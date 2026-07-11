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वांगचुक की भूख हड़ताल का 14वां दिन; CJP का संसद कूच का ऐलान, लोगों से अपील

By Krishna Bihari Singh
वार्ता, नई दिल्ली
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सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 14वें दिन में पहुंचने के बीच कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने जंतर-मंतर से संसद भवन तक शांतिपूर्ण मार्च का ऐलान किया है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

वांगचुक की भूख हड़ताल का 14वां दिन; CJP का संसद कूच का ऐलान, लोगों से अपील

सोनम वांगचुक की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद भवन तक शांतिपूर्ण मार्च निकालेगी। सीजेपी की ओर से यह घोषणा ऐसे वक्त में की गई है जब सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 14वां दिन है। सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने शनिवार को कहा कि सरकार उनकी मांगों के प्रति बहरी हो चुकी है इसलिए अब अपनी आवाज सीधे संसद तक पहुंचाना जरूरी हो गया है।

सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे मांग करते हुए जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक के विरोध को 14 दिन पूरे हो गए है। उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। यदि उनको कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। डॉक्टरों की सलाह पर सोनम वांगचुक का दिन में दो बार स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है। उनके ब्लड शुगर पर विशेष नजर रखी जा रही है।

सोनम वांगचुक हो गए हैं कमजोर

सीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सोनम वांगचुक कमजोर हो गए हैं लेकिन डटे हुए हैं। हमें डट कर खड़े रहना है तो हम खड़े हैं, लेकिन जनता के बीच संदेश जा रहा है कि सरकार अहंकार में है। अन्ना हजारे ने जब 11 दिन अनशन किया था तो सरकार ने उनकी मांगें सुनी थीं। अब सरकार का कोई अता-पता नहीं है। सरकार के लोग कहते हैं कि उनकी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। यह लोकतंत्र की परिभाषा बदलने की कोशिश है।

बात सुनने को तैयार नहीं सरकार

सीजेपी प्रवक्ता ने आगे कहा कि सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। प्रदर्शनकारी संसद तक मार्च करते हुए जाएंगे और अपनी मांगें रखेंगे। अब लोगों को, छात्रों को एक साथ आना पड़ेगा क्योंकि देश कई उलझनों में उलझा हुआ है। सीजेपी की अगुवाई में 20 जुलाई को जंतर-मंतर से संसद तक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा।

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लोगों से संसद कूच में शामिल होने की अपील

सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि हम चाहते हैं कि उनके थोड़ा और करीब जाएं और उन्हें अपनी आवाज सुनाएं। वे 20 जुलाई को हमारे साथ आएं और संसद तक होने वाली शांतिपूर्ण मार्च में हमारा साथ दें क्योंकि सरकार हमारी मांगों के प्रति बहरी हो चुकी है।

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20 जुलाई के संसद मार्च की तैयारी में जुटी सीजेपी

बता दें कि बीते माह 20 जून को शुरू हुए सीजेपी प्रदर्शन को 3 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। सौरव दास ने कहा कि 3 हफ्तों में आंदोलन स्थल पर एक लाख 20 हजार से अधिक लोग पहुंच चुके हैं। लगातार नए लोग और विभिन्न संगठन इस अभियान से जुड़ रहे हैं। आंदोलन युवाओं को एक मंच देने में सफल रहा है। हमारे हौसले बुलंद हैं। नए आंदोलनकारी और संगठन उनके साथ लगातार जुड़ रहे हैं। हमारी 20 जुलाई के प्रदर्शन की तैयारियां तेजी से चल रही हैं।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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