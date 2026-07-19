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सोनम वांगचुक के ब्लड पैरामीटर्स में थोड़ा सुधार; हेल्थ बुलेटिन में क्या जानकारी?

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सफदरजंग अस्पताल की ओर से जारी सोनम वांगचुक के हेल्थ बुलेटिन में कहा गया है कि उनकी हालत स्थिर है। उनके ब्लड पैरामीटर में मामूली सुधार हुआ है। डॉक्टरों की एक टीम चौबीसों घंटे उनकी कड़ी निगरानी कर रही है।

सोनम वांगचुक के ब्लड पैरामीटर्स में थोड़ा सुधार; हेल्थ बुलेटिन में क्या जानकारी?

सफदरजंग अस्पताल की ओर से जारी सोनम वांगचुक के ताजा हेल्थ बुलेटिन में बताया गया है कि एक्टिविस्ट को चौबीसों घंटे मेडिकल देखभाल और कड़ी निगरानी की जरूरत है। सोनम वांगचुक की हालत स्थिर है और उनके ब्लड पैरामीटर में मामूली सुधार दिखा है। सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली AIIMS के विशेषज्ञों की एक मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम वांगचुक के इलाज की देखरेख कर रही है।

लंबे उपवास के कारण शरीर पर पड़ने वाले असर को देखते हुए, सोनम वांगचुक को विशेषज्ञों की एक मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम की कड़ी निगरानी में लगातार मेडिकल देखभाल की जरूरत है। सफदरजंग अस्पताल और दिल्ली AIIMS के डॉक्टरों की टीम का मानना ​​है कि किसी भी संभावित जटिलता का तुरंत पता लगाने और उसके इलाज के लिए 24 घंटे क्लिनिकल निगरानी जरूरी है। यही कारण है कि सोनम वांगचुक को सभी जरूरी मेडिकल देखभाल दी जा रही है।

इलेक्ट्रोलाइट्स भी असामान्य

सफदरजंग अस्पताल ने रविवार को दो बार हेल्थ बुलेटिन जारी किया। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक ने सुबह के वक्त जारी हेल्थ बुलेटिन में बताया कि सोनम वांगचुक का बीपी, पल्स और ऑक्सीजन सेचुरेशन सामान्य है। ब्लड में इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ असामान्य हैं। सोनम वांगचुक को अभी लगातार अस्पताल में चिकित्सकीय निगरानी में रखना जरूरी है। सोनम वांगचुक की बॉडी और ब्लड पैरामीटर पर नजर रखी जा रही है।

निगरानी में रखने की जरूरत

वहीं शाम करीब 7:45 बजे दूसरे हेल्थ बुलेटिन में अस्पताल प्रशासन ने बताया कि सोनम वांगचुक अस्पताल में जरूरी इलाज ले रहे हैं। सोनम वांगचुक के ब्लड के पैरामीटर में हल्का सुधार हुआ है। लगातार उपवास और मानसिक तनाव के कारण उनको निगरानी में रखने की जरूरत है। सोनम पूरी तरह सतर्क और होश में हैं। सोनम वांगचुक का बीपी, पल्स रेट और ऑक्सीजन सैचुरेशन सभी सामान्य हैं।

कुछ ब्लड पैरामीटर असामान्य

सफदरजंग सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट चारू बांबा ने कहा कि सोनम वांगचुक के कुछ ब्लड पैरामीटर थोड़े असामान्य हैं। वे सामान्य रेंज से थोड़े कम या अधिक हैं। डॉक्टरों की टीम उनको लगातार इलाज मुहैया करा रही है। सोनम वांगचुक को लगातार निगरानी और आगे की जांच की जरूरत है।

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पत्नी ने लगाया था यह आरोप

गौरतलब है कि सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंग्मो ने प्राइवेट अस्पताल में ट्रांसफर करने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने सरकारी सुविधा में हो रहे इलाज पर भरोसा नहीं होने की बात कहते हुए आरोप लगाया था कि अस्पताल ने परिवार को पूरी मेडिकल जानकारी नहीं दी।

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मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम कर रही इलाज

हालांकि, अस्पताल के सूत्रों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि सोनम वांगचुक का इलाज तय मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत किया जा रहा है। सोनम वांगचुक के परिवार को उनकी हालत के बारे में जानकारी दी जा रही है। सोनम वांगचुक का इलाज विशेषज्ञों की एक मल्टी-डिसिप्लिनरी टीम (कई तरह के विशेषज्ञों वाली टीम) कर रही है। इस टीम में दिल्ली AIIMS के विशेषज्ञ भी शामिल हैं।

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Krishna Bihari Singh

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Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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