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HC के आदेश पर वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मिली छुट्टी, एक समस्या से जूझ रहे; अब यहां होगा इलाज

By Sourabh Jain
हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
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हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि, 'इलाज जारी रखने के लिए, सभी जरूरी मेडिकल रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट और इलाज से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी उन्हें लेने आई मेडिकल टीम को सौंप दी गई हैं।'

रणबिजय सिंह, नई दिल्ली/गौरव चौधरी, गुरुग्राम

हाई कोर्ट से मिले आदेश के बाद केंद्र सरकार ने पिछले 24 दिन से अनशन कर रहे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को VMMC (वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज) और सफदरजंग अस्पताल से छुट्टी दे दी। जिसके बाद उन्हें आगे के इलाज के लिए मंगलवार शाम को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल की डॉक्टरों की टीम को सौंप दिया गया, जो उन्हें एंबुलेंस के जरिए लेकर निजी अस्पताल पहुंच गई। इस बात की जानकारी VVMC अस्पताल की तरफ से मंगलवार को शाम 7 बजे जारी हेल्थ बुलेटिन में जानकारी दी गई।

हेल्थ बुलेटिन में बताया गया कि, ‘श्री सोनम वांगचुक को आज शाम 06:40 बजे VMMC और सफदरजंग अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट के 21.07.2026 के आदेश के अनुसार, आगे के इलाज के लिए उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल की डॉक्टरों की टीम को सौंप दिया गया है।’

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अब भी एक समस्या से जूझ रहे वांगचुक

बुलेटिन में आगे बताया गया कि 'छुट्टी के समय उनके जरूरी मेडिकल पैरामीटर स्थिर थे। हालांकि, उन्हें अभी भी पैनसाइटोपेनिया की समस्या है और उनके सीरम पोटैशियम का स्तर 3.4 mEq/L था।' हेल्थ बुलेटिन में आगे बताया गया कि, 'इलाज जारी रखने के लिए, सभी जरूरी मेडिकल रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट और इलाज से जुड़े दस्तावेजों की कॉपी उन्हें लेने आई मेडिकल टीम को सौंप दी गई हैं।'

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क्या होता है पैनसाइटोपेनिया, जिससे जूझ रहे वांगचुक

पैनसाइटोपेनिया एक गंभीर रक्त स्थिति है, जिसमें शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं (RBC), सफेद रक्त कोशिकाओं (WBC) और प्लेटलेट्स तीनों की संख्या सामान्य से काफी कम हो जाती है। मेडिकल की भाषा में यह अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह समस्या तब होती है जब बोन मैरो पर्याप्त कोशिकाएं नहीं बना पाता या रक्त कोशिकाएं तेजी से नष्ट होने लगती हैं।

सोनम वांगचुक की पत्नी की याचिका पर HC ने दिया आदेश

इससे पहले मंगलवार सुबह दिल्ली उच्च न्यायालय ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को तत्काल सफदरजंग अस्पताल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने यह आदेश वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो की उस याचिका पर दिया था, जिसमें उन्होंने एकल पीठ के रविवार के आदेश को चुनौती दी थी। एकल पीठ ने सफदरजंग अस्पताल में वांगचुक का किए जा रहे इलाज में दखल देने से इनकार कर दिया था।

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मांग मानने के साथ ही अदालत ने रखी एक शर्त

इसके साथ ही अदालत ने मेदांता अस्पताल के निदेशक को वांगचुक की लगातार देखभाल के लिए जरूरी विशेषज्ञता वाले चिकित्सकों की एक टीम गठित करने का निर्देश भी दिया था। अदालत ने स्पष्ट किया था कि डॉक्टर्स वांगचुक को स्वीकृत मेडिकल स्टैंडर्ड और निर्धारित उपचार प्रोटोकॉल के अनुसार ही दवाएं देंगे और अपीलकर्ता के पति को इस उपचार व्यवस्था और प्रोटोकॉल का पालन करना होगा।

प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर वांगचुक 28 जून से अनशन कर रहे हैं।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


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परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


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सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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