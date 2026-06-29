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सोनम वांगचुक के अनशन के बीच दीपके ने बढ़ाया एजेंडा, अब चुनावी सिस्टम पर भी बात

Krishna Bihari Singh भाषा
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सोनम वांगचुक की जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके ने मुद्दों का दायरा बढ़ाते हुए ऐलान किया है कि आंदोलन सिर्फ नीट विवाद तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें चुनावी प्रणाली में सुधार की मांग भी उठाई जाएगी।

सोनम वांगचुक के अनशन के बीच दीपके ने बढ़ाया एजेंडा, अब चुनावी सिस्टम पर भी बात

सोनम वांगचुक ने रविवार को जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल शुरू की। उन्होंने परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन में शामिल होकर अपना समर्थन दिया। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने मुद्दों का दायरा बढ़ाते हुए ऐलान किया है कि यह आंदोलन महज शिक्षा और नीट विवाद तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें अब चुनावी सिस्टम में सुधार और जवाबदेही के मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा।

अभिजीत दीपके ने साफ किया कि आंदोलन केवल शिक्षा और नीट विवाद तक सीमित नहीं रहेगा। इसमें चुनावी प्रणाली में सुधार और जवाबदेही के मुद्दों को भी शामिल किया जाएगा। संगठन चुनावी व्यवस्था में जवाबदेही का मुद्दा भी उठाएगा। उन्होंने कहा कि लोग यह मान रहे हैं कि यह सिर्फ नीट और शिक्षा का मुद्दा है। मैं बता देना चाहता हूं कि यह तो सिर्फ शुरुआत है। हम चुनाव से जुड़े (मुद्दों) पर भी आएंगे। इनमें मतदाता सूचियों का एसआईआर भी शामिल है। इस आंदोलन के जरिये अन्य चिंताओं को भी उठाया जाएगा।

अभिजीत दीपके ने कहा कि चाहे हम चुनाव लड़ें या न लड़ें, हम चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए काम करेंगे। मौजूदा वक्त में जो हो रहा है (वोट हटाना) उससे ईवीएम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।वहीं सोनम वांगचुक ने कहा कि शिक्षा उनके दिल के करीब है और व्यवस्था सुधारने के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जरूरी है। भूख हड़ताल शुरू करने से पहले सोनम वांगचुक ने अभिजीत दीपके के साथ राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। शिक्षा और पर्यावरण मेरे मुद्दे हैं। न्याय मेरी मंजिल है।

सोनम वांगचुक ने कहा कि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप लद्दाख में आंदोलन कर रहे थे, अब आप सीजेपी के साथ क्यों हैं? शिक्षा का मुद्दा पिछले 40 वर्षों से मेरे दिल के बेहद करीब रहा है जब से मैं एक छात्र था। शिक्षा का मकसद बच्चों का जीवन संवारना और राष्ट्र को सही दिशा देना होना चाहिए। सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई होती तो हमें यह सब नहीं झेलना पड़ता और न ही इतनी भीषण गर्मी में यहां बैठना पड़ता। जब जवाबदेही का अभाव हो तो लोकतंत्र में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन ही एकमात्र विकल्प बचता है।

वहीं दीपके ने आरोप लगाया कि यूपी, हरियाणा और पंजाब के कई किसान नेताओं को जंतर-मंतर पहुंचने से रोकने के लिए नजरबंद किया जा रहा है। यह प्रदर्शन अन्य छात्र और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी शिकायतों का मंच भी बन गया, जिसमें जयपुर के एक स्कूल में आत्महत्या के कथित मामले में पिछले साल चौथी मंजिल से गिरकर जान गंवाने वाली कक्षा-6 की छात्रा के परिवार ने भी अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग को लेकर आंदोलन में हिस्सा लिया। छात्रा के माता-पिता का आरोप है कि स्कूल या शिक्षक के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस ने अब तक चार्जशीट भी दाखिल नहीं की है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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