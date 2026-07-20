सोनम वांगचुक ने 23 वें दिन खत्म की भूख हड़ताल, कॉकरोचों से मिले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा
Sonam Wangchuk Ends Hunger Strike: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के बाद सोशल एक्टविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। CJP नेताओं ने बताया कि सरकार की ओर से बातचीत की पहल किए जाने के बाद यह फैसला लिया गया।
Sonam Wangchuk Ends Hunger Strike: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत के बाद सोशल एक्टविस्ट सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी है। वांगचुक 28 जून से दिल्ली के जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। उनके साथ अन्य लोग भी थे, जिनमें AISA के तीन सदस्य भी शामिल थे। CJP नेताओं ने बताया कि सरकार की ओर से बातचीत की पहल किए जाने के बाद यह फैसला लिया गया।
वांगचुक की पत्नी ने बताया था अनशन खत्म करने का तरीका
दरअसल, रविवार को वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो ने कहा था कि यदि राजनीतिक दल संसद के मानसून सत्र में शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही का मुद्दा उठाने का भरोसा देते हैं, तो वांगचुक अपना अनशन समाप्त कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि वांगचुक चाहते हैं कि 'चलो संसद' मार्च पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे।
सरकार और कॉकरोचों के बीच शुरू हुई बातचीत
सोमवार को केंद्र सरकार की ओर से CJP से बातचीत की पहल हुई। पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास और नेता आशुतोष रांका केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा से मिलने पहुंचे। CJP का कहना है कि उनकी मांगें स्पष्ट हैं और शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने होंगे।
जेपी नड्डा ने शेयर की तस्वीर, बातचीत शुरू करने का जिक्र
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जयप्रकाश नड्डा ने एक्स पर ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी देते हुए लिखा- “आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 AM से ही हमारी बातचीत जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई।”
कॉकरोचों ने सरकार के सामने रखीं 3 मांगें
सीजेपी की तरफ से तीन मांगो को केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के सामने रखा गया है। इनमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा, आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिजनों को मुआवजा और सोनम वांगचुक की तत्काल रिहाई शामिल है। सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास की तरफ से बताया गया है कि मंत्री ने हमें भरोसा दिलाया है कि वह इस पर सही लेवल पर बात करेंगे। हालांकि, अभी तक कोई वादा नहीं किया गया है। दास ने चेतावनी भरे अंदाज में आगे लिखा- शांति से प्रदर्शन करने वाले लोग तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती।
CJP फाउंडर और AISA के सदस्यों ने भी तोड़ा अनशन
इससे पहले कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने अपना अनशन तोड़ दिया था। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के 3 सदस्यों ने भी भूख हड़ताल को समाप्त कर दिया है।। अभिनेत्री एवं पूर्व सांसद शबाना आज़मी, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्यसभा सांसद मनोज झा और अभिनेता प्रकाश राज ने अनशन स्थल पर इन कार्यकर्ताओं को तरल पिलाकर अनशन तुड़वाया था।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें