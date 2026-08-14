सख्त रवैये से डिप्रेशन में था बेटा; पिता की हत्या कर खुदकुशी करने वाले नाबालिग पर पुलिस का खुलासा
बताया जाता है कि वह अपने पिता के कथित सख्त रवैये और मां की गैरमौजूदगी को लेकर डिप्रेशन में था। पुलिस ने बताया कि नाबालिग की मां ने कोविड-19 महामारी के बाद राजू को छोड़ दिया था और अलग रह रही थी।
नोएडा में एक नाबालिग ने अपने पिता की हत्या करने के बाद सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि यह घटना बुधवार को हुई, जब नाबालिग ने अपने पिता राजू शर्मा की हत्या कर दी और इसके बाद वह मेट्रो स्टेशन चला गया। राजू बच्चों को ट्यूशन देता था।
शुरुआती जांच के अनुसार, नाबालिग पिछले करीब तीन महीने से गढ़ी चौखंडी गांव में किराए के मकान में अपने पिता के साथ रह रहा था। बताया जाता है कि वह अपने पिता के कथित सख्त रवैये और मां की गैरमौजूदगी को लेकर डिप्रेशन में था। पुलिस ने बताया कि नाबालिग की मां ने कोविड-19 महामारी के बाद राजू को छोड़ दिया था और अलग रह रही थी।
सोते वक्त की पिता की हत्या
बुधवार सुबह नाबालिग ने पिता की हत्या उस वक्त कर दी, जब वह सो रहा था। इसके बाद वह सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन गया, जहां उसने मेट्रो ट्रेन के आगे कूद कर जान देने की कोशिश की। सेक्टर-49 थाने की पुलिस को डायल-112 के जरिए सूचना मिली कि एक लड़के ने मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे छलांग लगा ली है। मेट्रो कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
कैसे मिली राजू की लाश
पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान बाद में 16 साल के नाबालिग के रूप में हुई, जो राजू शर्मा का बेटा और नोएडा के सेक्टर-73 का रहने वाला था। पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव उसकी मां और मामा को सौंप दिया गया। राजू के शव का पता बाद में चला। राजू के भाई अरुण ने अपने भाई के किराए के मकान का पता लगाने में मदद के लिए पर्थला और गढ़ी चौखंडी पुलिस चौकियों से संपर्क किया।
गुरुवार देर रात, गढ़ी चौखंडी में तिकोना पार्क के पास स्थित उस मकान से दुर्गंध आने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और अरुण वहां पहुंचे। इसके बाद राजू का शव बरामद किया गया। पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है।
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अदिति शर्मा
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