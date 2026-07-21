Sonam Wangchuk Health: सोनम वांगचुक की तबीयत आज कैसी है? सफदरजंग अस्पताल को अब भी एक चिंता
Sonam Wangchuk Health Today: संसद मार्च के दौरान सीजेपी के प्रदर्शनकारियों पर हुए लाठीचार्ज से सोनम वांगचुक आहत हैं। उन्होंने कहा कि वे अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे। इस बीच सफदरजंग अस्पताल ने उनका हेल्थ बुलेटिन जारी किया है।
Sonam Wangchuk Health Today: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने एक बार फिर संसद कूच का ऐलान किया है। इस बीच अनशन पर डटे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर नया अपडेट आया है। सफदरजंग अस्पताल की ओर से प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि सोनम वांगचुक की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन ब्लड शुगर कम बना हुआ है। डॉक्टरों की चिंता है कि वांगचुक अभी भी आईवी फ्लूइड व ग्लूकोज लेने से इनकार कर रहे हैं।
इससे पहले सोमवार को 'संसद चलो' मार्च के दौरान हाथों में तिरंगा और तख्तियां लिए बड़ी संख्या में लोग संसद की ओर बढ़े। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है।
सोनम वांगचुक ने कहा- अनशन जारी रहेगा
सोनम वांगचुक ने कहा है कि वो अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी रखेंगे। बताया कि प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस के अमानवीय व्यवहार के बाद उन्होंने यह फैसला लिया है। उधर, उनकी पत्नी गीतांजली का कहना है कि मार्च बेहद सफल रहा। हम शिक्षा के मुद्दे पर देश को जगाने में कामयाब रहे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, हम सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते।
अस्पताल ने बताई अपनी चिंता
अस्पताल की तरफ से मंगलवार सुबह ताजा बुलेटिन में बताया गया कि सोनम वांगचुक का इलाज हमारे विशेषज्ञों की टीम कर रही है। वे एक्सपर्ट डॉक्टरों की लगातार निगरानी में हैं। फिलहाल मौटे तौर पर वांगचुक के सभी वाइटल पैरामीटर स्थिर और सामान्य हैं, लेकिन ब्लड शुगर लेवल अभी भी सामान्य से कम है। बीती रात ब्लड के नमूने लिए गए थे, उसकी जांच में पाया गया कि सीरम पोटैशियम का स्तर 3.2 मिलीग्राम प्रतिलीटर है। इसके अलावा उनके शरीर में खून की कमी और ल्यूकोसाइट्स की संख्या भी कम है।
बुलेटिन में बताया गया कि फिलहाल वांगचुक को ओआरएस और मुंह से पोटैशियम की दवा दी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह है कि डॉक्टरों की बार-बार सलाह के बावजूद वे नसों के जरिए दिए जाने वाले आईवी फ्लूड और ग्लूकोज लेने से इनकार कर रहे हैं।
अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं कर सकते
डॉक्टरों के अनुसार, लगातार डिहाइड्रेशन, ब्लड टेस्ट में गड़बड़ियों और लंबे समय से चल रहे भूख हड़ताल के कारण उनका शरीर लगातार कमजोर हो रहा है। इसे देखते हुए उन्हें डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। उनकी लगातार मॉनिटरिंग और जांच जरूरी है। फिलहाल अस्पताल सभी आवश्यक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करा रहा है और उनकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
संसद मार्च के दौरान हिंसा पर 4 एफआईआर
दूसरी तरफ सोमवार को सीजेपी के संसद सत्र के दौरान हिंसा और हंगामे के मामले में दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक इस मामले में कुल 4 एफआईआर दर्ज कर ली हैं, जबकि 2 और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है।
पहली एफआईआर संसद सत्र के दौरान नई दिल्ली जिला क्षेत्र में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने के मामले में दर्ज की गई है। दूसरी एफआईआर कथित हिंसा की साजिश रचने के आरोप में दर्ज की गई है। पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान इस मामले से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबूत हाथ लगे हैं। इसके अलावा दो अन्य एफआईआर सरकारी कार्य में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोपों में दर्ज की गई हैं। वहीं, दिल्ली पुलिस दो और एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। ये मामले भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मारपीट, कानून अपने हाथ में लेने और अन्य संबंधित अपराधों से जुड़े हैं।
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