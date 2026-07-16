सोनम वांगचुक की हालत नाजुक, अगला स्टेज खतरनाक…; डॉक्टरों ने बताया कैसे ‘तिल-तिल मर रहा शरीर’

Sonam Wangchuk condition is critical: जंतर-मंतर पर 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टविस्ट सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार नाजुक होती जा रही है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है- उनका स्वास्थ्य अब 'क्रिटिकल स्टेज' में पहुंच चुका है। अगर अनशन लंबा चलेगा तो शरीर के अहम अंग प्रभावित होने लगेंगे।

Sonam Wangchuk condition is critical: दिल्ली के जंतर-मंतर पर 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टविस्ट सोनम वांगचुक की तबीयत लगातार नाजुक होती जा रही है। डॉक्टरों ने साफ चेतावनी दी है- उनका स्वास्थ्य अब 'क्रिटिकल स्टेज' में पहुंच चुका है। आसान भाषा में समझाएं तो अगर अनशन लंबा चलेगा तो शरीर के अहम अंग प्रभावित होने लगेंगे। इस बीच देशभर के विपक्षी नेताओं, सामाजिक संगठनों, कलाकारों और कई जानी-मानी हस्तियों ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की है। हालांकि, वांगचुक अपने फैसले पर अडिग हैं। उनका कहना है कि सरकार की ओर से कोई ठोस जवाब मिले बिना अनशन खत्म करना गलत संदेश देगा।

डॉक्टरों ने कहा- अगला स्टेज खतरनाक हो सकता है वांगचुक की मेडिकल टीम के प्रमुख डॉ. सतीश लांबा के मुताबिक, 28 जून से शुरू हुए अनशन के बाद अब तक उनका वजन 9 किलो से ज्यादा घट चुका है। उनका मौजूदा वजन 56.9 किलोग्राम रह गया है। फिलहाल मेडिकल टीम 24 घंटे उनकी निगरानी कर रही है। शरीर पहले ग्लूकोज, फिर फैट और फिर मांसपेशियों को खाने लगा है। डॉ सतीश लांबा के मुताबिक- “अगला चरण बेहद चिंताजनक हो सकता है। शरीर के अंग प्रभावित हो सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी।”

डॉक्टरों ने बताया कैसे तिल-तिल मर रहा शरीर डॉ. लांबा ने बताया कि लंबे समय तक खाना न खाने पर शरीर पहले ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है। इसके बाद ऊर्जा के लिए शरीर में जमा चर्बी (फैट) का इस्तेमाल करने लगता है।

अब वांगचुक के शरीर में यह स्टेज भी लगभग खत्म हो चुका है। इसलिए शरीर ऊर्जा के लिए मांसपेशियों (मसल्स) को तोड़ना शुरू कर चुका है।

वांगचुक के शरीर में कीटोन का स्तर 3+ तक पहुंच गया था, जो बाद में पर्याप्त पानी देने पर 2+ हुआ है।

यूरिक एसिड का स्तर भी बढ़ा हुआ है, जो इस बात का संकेत है कि शरीर अब मांसपेशियों को ऊर्जा के स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।

डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि यदि यही स्थिति बनी रही तो अगला असर शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर पड़ सकता है। इस तरह वांगचुक का शरीर तिल तिल मर रहा है।

वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर दिल्ली HC भी चिंतित वांगचुक की गिरती सेहत का मामला दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि हर नागरिक का जीवन कीमती है। सरकार का कर्तव्य है कि उसे हर संभव मेडिकल सहायता उपलब्ध कराई जाए। हाईकोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया है कि वांगचुक की रोजाना मेडिकल जांच कराई जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाए। सुनवाई के दौरान केंद्र और दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि सरकार को नियमित स्वास्थ्य जांच कराने पर कोई आपत्ति नहीं है।

AISA के छात्रों की हालत भी गंभीर वांगचुक के समर्थन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे AISA के छात्र-छात्राओं की हालत भी बिगड़ रही है। संगठन के मुताबिक, आमीन को डिहाइड्रेशन के कारण हाइपोवोलेमिक शॉक का खतरा है। नेहा का ब्लड शुगर स्तर खतरनाक रूप से 49 mg/dl तक पहुंच गया है, जबकि मनीष अपने शरीर का 10 प्रतिशत से ज्यादा वजन खो चुके हैं।

सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने से किया इनकार स्वास्थ्य बिगड़ने के बावजूद वांगचुक पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने जारी किए गए वीडियो में साफ शब्दों में कहा है- उनकी हालत ऐसी नहीं है कि अगले दो-चार दिनों में जान का खतरा हो जाए। अब तक हुई जांचों में ईसीजी समेत कई मेडिकल रिपोर्ट सामान्य आई हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि कमजोरी बढ़ रही है और मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, लेकिन उनका दिल और शरीर के मुख्य अंग अभी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे अभी कई और दिन तक अनशन जारी रख सकते हैं।

20 जुलाई के संसद मार्च पर टिकी नजर वांगचुक ने लोगों से अपील की कि वे उनका अनशन खत्म कराने की बजाय 20 जुलाई को प्रस्तावित ‘जंतर-मंतर से संसद मार्च’ को सफल बनाने पर ध्यान दें। उन्होंने कहा कि सरकार की चुप्पी के बीच यह आंदोलन लोकतंत्र और राजनीतिक विज्ञान का सबसे बड़ा सबक बन गया है। उनके संगठन का दावा है कि अब तक करीब 1.5 लाख लोग इस मार्च में शामिल होने की पुष्टि कर चुके हैं।

केजरीवाल बोले- वांगचुक बनें शिक्षामंत्री वांगचुक के समर्थन में लगातार नेता और मशहूर हस्तियां जंतर-मंतर पहुंच रही हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उनसे मुलाकात कर समर्थन जताया और केंद्र सरकार से छात्रों की मांगें मानने की अपील की। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि वांगचुक जैसे शिक्षाविद को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए।

सोनम वांगचुक को देशभर से मिल रहा समर्थन समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव, किसान नेता राकेश टिकैत, जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने भी चिंता जताई है। वहीं अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा, संगीतकार विशाल ददलानी, अभिनेता अतुल कुलकर्णी, सयाजी शिंदे, कॉमेडियन वीर दास, लेखक शोभा डे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे और कई अन्य हस्तियों ने भी सरकार से वांगचुक से बातचीत करने और समाधान निकालने की अपील की है।

आखिर क्यों कर रहे हैं अनशन? कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और कथित परीक्षा अनियमितताओं, विशेष रूप से NEET पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर आंदोलन कर रही है। सोनम वांगचुक 28 जून से इस आंदोलन का हिस्सा हैं और उनका कहना है कि जब तक सरकार बातचीत शुरू नहीं करती, तब तक उनका सत्याग्रह जारी रहेगा।