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?
जेपी नड्डा से की थी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात
इससे पहले संसद चलो मार्च के बीच सीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने अपनी तीन लिखित मांगो वाली याचिका जेपी नड्डा को सौंपी थी। सीजेपी ने मुलाकात के बाद कहा था कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि संबंधित अधिकारियों के साथ इस बारे में विचार किया जाएगा। हालांकि बाद में सीजेपी ने कहा कि मांगें सौंपे जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिसके चलते प्रदर्शन अभी भी जारी रहेगा। सीजेपी ने जो तीन मांगे सरकार के सामने रखी उनमें सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और नीट पेपर लीक की वजह से जिन छात्रों ने अफनी गंवाई उनके परिवार को एक करोड़ रुपए दिए जाना शामिल है।
पुलिस ने जंतर-मंतर को कराया खाली
संसद मार्च' को आंसू गैस के गोले छोड़कर और लाठीचार्ज कर रोकने के कुछ घंटे बाद सोमवार को पुलिस ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (कॉजपा) के जंतर-मंतर स्थित धरना स्थल को हटा दिया। हालांकि, संसद मार्च के बाद प्रदर्शनकारी दोबारा जंतर-मंतर पहुंच गए। आंदोलन के एक नेता ने कहा कि वे धरना जारी रखेंगे। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन के लिए बनाया गया मंच हटा दिया गया है। मौके से ट्रैम्पोलिन, कालीन, गद्दे और अन्य सामान भी हटा दिए गए हैं।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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