सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल बेशक खत्म कर दी है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) अब भी अपना विरोध-प्रदर्शन खत्म करने को राजी नहीं है। वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की अपनी मांग पर अड़ी हुई है।

नीट पेपर लीक मामले को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सरकार से आश्वासन मिलने के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया है। केंद्र सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इसके साथ ही परीक्षा में सुधार तथा कथित नीट पेपर लीक से प्रभावित छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने जैसी उनकी मुख्य मांगों पर विचार किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी द्वारा नीट पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले बिल को संसद में पेश किए जाने की घोषणा के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने कहा कि पेपर में अनियमितताओं के खिलाफ सरकार की ओर से उठाया जाने वाला ‘सबसे कड़ा कदम’ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना होगा।

मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए : आशुतोष रांका CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मोदी जी, कल धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए। यह सबसे सख्त कार्रवाई है, जो आप कर सकते हैं।"

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी प्रधानमंत्री की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें एक व्यक्ति बिना चारदीवारी वाले परिसर का गेट बंद करता नजर आ रहा है। इसे प्रस्तावित कानून पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है।

पेपर लीक के खिलाफ बिल लाएगी सरकार प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को कहा था कि केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाला विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि नीट पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें फास्टट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करना शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी रहेगा : सीजेपी सीजेपी ने गुरुवार देर रात कहा कि उन्हें सोनम वांगचुक द्वारा 26 दिन से जारी अनशन समाप्त करने से 'राहत और खुशी' हुई है, लेकिन दिल्ली के जंतर-मंतर पर उनका शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा, जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते।

मेडिकल कोर्सों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा पेपर लीक होने के खिलाफ सीजेपी के नेतृत्व में छात्र एक महीने से जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वांगचुक को उनके 'असाधारण साहस और त्याग' के लिए धन्यवाद दिया।

दीपके ने कहा, ‘’हमें राहत मिली है और हम आभारी हैं कि सोनम सर ने 26 दिनों के बाद अपना अनशन समाप्त कर दी है। सर, आपके असाधारण साहस और त्याग के लिए आपका धन्यवाद। अपनी जान जोखिम में डालकर आपने पूरे देश की अंतरात्मा को जगाया है। इस देश के लिए आपकी जान बहुत कीमती है।''

उन्होंने कहा, ''जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा।''