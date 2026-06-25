‘28 जून से जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल करूंगा’- जेनेवा से सोनम वांगचुक का ऐलान- VIDEO
कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट छठे दिन गुरुवार को भी जारी है। अब तक सीजेपी की मांगे नहीं मानी गई हैं। इसे देखते हुए मशहूर शिक्षाविद और एक्टविस्ट सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है। उन्होंने इसमें पर्यावरण का मुद्दा भी शामिल किया है। जानिए उन्होंने क्या कहा…
कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट छठे दिन गुरुवार को भी जारी है। अब तक सीजेपी की मांगे नहीं मानी गई हैं। ताजा अपडेट यह है कि मशहूर शिक्षाविद और एक्टविस्ट सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है। उन्होंने जेनेवा से ऐलान करते हुए कहा- "शनिवार खत्म होते-होते रविवार से मैं अनशन पर जाऊंगा। अगर इनमें से एक भी मांग मानी जाती है, तो मुझे अनशन नहीं करना होगा।" केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के अलावा दूसरी मांग क्या है, जानिए पूरी बात।
जेनेवा शहर के जंतर-मंतर से किया ऐलान
सोनम वांगचुक ने बताया कि वो अभी जेनेवा शहर के जंतर-मंतर पर हैं। यानी कि यूनाइटेड नेशन्स के आगे का हिस्सा, जहां प्रदर्शन करने की अनुमति होती है। वीडियो में वह कहते हैं- मेरे पीछे यूनाइटेड नेशन का दफ्तर है और यहां एक टूटी हुई कुर्सी भी है, जो कि एक प्रतीक है अधिकारों के संघर्ष का। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि स्विटजरलैंड से वापस आऊंगा, तो आपसे मिलूंगा और देखूंगा कि हमारी मांगे पूरी हुई हैं या नहीं।
शिक्षा, पर्यावरण और संस्कृति की जिम्मेदारी ले सरकार
जैसा कि मैंने पिछले शनिवार कहा था- “सरकार जिम्मेदारी ले। वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में आपकी आवाज हो या फिर पर्यावरण और संस्कृति के क्षेत्र में लद्दाख की आवाज हो। अगर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो मैं आने वाले हफ्ते आप लोगों को साथ यहीं (जंतर-मंतर) अनशन पर बैठूंगा।”
मांग नहीं मानी तो रविवार 28 जू से अनशन पर बैठूंगा
सोनम वांगचुक ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा- दोनों मांगो में से किसी पर भी जवाबदेही नहीं दिख रही है। शनिवार खत्म होते-होते रविवार से मैं अनशन पर जाऊंगा। अगर इनमें से एक भी मांग मानी जाती है, तो मुझे अनशन नहीं करना होगा। कम से कम एक मुद्दे को सुलझाया जाए।
हम सबको आतंकवादी कहा, अब कौन बचा है?
सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने आंदोलन के दौरान कहा, ''क्या हम वोट मांग रहे हैं? हम तो न्याय मांग रहे हैं। हम कर (टैक्स) देने वाले हैं, हमारे माता-पिता कर देने वाले हैं, और आप हमें आतंकवादी कहते हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती?'' उन्होंने सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा, ''आपने किसानों और चिकित्सकों को आतंकवादी कहा। अब कौन बचा है?''
पीएम इस्तीफा नहीं ले सकते, दावा रूस-युक्रेन युद्द रुकवाने का करते हैं
दीपके ने कहा, ''प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) इस्तीफा नहीं ले सकते और दावा करते हैं कि उन्होंने रूस-यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया। क्या वह पेपर लीक रोक सकते हैं?'' उन्होंने कहा कि छात्रों की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और नीट पेपर लीक विवाद को लेकर प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ दीपके एक धरने का नेतृत्व कर रहे हैं, जो बुधवार को छठवें दिन में प्रवेश कर गया और उन्होंने विरोध स्थल छोड़ने से इनकार कर दिया है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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