सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके; कैसे एक मुद्दे पर दोनों की सोच अलग
सोनम वांगचुक ने साफ कर दिया है कि वह हिंसा करने वाले प्रदर्शनकारियों का कानूनी बचाव नहीं चाहते हैं, वहीं, सीजेपी का कहना है कि आंदोलन में शामिल किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा ना चले।
दिल्ली के जंतर-मंतर पर करीब एक महीने तक आंदोलन चलाकर केंद्र सरकार को धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने पर मजबूर कर देने वाले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के फाउंडर अभिजीत दीपके के बीच क्या मतभेद उत्पन्न हो चुके हैं? अधिकतर मुद्दों पर अभी तक सुर में सुर मिलाते रहे वांगचुक और सीजेपी की राय एक विषय पर अलग है। आंदोलनकारियों पर पुलिस ऐक्शन को लेकर दोनों के विचारों में समानता नहीं है।
दरअसल, जंतर-मंतर पर 20 जून से शुरू हुए आंदोलन के बाद जब सीजेपी और सरकार के बीच बातचीत शुरू हुई तो दीपके और उनकी टीम ने तीन प्रमुख मांगें रखीं। पहली और सबसे प्रमुख मांग थी नीट पेपर लीक की जवाबदेही तय करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। दूसरी मांग थी कि नीट पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वाले करीब 21 बच्चों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। सीजेपी की तीसरी मांग थी कि आंदोलन में शामिल छात्रों पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई ना की जाए।
उधर, अनशन के 21वें दिन जंतर-मंतर से उठाकर पहले सफरदरजंग अस्पताल और फिर गुरुग्राम के मेदांता में शिफ्ट किए गए सोनम वांगचुक ने भी भूख हड़ताल खत्म करने के लिए कुछ मांगें सरकार के सामने रखीं। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर नरमी दिखाते हुए संसद में चर्चा की मांग की। इसके अलावा उन्होंने भी खुदकुशी करने वाले बच्चों के लिए मुआवजे और आंदोलनकारियों पर मुकदमा ना दर्ज करने की मांग रखी।
वांगचुक बोले- शरारती तत्वों पर हो कार्रवाई
बाद में जब सरकार और सोनम वांगचुक के बीच समझौता हुआ तो सामने आया कि सरकार ने कानूनी कार्रवाई नहीं करने वाली मांग में एक शर्त जोड़ी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने जब वांगचुक को सरकार की ओर से मानी गई मांगों को पढ़कर सुनाया तो उन्होंने कहा कि शांतपूर्ण तरीके से आंदोलन में शामिल हुए छात्रों पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। अनशन तोड़ने और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे वाले घटनाक्रम के बाद सोमवार को जब वांगचुक अस्पताल से डिस्चार्ज होकर राजघाट पहुंचे तो उन्होंने साफ कर दिया कि वह शांतपूर्ण प्रदर्शन करने वाले आंदोलनकारियों पर ऐक्शन का विरोध करते हैं, लेकिन उन शरारती तत्वों का बचाव नहीं करेंगे जो जानबूझकर ऐसा करते दिखे हैं। गौरतलब है कि 20 जुलाई को आयोजित संसद मार्च के दौरान कई जगहों पर पथराव और पुलिस पर हमले जैसी घटनाएं सामने आईं।
सीजेपी की मांग- किसी पर ना हो ऐक्शन
एक तरफ जहां वांगचुक हिंसा करने वाले और अहिंसक प्रदर्शनकारियों के साथ अलग-अलग रुख चाहते हैं तो वहीं सीजेपी इस तरह की किसी शर्त की बात नहीं कर रही है। सीजेपी की मांग है कि छात्र आंदोलन में शामिल किसी भी व्यक्ति पर किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दाव और आशुतोष रांका ने बार-बार यह कहा है कि सरकार किसी भी आंदोलनकारी पर कानूनी कार्रवाई नहीं करने का वादा पूरा करे। हालांकि, सरकार की ओर तरफ से इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
लेखक के बारे मेंSudhir Jha
सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)
सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।
15 सालों का अनुभव
सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।
विश्वसनीय खबरों का लेखन
सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।
शिक्षा और सम्मान
सुधीर झा ने कंप्यूटर साइंस में स्नातक किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा प्राप्त किया है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें ‘Digi Journo of the Year 2024–25’ और ‘Digital Content Award 2023–24’ से सम्मानित किया जा चुका है। इससे पहले उन्हें 'हम से सीखो' विशेष कैंपेन के लिए भी सम्मानित किया गया है।
विशेषज्ञता
राजनीति, अपराध और प्रशासनिक मामलों की गहन व तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग
ब्रेकिंग न्यूज मैनेजमेंट और मल्टी-स्टेट हाइपरलोकल कवरेज लीडरशिप
डिजिटल होमपेज ऑप्टिमाइजेशन और रियल-टाइम कंटेंट स्ट्रेटेजी
लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट) और विश्लेषणात्मक लेखन
मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, संपादकीय गुणवत्ता नियंत्रण और टीम मेंटरशिप