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Sonam Wangchuk LIVE: सोनम वांगचुक को क्यों ले गए? दिल्ली पुलिस ने बताई वजह, CJP से एक अपील भी

Sonam Wangchuk Health LIVE Updates: दिल्ली पुलिस ने कहा कि सोनम वांगचुक की तबीयत ज्यादा बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। साथ ही पुलिस ने सीजेपी प्रदर्शनकारियों से अपील भी की।

Sonam Wangchuk LIVE: सोनम वांगचुक को क्यों ले गए? दिल्ली पुलिस ने बताई वजह, CJP से एक अपील भी

सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ती देख पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई।

Gaurav Kala| लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली |
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Sonam Wangchuk Health LIVE: दिल्ली के जंतर-मंतर मैदान पर शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में लेकर अस्पताल ले गई। वे पिछले 20 दिन से अनशन पर थे। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी प्रदर्शनकारियों से जंतर-मंतर खाली करने की अपील की है।

Sonam Wangchuk LIVE: जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन जारी

सोनम वांगचुक को हालांकि दिल्ली पुलिस अस्पताल में भर्ती कर चुकी है। लेकिन अभी भी जंतर मंतर मैदान पर सीजेपी समर्थकों का विरोध प्रदर्शन जारी है।

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Sonam Wangchuk LIVE: दिल्ली पुलिस ने बताई वजह

सोनम वांगचुक को हिरासत में लेकर पुलिस अस्पताल क्यों ले गई? नई दिल्ली जिला के डीसीपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसके बारे में बताया है। लिखा है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश एवं मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह को ध्यान में रखते हुए यह कार्रवाई की गई है। उनकी सेहत में लगातार गिरावट हो रही थी जिसके चलते उन्हें उपचार की आवश्यकता थी। इसे ध्यान में रखते हुए सुबह उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। घटना के बाद से प्रदर्शनकारी हंगामा कर रहे हैं जिन्हें पुलिस शांत करा रही है। पुलिस ने उनसे अनुरोध किया है कि वह जंतर-मंतर को खाली कर दें।

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Sonam Wangchuk Health LIVE: जंतर मंतर की ओर जाने वाले रास्ते बंद

दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, सुबह लगभग 7.15 बजे मंच से अभिजीत दीपके नीचे आ रखे थे। उसी दौरान पुलिस टीम ने मंच की तरफ एक पर्दा खींचा ताकि प्रदर्शनकारियों को उसके पीठे की गतिविधियां न दिख सके। पुलिस की एक टीम मंच पर गई और वहां से सोनम वांगचुक को उठाकर पीछे चली गई जहां से उन्हें सीधे सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। इसका पता चलते ही प्रदर्शनकारियों ने मौके पर हंगामा करना शुरु कर दिया, लेकिन पुलिस उन्हें शांत कराने का प्रयास कर रही है।

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Sonam Wangchuk Health LIVE: वांगचुक को हिरासत में लेने की पुलिस ने वजह बताई

पुलिस सूत्रों ने बताया कि सोनम वांगचुक की तबियत लगातार बिगड़ रही थी। इसे ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने शुक्रवार रात तय किया कि सोनम वांगचुक को अनशन स्थल से अस्पताल ले जाने की आवश्यकता है। लेकिन वहां जुटी सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की भीड़ के बीच सोनम को उठाना आसान नहीं था। इसलिए नई दिल्ली जिले में रात के समय पुलिसकर्मियों को जंतर-मंतर पर ड्यूटी के लिए रिजर्व रखा गया। तड़के लगभग तीन बजे उन्हें जंतर-मंतर पर बुलाया गया जब अधिकांश प्रदर्शनकारी सो रहे थे। पुलिस ने लंबे समय तक वहां इतंजार किया ताकि सही समय पर सोनम वांगचुक को ले जाया जा सके।

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Sonam Wangchuk Health LIVE: सोनम वांगचुक के लिए पुलिस की रात भर चली तैयारी

जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह प्रदर्शन स्थल से हटाकर अस्पताल स्थानांतरित कर दिया गया। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए शुक्रवार देर रात से ही पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली थी। रात से ही यहां पर पुलिसकर्मियों की संख्या को बढ़ा दिया गया था और सुबह मौका मिलते ही पुलिस ने स्टेज से वांगचुक को उठाया और उन्हें अस्पताल ले गए। 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने संसद मार्च का ऐलान किया हुआ है, ऐसे में इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाना आवश्यक था।

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Sonam Wangchuk Health LIVE: दीपके ने कहा- मुझे पीटा, हिरासत में लिया

शनिवार सुबह जंतर-मंतर पर बड़ा बवाल देखने को मिला। जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस अपने साथ ले गई तो प्रदर्शनकारियों के साथ पुलिस की झड़प हुई। क्रॉकोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिसकर्मियों ने उन्हें पीटा और हिरासत में भी लिया। पूरी खबर पढ़ें।

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Sonam Wangchuk Health LIVE: सीजेपी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा

दिल्ली पुलिस जब सुबह 7.35 पर सोनम वांगचुक को अस्पताल लेने आई तो प्रदर्शन कारी युवा भड़क गए। उनकी पुलिस से तीखी नोंक-झोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बदसलूकी और धक्का-मुक्की के आरोप भी लगाए हैं। पूरी खबर पढ़ें।

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Sonam Wangchuk Health LIVE: सोनम वांगचुक 20 दिन से हड़ताल पर

सोनम वांगचुक पिछले 20 दिन से अनशन कर रहे हैं। उनकी मांग प्रमुख रूप से नीट पेपर लीक मुद्दे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। आज 21 वें दिन उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। जिसके बाद पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई।

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