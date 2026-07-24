सोनम वांगचुक की शर्त से 'सभी कॉकरोच' खुश ना हों, एक शब्द ने खींच दी है 'लक्ष्मण रेखा'
सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। सरकार ने उनकी तीनों मांगों को मान लिया है। हालांकि, सबसे बड़ी मांग में सरकार ने एक ऐसा शब्द जोड़ दिया जिसकी वजह से हिंसा करने वालों को राहत नहीं मिलेगी।
26 दिनों तक अनशन करने के बाद सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अब अन्न को स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने गुरुग्राम के निजी अस्पताल में वांगचुक को जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल खत्म कराई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाली मांग पहले ही छोड़ चुके वांगचुक की तीन और शर्तों को सरकार ने मान लिया है। इसमें सबसे बड़ी शर्त कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के समर्थकों को कानूनी ऐक्शन से बचाने की थी, जिसे सरकार ने मान तो लिया है, लेकिन इसमें इस्तेमाल किए गए एक शब्द ने 'लक्ष्मण रेखा' खींच दी है। इससे साफ हो गया है कि हिंसा करने वालों को किसी तरह बख्शा नहीं जाएगा।
सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने के बाद एक वीडियो शेयर करके बताया कि उनके और सरकार के प्रतिनिधियों के बीच दो दिन तक 'कठिन मोलभाव' हुआ है। वांगचुक ने सरकार के सामने तीन शर्तें रखी थीं, उनमें से दो पर सरकार विचार करने को तैयार हो गई थी। सोनम की ये दो मांगें थीं- नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले बच्चों के परिवारों को उचित मुआवजा और संसद में चर्चा के साथ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार। इसके साथ ही उन्होंने तीसरी मांग में सीजेपी के प्रदर्शनकारियों के लिए ढाल मांगी।
वांगचुक ने क्या मांग रखी थी
सोनम वांगचुक ने 22 जुलाई को जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के नाम जो लेटर अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया था, उसमें उन्होंने मांग की थी कि, 'सरकार यह भरोसा दे कि किसी भी युवा प्रदर्शनकारी पर दंडात्मक या कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। उनका एक मात्र 'दोष' अच्छे और जवाबदेह एजुकेशन सिस्टम के लिए आवाज उठाना है।'
सरकार ने क्या ऐसा शब्द जोड़ा
सरकार की ओर से जारी बयान में वांगचुक को बताया गया कि किसी भी ऐसे प्रदर्शनकारी पर केस नहीं दर्ज किया जाएगा जो 'शांतिपूर्वक' इस आंदोलन में शामिल था। नड्डा ने सरकार का बयान वांगचुक के सामने पढ़ते हुए कहा, 'सरकार उन लोगों के खिलाफ केस नहीं दर्ज करने को लेकर सकारात्मक है जिन्होंने दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन, 20 जुलाई को संसद मार्च में शांतिपूर्वक हिस्सा लिया।'
सरकार की बात के क्या मायने
सरकार ने अपने इस बयान से यह साफ कर दिया है कि जिन लोगों ने दिल्ली में कानून को हाथ में लिया, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जंतर-मंतर, कनॉट प्लेस, रेल भवन जैसे स्थानों पर पुलिसकर्मियों पर पथराव करने वाले प्रदर्शनकारियों पर कानूनी ऐक्शन जारी रहेगा। पुलिस हिंसा के मामले में करीब एक दर्जन एफआईआर अलग-अलग थानों में दर्ज कर चुकी है और हिंसा करने वालों की पहचान भी की जा रही है। एक दिन पहले यह खबर भी आई कि हिंसक गतिविधियों में शामिल प्रदर्शनकारियों का पासपोर्ट तक रद्द किया जा सकता है। माना जा रहा है कि एक बार आंदोलन खत्म होने के बाद उन लोगों के खिलाफ ऐक्शन ते तेज हो सकता है, जो हिंसा करते हुए कैमरों में कैद हुए हैं।
योगेंद्र यादव बोले- फिर इस शर्त का क्या मतलब
वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाए जाने के बाद मंच पर कई बार दिख चुके योगेंद्र यादव ने सरकार के बयान में जोड़े गए 'शांतिपूर्वक' शब्द पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा, 'सरकार तय कर चुकी है कि कौन शांतिपूर्वक भाग ले रहे हैं और कौन नहीं? तो फिर इस वादे का क्या मतलब? शांतिपूर्ण विरोध में किसी के खिलाफ कोई केस नहीं होना चाहिए। उन 11 एफआईआर का क्या जो पहले ही दर्ज की जा चुकी है? उनकी 'वापसी' का कोई जिक्र नहीं है।'
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप