पिता से सरेंडर कराने बेटे का किया 'कमजोर नस' की तरह इस्तेमाल; पुलिस पर भड़का कोर्ट, लगाई कड़ी फटकार
अदालत ने कहा कि बच्चे के पिता का पता लगाने के लिए उसे उसकी मां की अभिरक्षा से लेकर अहमदाबाद ले जाना किसी भी तरह से पुलिसकर्मियों के आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता। इस दौरान अदालत ने पुलिस की पुनरीक्षण याचिका को पूरी तरह से गलत तथ्यों पर आधारित बताया।
दिल्ली की एक अदालत ने गुजरात पुलिस के चार अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है, इन अधिकारियों पर एक आरोपी की तलाश के दौरान उसके नाबालिग बेटे को अहमदाबाद ले जाने का आरोप है। अदालत ने कहा कि आरोपी पुलिसकर्मियों ने औपनिवेशिक शासकों की तरह व्यवहार किया और पिता को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के वास्ते उसके बेटे का कमजोर नस के तौर पर इस्तेमाल किया।
इस दौरान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परवीन सिंह की अदालत ने आरोपी अधिकारियों की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण उस याचिका को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपहरण के अपराध का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस सिंह ने 12 अगस्त को सुनाए गए फैसले में कहा कि अधिकारियों का काम नाबालिग के एक मामले में वांछित पिता की तलाश करना था, न कि बच्चे को हिरासत में लेकर उसे दिल्ली से गुजरात ले जाना था।
‘औपनिवेशिक शासकों की तरह किया बर्ताव’
जज ने कहा, ‘अधिकारियों का काम नाबालिग के पिता को खोजना था, जो एक मामले में आरोपी है, न कि नाबालिग को हिरासत में लेना’। आगे उन्होंने कहा, 'पुलिस ने पुराने जमाने के औपनिवेशिक शासकों की तरह बर्ताव करते हुए पिता से आत्मसमर्पण कराने के लिए मजबूर करने के वास्ते बच्चे को कमजोर नब्ज की तरह इस्तेमाल किया।'
18 साल पुराने मामले में बच्चे की मां की शिकायत
यह मामला 18 साल पुराना है और इस मामले में बच्चे की मां ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया कि 25 मई 2008 को गुजरात पुलिस के 5-6 अधिकारी सादे कपड़ों में उसके पति को ढूंढते हुए दिल्ली स्थित उसकी कबाड़ की दुकान पर आए, जो एक मामले में आरोपी है।
'रास्ते में नाबालिग से बदसलूकी की गई और पीटा गया'
महिला ने बताया कि, इस दौरान पुलिसकर्मी उसके नाबालिग बेटे को उसकी वैध अभिरक्षा से जबरन उसे अपने साथ गुजरात ले गए। इसके साथ ही उसने यह भी आरोप लगाया कि बच्चे को दिल्ली से गुजरात ले जाते समय रास्ते में उसके साथ बदसलूकी की गई और उसे पीटा गया।
अपने बचाव में पुलिस ने दी यह दलील
उधर अपना बचाव करते हुए पुलिसकर्मियों ने अदालत के सामने दलील दी कि वे फरार आरोपी की तलाश के दौरान अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति लेना जरूरी था।
'आधिकारिक कार्यों के लिए मिलती है सुरक्षा'
हालांकि अदालत ने आरोपी पुलिसकर्मियों की दलील को खारिज करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा केवल उनके आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़े कार्यों के लिए मिलती है, यह सुरक्षा ऐसे किसी कृत्य पर लागू नहीं हो सकती, जिसका उस कर्तव्य से कोई तार्किक संबंध न हो।
कोर्ट ने पुलिस की पुनरीक्षण याचिका को गलत बताया
अदालत ने कहा कि बच्चे के पिता का पता लगाने के लिए उसे उसकी मां की अभिरक्षा से लेकर अहमदाबाद ले जाना किसी भी तरह से पुलिसकर्मियों के आधिकारिक कर्तव्य का हिस्सा नहीं माना जा सकता। इस दौरान अदालत ने पुलिस की पुनरीक्षण याचिका को पूरी तरह से गलत तथ्यों पर आधारित बताया।
अदालत ने बरकरार रखा निचली अदालत का फैसल
अदालत ने कहा कि याचिका में दावा किया गया है कि मामले का संज्ञान 2026 में लिया गया, जबकि रिकॉर्ड से पता चलता है कि इसका संज्ञान वास्तव में 2010 में ही ले लिया गया था। अदालत ने आरोपी पुलिसकर्मियों की याचिका खारिज करते हुए उनके खिलाफ अपहरण से जुड़ी कानूनी धाराओं के तहत मामले का संज्ञान लेने और आरोप तय करने के निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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