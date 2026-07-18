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क्या अभी भी अनशन पर हैं सोनम वांगचुक? पत्नी गीतांजलि ने बताया, मार्च पर कर दिया बड़ा ऐलान

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। इस बीच उनकी पत्नी गीतांजलि ने उनके अनशन पर बड़ी जानकारी दी है। 

क्या अभी भी अनशन पर हैं सोनम वांगचुक? पत्नी गीतांजलि ने बताया, मार्च पर कर दिया बड़ा ऐलान

दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले 21 दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को शनिवार को जबरदस्ती सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। 20 अगस्त को कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद तक मार्च का ऐलान किया था। सोनम वांगचुक भी इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे। इससे पहले दिल्ली पुलिस की ये कार्रवाई अहम मानी जा रही है। इस बीच सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक का अनशन अभी भी जारी है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सोनम मार्च में शामिल नहीं हो पाए तो उनकी जगह वह शामिल होंगी।

उन्होंने कहा, सोनम वांगचुक अभी भी अनशन पर हैं। वह कोई चीनी नहीं ले रहे हैं। वह सिर्फ नमक वाला पानी ले रहे हैं जो वह पहले ले रहे थे। मैं शुक्रगुजार हूं कि सरकार ने उन्हें यहां लाने की परवाह की, लेकिन आगे के कदम हम खुद उठाएंगे। इस मामले में सरकार के दखल की कोई ज़रूरत नहीं है। वह निश्चित रूप से कमज़ोर हैं और उनका मसल मास कम हो रहा है जो किसी भी फास्ट के दौरान होता है लेकिन वह सतर्क और बहुत मजबूत हैं।

'जेल जैसा लग रहा सफरदरजंग अस्पताल'

उन्होंने कहा, सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर वाली जगह से बिना उन्हें या मुझे बताए यहां लाया गया। कल शाम ही सफदरजंग अस्पताल के डॉक्टरों ने उनकी जांच की थी और उनके सभी वाइटल्स नॉर्मल थे। लेकिन अब वे हमें बता रहे हैं कि उनका पोटैशियम लेवल गिर गया है और यह जानलेवा हो सकता है। लेकिन जब हमने रिपोर्ट दिखाने को कहा, तो वे हमें रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। मैंने साफ तौर पर कहा है कि बिना मेरी इजाजत के उन्हें कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। जो भी दिया जाएगा, वो रिपोर्ट के आधार पर दिया जाएगा। उन्होंने आगे सवाल किया कि अगर वाकई ये स्वास्थ्य से जुड़ा मामला था तो इतनी पुलिस यहां क्या कर रही है? ये सफदरजंग अस्पताल सफदरजंग जेल जैसा लग रहा है। इतनी पुलिस है उस फ्लोर पर।

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उन्होंने आगे कहा, सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट से इसलिए जुड़े क्योंकि उन्हें छात्रों की बात सही लगी। उन्होंने आगे कहा, भले ही सोनम मार्च में शामिल न हो पाएं, मैं उनकी जगह मार्च का नेतृत्व करूंगी और यह मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को ही होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसलिए कि वे सोनम को जबरदस्ती यहां ले आए हैं, वे इस मार्च को रोक देंगे।

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हाई कोर्ट के आदेश पर क्या बोलीं सोनम वांगचुक की पत्नी

गीतांजलि आंग्मो ने आगे कहा, हाई कोर्ट के आदेश में अस्पताल में भर्ती करने की बात कभी नहीं कही गई थी। उसमें बस यह कहा गया था कि किसी शख्स की सेहत सबसे ज़रूरी है और समय-समय पर उसकी निगरानी होनी चाहिए। अस्पताल में भर्ती करने का आदेश नहीं दिया गया था। इसलिए, यह हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक नहीं है। अभी कोई इलाज नहीं चल रहा है। सिर्फ़ निगरानी और टेस्ट हो रहे हैं, और हम असल में किसी बाहरी लैब से टेस्ट करवाने वाले हैं। क्योंकि वे हमारी मांगी गई रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, और वे जो आंकड़े बता रहे हैं, जैसे पोटैशियम का लेवल 2.9 तक पहुंचना। कल यह 4.3 था, तो आज यह इतना बदल नहीं सकता था। हम कोई भी दवा देने से पहले किसी दूसरी लैब से इसकी पुष्टि करना चाहते हैं।

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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