Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उनकी जान खतरे में है; सोनम वांगचुक के भूखहड़ताल खत्म ना करने पर क्या बोले अभिजीत दीपके

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

सोम वांगचुक ने भूखहड़ताल जारी रखने का ऐलान किया है। इस बीच अभिजीत दीपके ने सवाल किया है कि अगर उन्हें कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। 

उनकी जान खतरे में है; सोनम वांगचुक के भूखहड़ताल खत्म ना करने पर क्या बोले अभिजीत दीपके

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद भी कॉकरोच जनता पार्टी का पदर्शन जारी है। सीजेपी के सदस्यों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगों पर कोई ऐक्शन नहीं होता, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। इस बीच सोनम वांगचुक ने भी भूखहड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया है। आज शाम जेपी नड्डा से सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात के बाद उन्होंने अनशन खत्म करने की बात कही थी। लेकिन फिर पुलिस की कार्रवाई का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक सांसद प्रदर्शनकारी छात्रों से या मुझसे यहां अस्पताल में मिलने नहीं आते, मैं भूखहड़ताल खत्म नहीं करूंगा।

इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज पुलिस की कार्रवाई को देखने के बाद सोनम वांगचुक ने आज अपनी भूख हड़ताल खत्म करने के बजाय उसे जारी रखने का फैसला किया है। अभिजीत दीपके ने कहा कि उनकी जान को खतरा है।

सोनम वांगचुक की जान को बताया खतरा

दीपके ने कहा, यह कोई खुशी की बात नहीं है। वह व्यक्ति पिछले 23 दिनों से बिना कुछ खाए है। उन्हें आज अपनी भूख हड़ताल खत्म करनी थी, और मुझे खास तौर पर राहत महसूस हो रही थी क्योंकि मैं हर दिन उनके साथ बैठा करता था। लेकिन आज, वह अपना उपवास खत्म नहीं कर रहे हैं। उनकी जान खतरे में है। क्यों? क्योंकि आज हमने पुलिस की बर्बरता देखी। अगर कल सोनम सर को कुछ हो जाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?

ये भी पढ़ें:सोनम वांगचुक नहीं तोड़ेंगे अनशन, जंतर-मंतर पर फिर से जुटने लगी भीड़

जेपी नड्डा से की थी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात

इससे पहले संसद चलो मार्च के बीच सीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने अपनी तीन लिखित मांगो वाली याचिका जेपी नड्डा को सौंपी थी। सीजेपी ने मुलाकात के बाद कहा था कि उन्हें आश्वासन दिया गया है कि संबंधित अधिकारियों के साथ इस बारे में विचार किया जाएगा। हालांकि बाद में सीजेपी ने कहा कि मांगें सौंपे जाने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जिसके चलते प्रदर्शन अभी भी जारी रहेगा। सीजेपी ने जो तीन मांगे सरकार के सामने रखी उनमें सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और नीट पेपर लीक की वजह से जिन छात्रों ने अफनी गंवाई उनके परिवार को एक करोड़ रुपए दिए जाना शामिल है।

ये भी पढ़ें:सनसनी मचाने के कुछ ही देर बाद पलटी CJP, कहा- अभिजीत दीपके हिरासत में नहीं

पुलिस ने जंतर-मंतर को कराया खाली

संसद मार्च' को आंसू गैस के गोले छोड़कर और लाठीचार्ज कर रोकने के कुछ घंटे बाद सोमवार को पुलिस ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (कॉजपा) के जंतर-मंतर स्थित धरना स्थल को हटा दिया। हालांकि, संसद मार्च के बाद प्रदर्शनकारी दोबारा जंतर-मंतर पहुंच गए। आंदोलन के एक नेता ने कहा कि वे धरना जारी रखेंगे। इस बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनिश्चितकालीन अनशन के लिए बनाया गया मंच हटा दिया गया है। मौके से ट्रैम्पोलिन, कालीन, गद्दे और अन्य सामान भी हटा दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:खत्म हो गया कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन? पुलिस ने खाली कराया जंतर-मंतर
Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
sonam wangchuk
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।