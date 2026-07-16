Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

150 करोड़ की प्रॉपर्टी पाने के लिए बाप को गोलियों से भून डाला; गाजियाबाद में हैवान बना बेटा

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, चंद्रशेखर त्यागी
Follow us on Google News
share

गाजियाबाद में करोड़ों की संपत्ति के मालिक एक व्यक्ति को उसके ही नशेड़ी बेटे ने गोलियों से भूनकर मार डाला। आरोपी जमीन उसके नाम नहीं करने को लेकर अपने पिता से रंजिश रखता था। हत्या के बाद से आरोपी फरार है।

150 करोड़ की प्रॉपर्टी पाने के लिए बाप को गोलियों से भून डाला; गाजियाबाद में हैवान बना बेटा

गाजियाबाद जिले के मोदीनगर से सटे गांव बुदाना में बुधवार देर रात एक कलियुगी बेटे ने निखिल नेहरा ने अपने पिता हरिओम की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों के अनुसार बुधवार रात निखिल शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा था और पिता हरिओम पर जमीन नाम करने का दबाव बनाया। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। इस बीच, गुस्साए निखिल ने पिता पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। उसने पिता के सिर, सीने और पेट में पांच गोलियां मारीं। हत्या का आरोपी निखिल 2018 में अपने छोटे भाई नीशू पर भी हमला कर चुका है। पुलिस की तीन टीमें आरोपी की तलाश में दबिश दे रहीं है।

150 करोड़ के मालिक थे हरिओम चौधरी

मोदीनगर थाना क्षेत्र के बुदाना गांव निवासी हरिओम चौधरी (52 साल) की गिनती क्षेत्र के सम्पन्न किसानों में थी। उनके नाम पर मोदीनगर 75 बीघा जमीन है, जबकि मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ रोड पर जीवन अस्पताल के सामने मार्केट है। उनकी कुल संपत्ति करीब 150 करोड़ के आसपास है। हरिओम के परिवार में पत्नी मीनाक्षी, बड़ा बेटा निखिल नेहरा और छोटा बेटा नीशू हैं।

ये भी पढ़ें:हॉर्न बजाने पर युवक को गोली, भाई पर भी किया फायर; गाजियाबाद में सनसनीखेज मर्डर

आरोपी के पास भी 25 बीघा जमीन और कई दुकानें

एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि बड़ा बेटा निखिल शराब पीने का आदी है, इसी को लेकर पिता उसे डांटते थे। बड़े बेटे को मार्केट में दुकानें और 25 बीघा जमीन भी दे रखी थी, लेकिन बेटा अपने हिस्से की जमीन अपने नाम कराना चाहता था। इस पर पिता कहते थे कि तू इस जमीन को भी शराब और अपने शौक में बेचकर खा जाएगा।

रात में पिस्टल से की हत्या

हरिओम चौधरी ने रात में अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ खाना खाया था, उस समय बड़ा बेटा घर पर नहीं था। वह रात में ही शराब पीकर आया था। बताया गया है कि पिता ने बेटे को शराब पीने पर डांट दिया। इसके बाद निखिल (32 साल) ने पिस्टल निकाल ली, जहां निखिल का पिता से विवाद होने लगा। इस दौरान दूसरे कमरे से हरिओम की पत्नी अनीता और छोटा बेटा नीशू भी आ गए। जहां हाथापाई के बाद बड़े बेटे निखिल ने पिस्टल से पिता को गोली मार दी। चेहरे पर गोली लगकर हरिओम फर्श पर गिर पड़े, इसके बाद निखिल ने हरिओम के चेहरे, सीने और प्राइवेट पार्ट के पास भी गोलियां मारीं। जहां पुलिस ने 4 से 6 गोलियों के निशान बताए।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद के दंपति ने जहर खाकर दौड़ाई कार, स्कूल वैन से टकराने के बाद दोनों घायल

2018 में छोटे भाई को मारी थी गोली

हरिओम के दोनों बेटों की शादी नहीं हुई है, पुलिस की जांच में आया कि निखिल का शराब पीने को लेकर अपनी मां ओर पिता से पूर्व में भी झगड़ा होता रहता था। साल 2018 में भी निखिल ने अपने छोटे भाई नीशू पर भी फायरिंग की थी, जिसमें एक गोली नीशू को लगी थी। अब पुलिस पूरे केस की भी जांच कर रही है।

मां ने कराई बेटे के खिलाफ FIR

हरिओम चौधरी के मर्डर के मामले में उनकी पत्नी मीनाक्षी ने अपने बड़े बेटे निखिल के खिलाफ मोदीनगर थाने में तहरीर दी, पुलिस ने बताया कि मीनाक्षी की तहरीर पर उनके बेटे निखिल के खिलाफ हत्या की धारा में केस दर्ज किया गया है।

एसीपी का बयान

एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि बड़े बेटे ने पिता की गोली मारकर हत्या की है। जांच में आया कि शराब पीकर बेटा घर में झगड़ा करता था। जमीन के विवाद को लेकर पुलिस जांच कर रही है। तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस कार्रवाई कर रही है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 4 टीमें लगाई गई हैं।

ये भी पढ़ें:गाजियाबाद रेप-मर्डर: 4 घंटे तलाश,आवारा कुत्ते ने ढूंढी लाश; मां ने बताई पूरी बात
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ghaziabad News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।