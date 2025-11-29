Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़Son raped minor girl father made fake Panchnama and kept her in the house
बेटे ने नाबालिग से रेप किया, पिता ने फर्जी पंचनामा बनाकर घर में रखा; MP में बाप-बेटा गिरफ्तार

बेटे ने नाबालिग से रेप किया, पिता ने फर्जी पंचनामा बनाकर घर में रखा; MP में बाप-बेटा गिरफ्तार

संक्षेप:

मध्य प्रदेश में बाप-बेटे की घिनौनी हरकत का मामला सामने आया है। बेटे ने नाबालिग लड़की से रेप किया और पिता ने फर्जी पंचनामा तैयार कर नाबालिग को अपने घर में रखा। पुलिस ने पंचनामा को अवैध मानते हुए बाप और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

Sat, 29 Nov 2025 04:21 PMSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, अशोक नगर
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश में बाप-बेटे की घिनौनी हरकत का मामला सामने आया है। बेटे ने नाबालिग लड़की से रेप किया और पिता ने फर्जी पंचनामा तैयार कर नाबालिग को अपने घर में रखा। पुलिस ने पंचनामा को अवैध मानते हुए बाप और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मध्य प्रदेश के अशोक नगर देहात थाना पुलिस ने नाबालिग से रेप के मामले में मुख्य आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पिता ने नाबालिग को अपने घर में रखने के लिए कथित तौर पर एक 'सहमति पंचनामा' तैयार कराया था, जिसे पुलिस ने अवैध माना है। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने बाप बेटे दोनों को पकड़कर न्यायालय में पेश कर दिया है।

देहात थाना प्रभारी भुवनेश शर्मा ने बताया कि 16 साल की नाबालिग पीड़िता ने युवक के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की।

जांच के दौरान एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। आरोपी हरनाम अहिरवार ने अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर नाबालिग बालिका का एक 'सहमति पंचनामा' तैयार कराया था। हालांकि, जांच में यह पंचनामा कानूनी रूप से वैध नहीं पाया गया। पुलिस ने इसे भी विवेचना में शामिल कर लिया है।

जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी पिता हरनाम अहिरवार और उसके पुत्र राजेश अहिरवार ने पीड़िता को अपने संरक्षण में घर पर ठहराया था। इसी दौरान आरोपी राजेश अहिरवार ने नाबालिग पीड़िता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी हरनाम अहिरवार और उसके पुत्र राजेश अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया है।

देहात थाने में अपराध क्रमांक 550/25, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 64(2)(एम), 127(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(1)/6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में देहात थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर भुवनेश शर्मा, सोनम यादव और कांस्टेबल रश्मि शाक्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा लाइव हिन्दुस्तान में दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों की गतिविधियों पर लिखते हैं। 17 साल से भी अधिक समय से पत्रकारिता में सेवाएं दे रहे सुबोध ने यूं तो डीडी न्यूज से इंटर्नशिप कर मीडिया में प्रवेश किया था, लेकिन पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत दैनिक जागरण, जम्मू से बतौर ट्रेनी 2007 में की। वह कई मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। वह दैनिक जागरण, नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स, अमर उजाला और हिन्दुस्तान अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल का अनुभव रखने वाले सुबोध मूलरूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने स्कूली शिक्षा से लेकर विज्ञान में स्नातक तक की पढ़ाई बिहार से की है। उसके बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता व मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। सुबोध वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के स्टेट डेस्क पर काम कर रहे हैं। वह राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में विशेष रूचि रखते हैं। और पढ़ें
Madhya Pradesh News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।