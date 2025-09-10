sona comstar controversy sanjay kapoor mother demands 10000 crore delhi high court सोना कॉमस्टार विवाद में नई एंट्री, अब संजय कपूर की मां ने मांगे 10 हजार करोड़; क्या बोला कोर्ट, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newssona comstar controversy sanjay kapoor mother demands 10000 crore delhi high court

सोना कॉमस्टार विवाद में नई एंट्री, अब संजय कपूर की मां ने मांगे 10 हजार करोड़; क्या बोला कोर्ट

सोना कॉमस्टार विवाद में एक नई एंट्री हुई है। अब संजय कपूर की मां रानी कपूर ने भी संपत्ति पर दावा जताया है। संजय कपूर की मां ने 10 हजार करोड़ रुपए पर दावा ठोंका है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 01:31 PM
share Share
Follow Us on
सोना कॉमस्टार विवाद में नई एंट्री, अब संजय कपूर की मां ने मांगे 10 हजार करोड़; क्या बोला कोर्ट

संजय कपूर की कंपनी सोना कॉमस्टार से जुड़ा विवाद अब और गहराता जा रहा है। करिश्मा-संजय के बच्चों के बाद संजय कपूर की मां रानी कपूर ने अपने बेटे की कथित वसीयत की वैधता को कोर्ट में चुनौती दी है। बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय की मां रानी कपूर के वकील ने कहा कि 80 साल की बूढ़ी मां को संजय कपूर की वसीयत से जुड़े किसी डॉक्यूमेंट की जानकारी तक नहीं दी गई। इस दौरान संजय की मां ने 10 हजार करोड़ रुपए के हिस्से पर दावा जताया है।

इस मामले पर बात करते हुए रानी कपूर के वकील ने आरोप लगाया कि यह सब बेहद असामान्य है। वकील ने कहा कि 10,000 करोड़ रुपये की संपत्ति तो उनकी मां की होनी चाहिए थी। इस मामले पर संजय कपूर की मां की तरफ से बोलते हुए वकील ने कहा कि उन्होंने बेटी की वसीयत को लेकर 15 ईमेल भेजे, लेकिन उनके साथ कोई जानकारी साझा नहीं की गई।

सोना कॉमस्टार की संपत्तियों के बिकने का मामला भी सामने आया। वकील वैभव गागर ने बताया कि सोना कॉमस्टर की कुछ संपत्तियाँ बेची गई हैं, लेकिन हमें नहीं बताया गया कि किसने बेचीं। उन्होंने बताया कि 500 करोड़ रुपये के शेयर सिंगापुर की एक कंपनी को बेची गई, पर कोई डॉक्यूमेंट साझा नहीं किए गए।

क्या बोला दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पक्षों को आदेश दिया है कि वे 12 जून (संजय कपूर की मृत्यु की तारीख) तक की प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल कोर्ट में पेश करें।

परिवार में क्या है विवाद

यह मामला तब सुर्खियों में आया जब करिश्मा कपूर के बच्चों सामायरा कपूर और कियान राज कपूर ने अपने पिता की दूसरी पत्नी प्रिया सचदेवा के खिलाफ याचिका दायर की। बच्चों ने आरोप लगाया कि प्रिया ने वसीयत फर्जी और मनगढ़ंत तरीके से तैयार की है। इस मुकदमे में प्रिया सचदेवा के अलावा संजय की मां रानी कपूर और श्रद्धा सूरी मरवाह को भी पक्षकार बनाया गया है। वसीयत की तारीख 21 मार्च 2025 बताई जा रही है।

मां ने जताई साजिश की आशंका

संजय कपूर की अचानक मौत के बाद रानी कपूर ने शक जताते हुए उनकी मौत को प्राकृतिक नहीं बताया। उन्होंने इस मामले की जांच ब्रिटेन की जांच एजेंसियों से करवाने की बात कही और कहा कि यह हत्या, साजिश और धोखाधड़ी का मामला हो सकता है। संजय की बहन मंदिरा कपूर स्मिथ ने भी सवाल उठाए हैं। मंदिरा ने कहा कि मेरी मां ने सिर्फ एक उनसे एक अपील की थी। उन्होंने कहा कि हमने एक परिवार के सदस्य को खो दिया है।

हम पूछ रहे हैं कि आखिरी मेडिकल जाँच कब हुई थी? दिल की जाँच हुई थी या नहीं? मंदिरा ने कहा कि रोज मां यही पूछती हैं कि यह कैसे हुआ। संजय पूरी तरह स्वस्थ थे। उन्हें जवाब कौन देगा?यह मामला अब परिवार, संपत्ति और विश्वासघात से जुड़ी गंभीर कानूनी लड़ाई में बदल चुका है, और कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच आगे बढ़ेगी।