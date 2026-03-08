Hindustan Hindi News
ईएमआई को लेकर विवाद, पिता ने थप्पड़ मारा तो बेटे ने जान से ही मार डाला; नोएडा में सनसनीखेज कांड

Mar 08, 2026 10:00 am ISTSubodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान/नोएडा
नोएडा के सेक्टर-135 स्थित डूब क्षेत्र में बीते रविवार को लहूलुहान मिले व्यक्ति के शव की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बीते शनिवार रात कार की ईएमआई को लेकर हुए विवाद के बाद थप्पड़ लगने से गुस्साए पुत्र ने सिर कुचलकर पिता की हत्या की थी। 

नोएडा के सेक्टर-135 स्थित डूब क्षेत्र में बीते रविवार को लहूलुहान मिले व्यक्ति के शव की घटना का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। बीते शनिवार रात कार की ईएमआई को लेकर हुए विवाद के बाद थप्पड़ लगने से गुस्साए पुत्र ने सिर कुचलकर पिता की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि एक मार्च को सेक्टर-135 के डूब क्षेत्र में एक व्यक्ति का शव लहूलुहान मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंची एक्सप्रेसवे थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। मृतक की पहचान राकेश कुमार के रूप में हुई, जो मूलरूप से बदायूं जिले के जरीफनगर के रहने वाले थे। फिलहाल सेक्टर-135 के यमुना डूब क्षेत्र में रह रहे थे। वह एक प्लांट में मिक्सर गाड़ी के ड्राइवर थे। दो बेटे, एक बेटी और पत्नी के साथ में वह डूब क्षेत्र में रहते थे। 28 फरवरी को पत्नी और एक बेटा-बेटी गांव चले गए थे।

अक्सर झगड़ा होता रहता था

बड़ा बेटा सतेंद्र कुमार अपने पिता राकेश के साथ में कमरे पर ही था। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि दोनों के बीच गाड़ी की किस्त को लेकर अक्सर झगड़ा होता रहता था। दरअसल, राकेश कुमार ने अपने नाम पर एक कार खरीदी थी और उसे टैक्सी में चलाने के लिए अपने सतेंद्र को दी थी। गाड़ी की मासिक किस्त जमा करने की जिम्मेदारी सतेंद्र की थी।

झगड़े की जानकारी से पुलिस को संदेह हुआ

पुलिस ने बताया कि आरोपी सतेंद्र अपने पिता की हत्या करने के बाद कार लेकर फरार हो गया। सुबह पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो वह भी मौके पर आया। पुलिस ने उससे पूछताछ की, लेकिन उसने रात में कमरे में नहीं होने की बात कही। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की और कई अहम सुराग जुटाए।

राकेश लहूलुहान अवस्था में पड़े थे

पुलिस ने बताया कि सुबह जब राकेश समय से काम पर नहीं पहुंचे तो ठेकेदार ने उसे कॉल लगाई, लेकिन कई फोन पर भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो ठेकेदार उनके कमरे पर पहुंच गया। जहां पर राकेश लहूलुहान अवस्था में पड़े थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की परिजन को जानकारी देकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

