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सोनम वांगचुक का ताजा हेल्थ बुलेटिन जारी: शरीर में पानी की कमी और भारी कमजोरी, फिर भी डॉक्टर की सलाह नहीं मान रहे

By Sourabh Jain
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अस्पताल प्रशासन ने बताया कि AIIMS का एक डॉक्टर भी सोनम वांगचुक का इलाज करने वाली टीम में शामिल हो गया है, जो कि मरीज की निगरानी और उनके इलाज के लिए लगातार उपलब्ध रहेगा।

सोनम वांगचुक का ताजा हेल्थ बुलेटिन जारी: शरीर में पानी की कमी और भारी कमजोरी, फिर भी डॉक्टर की सलाह नहीं मान रहे

रणबिजय सिंह, नई दिल्ली

दिल्ली के जंतर-मंतर पर बीते 21 दिनों से अनशन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस जबरन उठाकर सफदरजंग अस्पताल लेकर गईं। जहां उनके स्वास्थ्य की अच्छे से जांच की गई। इस दौरान एम्स के डाक्टर ने भी सोनम वांगचुक की जांच की और उनके स्वास्थ्य में और ज्यादा गिरावट को रोकने के लिए उन्हें तुरंत IV ड्रिप लगाने या ओरल फ्लुइड देने का सुझाव दिया। लेकिन उन्होंने इनमें से कुछ भी लेने से मना कर दिया है। इस बारे में रात 9 बजे अस्पताल की तरफ से उनका हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए जानकारी दी गई।

शनिवार रात को जारी हेल्थ बुलेटिन में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरजंग अस्पताल ने बताया कि 59 वर्षीय सोनम वांगचुक होश में हैं और उनकी शारीरिक स्थिति (हीमोडायनामिक रूप से) स्थिर है। उनकी पल्स, ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन का स्तर भी सामान्य सीमा में है। हालांकि, उनमें डिहाइड्रेशन (पानी की कमी) के लक्षण दिख रहे हैं, और लंबे समय से कुछ नहीं खाने के कारण वह काफी कमजोर हैं। ऐसे में उनकी हालत को देखते हुए उन्हें तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत है ताकि स्थिति और खराब न हो और कोई गंभीर समस्या न हो।

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एम्स के डॉक्टर ने भी कही फ्लूड देने की बात

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि AIIMS, नई दिल्ली के एक स्वतंत्र विशेषज्ञ ने भी वांगचुक की जांच की और इलाज करने वाली टीम की इस राय से सहमति जताई कि उन्हें तुरंत मुंह से या नसों के जरिए फ्लूड और इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी देना जरूरी है। इसके साथ ही AIIMS का एक डॉक्टर भी वांगचुक का इलाज करने वाली टीम में शामिल हो गया है, जो कि मरीज की निगरानी और उनके इलाज के लिए लगातार उपलब्ध रहेगा।

ना सोनम और ना ही उनका परिवार तैयार हो रहा

रिपोर्ट के अनुसार इलाज करने वाली टीम और स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा इलाज की तत्काल जरूरत के बारे में बार-बार समझाने के बावजूद, मरीज (वांगचुक) ने नसों से दिए जाने वाले फ्लूड, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और सभी दवाओं को लेने से मना कर दिया है। उधर मरीज के परिवार ने भी सुझाई गई मेडिकल प्रक्रिया के लिए अभी तक सहमति नहीं दी है।

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वांगचुक के स्वास्थ्य की रखी जा रही कड़ी निगरानी

आगे बताया गया कि अस्पताल प्रशासन ने बताया कि मरीज (वांगचुक) की लगातार कड़ी मेडिकल निगरानी की जा रही है। इलाज करने वाली टीम मरीज और उनके परिवार को समझाने की पूरी कोशिश कर रही है कि वे सहमति दें और मरीज की सेहत की सुरक्षा और अनावश्यक जटिलताओं से बचने के लिए जल्द से जल्द सुझाई गई चिकित्सा अपनाएं।

सुबह 7.40 बजे लाया गया था वर्धमान मेडिकल कॉलेज

इससे पहले दिन में जारी एक अन्य स्वास्थ्य बुलेटिन में अस्पताल की तरफ से बताया गया था कि, वांगचुक को सुबह 7:40 बजे वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज (VMMC) एवं सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भर्ती के समय वह पूरी तरह सचेत थे तथा उनकी नाड़ी, रक्तचाप और ऑक्सीजन संतृप्ति सामान्य पाई गई। बेहोशी की कोई घटना सामने नहीं आई थी।

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कीटोन का स्तर दोपहर एक बजे तक बढ़कर तीन हो गया था

बुलेटिन के अनुसार, जांच में शरीर में पानी की कमी के संकेत मिले थे। रक्त गैस विश्लेषण में "कम्पेन्सेटेड एसिडोसिस" तथा सीरम पोटेशियम का स्तर कम पाया गया था। ब्लड शुगर का स्तर 78 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर दर्ज किया गया। दोबारा जांच में भी पोटेशियम का स्तर कम ही मिला था। अस्पताल ने बताया कि भर्ती के समय मूत्र में कीटोन का स्तर एक था, जो दोपहर एक बजे तक बढ़कर तीन हो गया।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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