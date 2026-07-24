Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन, CJP ने बताया कब तक चलेगा जंतर-मंतर पर आंदोलन?

By Praveen Sharma
नई दिल्ली, भाषा
Follow us on Google News
share

सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल बेशक खत्म कर दी है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) अब भी अपना विरोध-प्रदर्शन खत्म करने को राजी नहीं है। वह केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की अपनी मांग पर अड़ी हुई है। 

Cockroach Janta Party head Abhijeet Dipke
अभिजीत दीपके

नीट पेपर लीक मामले को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने सरकार से आश्वासन मिलने के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया है। केंद्र सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इसके साथ ही परीक्षा में सुधार तथा कथित नीट पेपर लीक से प्रभावित छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने जैसी उनकी मुख्य मांगों पर विचार किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी द्वारा नीट पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाले बिल को संसद में पेश किए जाने की घोषणा के बाद कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने कहा कि पेपर में अनियमितताओं के खिलाफ सरकार की ओर से उठाया जाने वाला ‘सबसे कड़ा कदम’ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना होगा।

ये भी पढ़ें:CJP प्रदर्शनकारी का कान कटा, किसने चलाई पैलेट गन? पुलिस डाल रही RAF पर जिम्मा

मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए : आशुतोष रांका

CJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने प्रधानमंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "मोदी जी, कल धर्मेंद्र प्रधान को हटा दीजिए। यह सबसे सख्त कार्रवाई है, जो आप कर सकते हैं।"

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी प्रधानमंत्री की घोषणा पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक तस्वीर साझा की, जिसमें एक व्यक्ति बिना चारदीवारी वाले परिसर का गेट बंद करता नजर आ रहा है। इसे प्रस्तावित कानून पर कटाक्ष के रूप में देखा जा रहा है।

पेपर लीक के खिलाफ बिल लाएगी सरकार

प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को कहा था कि केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान वाला विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि नीट पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें फास्टट्रैक कोर्ट की व्यवस्था करना शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि मामले में जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

ये भी पढ़ें:CJP के नेता आज केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, जगह और टाइम भी तय

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन जारी रहेगा : सीजेपी

सीजेपी ने गुरुवार देर रात कहा कि उन्हें सोनम वांगचुक द्वारा 26 दिन से जारी अनशन समाप्त करने से 'राहत और खुशी' हुई है, लेकिन दिल्ली के जंतर-मंतर पर उनका शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा, जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते।

मेडिकल कोर्सों में दाखिले के लिए आयोजित होने वाली नीट परीक्षा पेपर लीक होने के खिलाफ सीजेपी के नेतृत्व में छात्र एक महीने से जंतर-मंतर पर विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वांगचुक को उनके 'असाधारण साहस और त्याग' के लिए धन्यवाद दिया।

दीपके ने कहा, ‘’हमें राहत मिली है और हम आभारी हैं कि सोनम सर ने 26 दिनों के बाद अपना अनशन समाप्त कर दी है। सर, आपके असाधारण साहस और त्याग के लिए आपका धन्यवाद। अपनी जान जोखिम में डालकर आपने पूरे देश की अंतरात्मा को जगाया है। इस देश के लिए आपकी जान बहुत कीमती है।''

उन्होंने कहा, ''जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा।''

सोनम वांगचुक से क्या बोले पीएम मोदी

सोनम वांगचुक ने सरकार से आश्वासन मिलने के बाद अपना अनशन समाप्त कर दिया है।यह घटनाक्रम केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह द्वारा गुरुवार देर रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में वांगचुक से मुलाकात के बाद सामने आया। दोनों मंत्रियों ने वांगचुक को सरकार की ओर से आश्वासन दिया। वांगचुक के अनशन समाप्त करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं सोनम जी से अनुरोध करता हूं कि वह डॉक्टरों की सलाह मानें और अपना वजन फिर से पुरानी स्थिति में लाएं, मैं प्रार्थना करता हूं कि वह स्वस्थ रहें।

ये भी पढ़ें:शिक्षा सचिव नपे, नया कानून और... CJP प्रोटेस्ट पर मोदी सरकार का 'ट्रिपल एक्शन'
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Cockroach Janta Party PM Modi Abhijeet Dipke अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें। CJP Sansad March LIVE देखें और पाएं पल-पल की ताज़ा खबरें।