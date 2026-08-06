सोनम वांगचुक राहुल गांधी के हाथ तोड़ना चाहते थे अनशन, कहा- ठीक से जवाब ही नहीं मिला
सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि वह नेता विपक्ष राहुल गांधी के हाथों अपना अनशन खत्म करना चाहते थे। उनकी पत्नी ने इसके लिए काफी कोशिशें की, लेकिन राहुल गांधी ने सकारात्मक जवाब नहीं दिया।
नीट पेपर लीक के खिलाफ पहले जंतर-मंतर और फिर अस्पताल में रहकर भी 26 दिनों तक अनशन करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने एक नया खुलासा किया है। केंद्रीय मंत्रियों के हाथ अनशन खत्म करने की वजह से आलोचनाओं का शिकार बनाए जा रहे वांगचुक ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान कहा कि वह तो असल में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के हाथ अनशन खत्म करना चाहते थे, लेकिन उनकी ओर से कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया गया। वांगचुक ने कहा कि वह ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, जिससे केंद्र सरकार के खिलाफ बनी एकता में कोई कमी आए।
सोनम वांगचुक से इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में जब यह सवाल किया गया कि उनकी पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने राहुल गांधी के पीएम आवास के बाहर धरना देने की आलोचना की और इसके बाद उन्हें कांग्रेस की ओर से निशाना बनाया गया? वांगचुक ने कहा कि वह ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन उनकी निराशा सभी दलों के नेताओं से है। वांगचुक ने खुलासा किया कि वह राहुल गांधी के हाथ अनशन तोड़ना चाहते थे, लेकिन सकारात्मक रूप से जवाब नहीं दिया गया।
मैं सभी दलों के नेताओं से निराश: वांगुचक
सोनम वांगचुक ने कहा, 'मैं सभी दलों के नेताओं से निराश हूं। मैंने आपको बताया कि किस तरह मंत्रियों ने मेरा विश्वास तोड़ा (तस्वीरें जारी करके)। इसी तरह जब गीतांजलि ने आपके शो पर इस तरह की टिप्पणियां (राहुल गांधी पर) कीं, मैं कहूंगा कि वह राहुल गांधी को लेकर मेरी निराशा से प्रभावित थी। मैं एक महत्वपूर्ण खुलासा करूंगा उस इकोसिस्टम को लेकर जो कह रहा है कि क्यों सोनम ने मंत्रियों के हाथ से अनशन खत्म किया।'
राहुल गांधी के लिए बहुत कोशिशें कीं: वांगचुक
वांगचुक ने कहा कि उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वह नहीं चाहते कि मौजूदा सरकार के खिलाफ जो एकजुटता बनी है, उसमें कमी आए। उन्होंने मंत्रियों के हाथों अनशन तोड़ने को लेकर आलोचना करने वालों को जवाब देते हुए बताया कि कैसे राहुल गांधी ने भी निराश किया। उन्होंने कहा, 'वास्तव में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, कहने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मैं उन कोशिशों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता जिसमें हर कोई इस देश को मौजूदा सरकार से भयमुक्त, अन्यायमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए प्रयास कर रहा है। मैं इसके हितधारकों में कोई कटुता नहीं लाना चाहता, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मैं अपना अनशन राहुल गांधी के हाथ खत्म कराना चाहता था। गीतांजलि इस पर काम कर रही थी। वह राहुल गांधी के खिलाफ नहीं थी। वह बहुत कोशिश कर रही थी कि राहुल गांधी मेरा अनशन खत्म कराएं, लेकिन उनसे सकारात्मक जवाब नहीं मिला।'
सोनम वांगचुक ने कहा कि उनकी पत्नी गीतांजलि ने सिर्फ एक टिप्पणी (राहुल गांधी) पर की थी और बीजेपी पर 4-5 बहुत कठोर बातें कहीं, भाजपा ने प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन इस (कांग्रेस) इकोसिस्टम ने उन्हें और उनकी पत्नी को ट्रोल करना शुरू कर दिया।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
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