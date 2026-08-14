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सख्त रवैये से डिप्रेशन में था बेटा; पिता की हत्या कर खुदकुशी करने वाले नाबालिग पर पुलिस का खुलासा

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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बताया जाता है कि वह अपने पिता के कथित सख्त रवैये और मां की गैरमौजूदगी को लेकर डिप्रेशन में था। पुलिस ने बताया कि नाबालिग की मां ने कोविड-19 महामारी के बाद राजू को छोड़ दिया था और अलग रह रही थी।

सख्त रवैये से डिप्रेशन में था बेटा; पिता की हत्या कर खुदकुशी करने वाले नाबालिग पर पुलिस का खुलासा
नोएडा पुलिस

नोएडा में एक नाबालिग ने अपने पिता की हत्या करने के बाद सेक्टर-52 मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि यह घटना बुधवार को हुई, जब नाबालिग ने अपने पिता राजू शर्मा की हत्या कर दी और इसके बाद वह मेट्रो स्टेशन चला गया। राजू बच्चों को ट्यूशन देता था।

शुरुआती जांच के अनुसार, नाबालिग पिछले करीब तीन महीने से गढ़ी चौखंडी गांव में किराए के मकान में अपने पिता के साथ रह रहा था। बताया जाता है कि वह अपने पिता के कथित सख्त रवैये और मां की गैरमौजूदगी को लेकर डिप्रेशन में था। पुलिस ने बताया कि नाबालिग की मां ने कोविड-19 महामारी के बाद राजू को छोड़ दिया था और अलग रह रही थी।

सोते वक्त की पिता की हत्या

बुधवार सुबह नाबालिग ने पिता की हत्या उस वक्त कर दी, जब वह सो रहा था। इसके बाद वह सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन गया, जहां उसने मेट्रो ट्रेन के आगे कूद कर जान देने की कोशिश की। सेक्टर-49 थाने की पुलिस को डायल-112 के जरिए सूचना मिली कि एक लड़के ने मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के आगे छलांग लगा ली है। मेट्रो कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

कैसे मिली राजू की लाश

पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान बाद में 16 साल के नाबालिग के रूप में हुई, जो राजू शर्मा का बेटा और नोएडा के सेक्टर-73 का रहने वाला था। पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव उसकी मां और मामा को सौंप दिया गया। राजू के शव का पता बाद में चला। राजू के भाई अरुण ने अपने भाई के किराए के मकान का पता लगाने में मदद के लिए पर्थला और गढ़ी चौखंडी पुलिस चौकियों से संपर्क किया।

गुरुवार देर रात, गढ़ी चौखंडी में तिकोना पार्क के पास स्थित उस मकान से दुर्गंध आने की सूचना मिलने के बाद पुलिस और अरुण वहां पहुंचे। इसके बाद राजू का शव बरामद किया गया। पंचनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच जारी है।

Aditi Sharma

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Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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