150 करोड़ की प्रॉपर्टी पाने के लिए बाप को गोलियों से भून डाला; गाजियाबाद में हैवान बना बेटा

गाजियाबाद में करोड़ों की संपत्ति के मालिक एक व्यक्ति को उसके ही नशेड़ी बेटे ने गोलियों से भूनकर मार डाला। आरोपी जमीन उसके नाम नहीं करने को लेकर अपने पिता से रंजिश रखता था। हत्या के बाद से आरोपी फरार है।

गाजियाबाद जिले के मोदीनगर से सटे गांव बुदाना में बुधवार देर रात एक कलियुगी बेटे ने निखिल नेहरा ने अपने पिता हरिओम की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों के अनुसार बुधवार रात निखिल शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा था और पिता हरिओम पर जमीन नाम करने का दबाव बनाया। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। इस बीच, गुस्साए निखिल ने पिता पर पिस्टल से फायरिंग कर दी। उसने पिता के सिर, सीने और पेट में पांच गोलियां मारीं। हत्या का आरोपी निखिल 2018 में अपने छोटे भाई नीशू पर भी हमला कर चुका है। पुलिस की तीन टीमें आरोपी की तलाश में दबिश दे रहीं है।

150 करोड़ के मालिक थे हरिओम चौधरी मोदीनगर थाना क्षेत्र के बुदाना गांव निवासी हरिओम चौधरी (52 साल) की गिनती क्षेत्र के सम्पन्न किसानों में थी। उनके नाम पर मोदीनगर 75 बीघा जमीन है, जबकि मोदीनगर में दिल्ली-मेरठ रोड पर जीवन अस्पताल के सामने मार्केट है। उनकी कुल संपत्ति करीब 150 करोड़ के आसपास है। हरिओम के परिवार में पत्नी मीनाक्षी, बड़ा बेटा निखिल नेहरा और छोटा बेटा नीशू हैं।

आरोपी के पास भी 25 बीघा जमीन और कई दुकानें एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि बड़ा बेटा निखिल शराब पीने का आदी है, इसी को लेकर पिता उसे डांटते थे। बड़े बेटे को मार्केट में दुकानें और 25 बीघा जमीन भी दे रखी थी, लेकिन बेटा अपने हिस्से की जमीन अपने नाम कराना चाहता था। इस पर पिता कहते थे कि तू इस जमीन को भी शराब और अपने शौक में बेचकर खा जाएगा।

रात में पिस्टल से की हत्या हरिओम चौधरी ने रात में अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ खाना खाया था, उस समय बड़ा बेटा घर पर नहीं था। वह रात में ही शराब पीकर आया था। बताया गया है कि पिता ने बेटे को शराब पीने पर डांट दिया। इसके बाद निखिल (32 साल) ने पिस्टल निकाल ली, जहां निखिल का पिता से विवाद होने लगा। इस दौरान दूसरे कमरे से हरिओम की पत्नी अनीता और छोटा बेटा नीशू भी आ गए। जहां हाथापाई के बाद बड़े बेटे निखिल ने पिस्टल से पिता को गोली मार दी। चेहरे पर गोली लगकर हरिओम फर्श पर गिर पड़े, इसके बाद निखिल ने हरिओम के चेहरे, सीने और प्राइवेट पार्ट के पास भी गोलियां मारीं। जहां पुलिस ने 4 से 6 गोलियों के निशान बताए।

2018 में छोटे भाई को मारी थी गोली हरिओम के दोनों बेटों की शादी नहीं हुई है, पुलिस की जांच में आया कि निखिल का शराब पीने को लेकर अपनी मां ओर पिता से पूर्व में भी झगड़ा होता रहता था। साल 2018 में भी निखिल ने अपने छोटे भाई नीशू पर भी फायरिंग की थी, जिसमें एक गोली नीशू को लगी थी। अब पुलिस पूरे केस की भी जांच कर रही है।

मां ने कराई बेटे के खिलाफ FIR हरिओम चौधरी के मर्डर के मामले में उनकी पत्नी मीनाक्षी ने अपने बड़े बेटे निखिल के खिलाफ मोदीनगर थाने में तहरीर दी, पुलिस ने बताया कि मीनाक्षी की तहरीर पर उनके बेटे निखिल के खिलाफ हत्या की धारा में केस दर्ज किया गया है।