सोनम वांगचुक के अनशन के बीच दीपके ने बढ़ाया एजेंडा, अब चुनावी सिस्टम पर भी बात
सोनम वांगचुक की जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने मुद्दों का दायरा बढ़ाते हुए ऐलान किया है कि आंदोलन सिर्फ नीट विवाद तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें चुनावी प्रणाली में सुधार की मांग भी उठाई जाएगी।
सोनम वांगचुक ने रविवार को जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल शुरू की। उन्होंने परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन में शामिल होकर अपना समर्थन दिया। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मुद्दों का दायरा बढ़ाते हुए ऐलान किया है कि यह आंदोलन महज शिक्षा और नीट विवाद तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें अब चुनावी सिस्टम में सुधार और जवाबदेही के मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा।
अभिजीत दीपके ने साफ किया कि आंदोलन केवल शिक्षा और नीट विवाद तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें चुनावी प्रणाली में सुधार और जवाबदेही के मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा। संगठन चुनावी व्यवस्था में जवाबदेही का मुद्दा भी उठाएगा। उन्होंने कहा कि लोग यह मान रहे हैं कि यह सिर्फ नीट और शिक्षा का मुद्दा है। मैं बता देना चाहता हूं कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। हम चुनाव से जुड़े (मुद्दों) पर भी आएंगे। इनमें मतदाता सूचियों का एसआईआर भी शामिल है। इस आंदोलन के जरिये अन्य चिंताओं को भी उठाया जाएगा।
अभिजीत दीपके ने कहा कि चाहे हम चुनाव लड़ें या न लड़ें, हम चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए काम करेंगे। मौजूदा वक्त में जो हो रहा है (वोट हटाना) उससे ईवीएम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।वहीं सोनम वांगचुक ने कहा कि शिक्षा उनके दिल के करीब है और व्यवस्था सुधारने के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जरूरी है। भूख हड़ताल शुरू करने से पहले सोनम वांगचुक ने अभिजीत दीपके के साथ राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। शिक्षा और पर्यावरण मेरे मुद्दे हैं। न्याय मेरी मंजिल है।
सोनम वांगचुक ने कहा कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लद्दाख में आंदोलन कर रहे थे, अब आप सीजेपी के साथ क्यों हैं? शिक्षा का मुद्दा पिछले 40 वर्षों से मेरे दिल के बेहद करीब रहा है जब से मैं एक छात्र था। शिक्षा का मकसद बच्चों का जीवन संवारना और राष्ट्र को सही दिशा देना होना चाहिए। सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई होती तो हमें यह सब नहीं झेलना पड़ता और न ही इतनी भीषण गर्मी में यहां बैठना पड़ता। जब जवाबदेही का अभाव हो तो लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन ही एकमात्र विकल्प बचता है।
वहीं दीपके ने आरोप लगाया कि यूपी, हरियाणा और पंजाब के कई किसान नेताओं को जंतर-मंतर पहुंचने से रोकने के लिए नजरबंद किया जा रहा है। यह प्रदर्शन अन्य छात्र और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी शिकायतों का मंच भी बन गया, जिसमें जयपुर के एक स्कूल में आत्महत्या के कथित मामले में पिछले साल चौथी मंजिल से गिरकर जान गंवाने वाली कक्षा-6 की छात्रा के परिवार ने भी अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग को लेकर आंदोलन में हिस्सा लिया। छात्रा के माता-पिता का आरोप है कि स्कूल या शिक्षक के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस ने अब तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं की है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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