सोनम वांगचुक का ताजा हेल्थ बुलेटिन जारी: शरीर में पानी की कमी और भारी कमजोरी, फिर भी डॉक्टर की सलाह नहीं मान रहे
अस्पताल प्रशासन ने बताया कि AIIMS का एक डॉक्टर भी सोनम वांगचुक का इलाज करने वाली टीम में शामिल हो गया है, जो कि मरीज की निगरानी और उनके इलाज के लिए लगातार उपलब्ध रहेगा।
रणबिजय सिंह, नई दिल्ली
दिल्ली के जंतर-मंतर पर बीते 21 दिनों से अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर सफदरजंग अस्पताल लेकर गईं। जहां उनके स्वास्थ्य की अच्छे से जांच की गई। इस दौरान एम्स के डाक्टर ने भी सोनम वांगचुक की जांच की और उनके स्वास्थ्य में और ज्यादा गिरावट को रोकने के लिए उन्हें तुरंत IV ड्रिप लगाने या ओरल फ्लुइड देने का सुझाव दिया। लेकिन उन्होंने इनमें से कुछ भी लेने से मना कर दिया है। इस बारे में रात 9 बजे अस्पताल की तरफ से उनका हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए जानकारी दी गई।
शनिवार रात को जारी हेल्थ बुलेटिन में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग अस्पताल ने बताया कि 59 वर्षीय सोनम वांगचुक होश में हैं और उनकी शारीरिक स्थिति (हीमोडायनामिक रूप से) स्थिर है। उनकी पल्स, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन का स्तर भी सामान्य सीमा में है। हालांकि, उनमें डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) के लक्षण दिख रहे हैं, और लंबे समय से कुछ नहीं खाने के कारण वह काफी कमजोर हैं। ऐसे में उनकी हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत है ताकि स्थिति और खराब न हो और कोई गंभीर समस्या न हो।
एम्स के डॉक्टर ने भी कही फ्लूड देने की बात
रिपोर्ट में आगे बताया गया कि AIIMS, नई दिल्ली के एक स्वतंत्र विशेषज्ञ ने भी वांगचुक की जांच की और इलाज करने वाली टीम की इस राय से सहमति जताई कि उन्हें तुरंत मुंह से या नसों के जरिए फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी देना जरूरी है। इसके साथ ही AIIMS का एक डॉक्टर भी वांगचुक का इलाज करने वाली टीम में शामिल हो गया है, जो कि मरीज की निगरानी और उनके इलाज के लिए लगातार उपलब्ध रहेगा।
ना सोनम और ना ही उनका परिवार तैयार हो रहा
रिपोर्ट के अनुसार इलाज करने वाली टीम और स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा इलाज की तत्काल जरूरत के बारे में बार-बार समझाने के बावजूद, मरीज (वांगचुक) ने नसों से दिए जाने वाले फ्लूड, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और सभी दवाओं को लेने से मना कर दिया है। उधर मरीज के परिवार ने भी सुझाई गई मेडिकल प्रक्रिया के लिए अभी तक सहमति नहीं दी है।
वांगचुक के स्वास्थ्य की रखी जा रही कड़ी निगरानी
आगे बताया गया कि अस्पताल प्रशासन ने बताया कि मरीज (वांगचुक) की लगातार कड़ी मेडिकल निगरानी की जा रही है। इलाज करने वाली टीम मरीज और उनके परिवार को समझाने की पूरी कोशिश कर रही है कि वे सहमति दें और मरीज की सेहत की सुरक्षा और अनावश्यक जटिलताओं से बचने के लिए जल्द से जल्द सुझाई गई चिकित्सा अपनाएं।
सुबह 7.40 बजे लाया गया था वर्धमान मेडिकल कॉलेज
इससे पहले दिन में जारी एक अन्य स्वास्थ्य बुलेटिन में अस्पताल की तरफ से बताया गया था कि, वांगचुक को सुबह 7:40 बजे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (VMMC) एवं सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती के समय वह पूरी तरह सचेत थे तथा उनकी नाड़ी, रक्तचाप और ऑक्सीजन संतृप्ति सामान्य पाई गई। बेहोशी की कोई घटना सामने नहीं आई थी।
कीटोन का स्तर दोपहर एक बजे तक बढ़कर तीन हो गया था
बुलेटिन के अनुसार, जांच में शरीर में पानी की कमी के संकेत मिले थे। रक्त गैस विश्लेषण में "कम्पेन्सेटेड एसिडोसिस" तथा सीरम पोटेशियम का स्तर कम पाया गया था। ब्लड शुगर का स्तर 78 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर दर्ज किया गया। दोबारा जांच में भी पोटेशियम का स्तर कम ही मिला था। अस्पताल ने बताया कि भर्ती के समय मूत्र में कीटोन का स्तर एक था, जो दोपहर एक बजे तक बढ़कर तीन हो गया।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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