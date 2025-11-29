बेटे ने नाबालिग से रेप किया, पिता ने फर्जी पंचनामा बनाकर घर में रखा; MP में बाप-बेटा गिरफ्तार
मध्य प्रदेश में बाप-बेटे की घिनौनी हरकत का मामला सामने आया है। बेटे ने नाबालिग लड़की से रेप किया और पिता ने फर्जी पंचनामा तैयार कर नाबालिग को अपने घर में रखा। पुलिस ने पंचनामा को अवैध मानते हुए बाप और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।
मध्य प्रदेश के अशोक नगर देहात थाना पुलिस ने नाबालिग से रेप के मामले में मुख्य आरोपी और उसके पिता को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पिता ने नाबालिग को अपने घर में रखने के लिए कथित तौर पर एक 'सहमति पंचनामा' तैयार कराया था, जिसे पुलिस ने अवैध माना है। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने बाप बेटे दोनों को पकड़कर न्यायालय में पेश कर दिया है।
देहात थाना प्रभारी भुवनेश शर्मा ने बताया कि 16 साल की नाबालिग पीड़िता ने युवक के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा के निर्देश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की।
जांच के दौरान एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। आरोपी हरनाम अहिरवार ने अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ मिलकर नाबालिग बालिका का एक 'सहमति पंचनामा' तैयार कराया था। हालांकि, जांच में यह पंचनामा कानूनी रूप से वैध नहीं पाया गया। पुलिस ने इसे भी विवेचना में शामिल कर लिया है।
जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी पिता हरनाम अहिरवार और उसके पुत्र राजेश अहिरवार ने पीड़िता को अपने संरक्षण में घर पर ठहराया था। इसी दौरान आरोपी राजेश अहिरवार ने नाबालिग पीड़िता के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी हरनाम अहिरवार और उसके पुत्र राजेश अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया है।
देहात थाने में अपराध क्रमांक 550/25, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137(2), 64(2)(एम), 127(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(1)/6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस पूरी कार्रवाई में देहात थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर भुवनेश शर्मा, सोनम यादव और कांस्टेबल रश्मि शाक्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही।