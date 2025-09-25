गुरुग्राम में हैवान बना बेटा! बुजुर्ग पिता को बैट से पीटकर मार डाला

गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां के भीमगढ़ खेड़ी में बुधवार के एक शख्स ने अपने बुजुर्ग पिता को क्रिकेट बैट से पीट-पीटकर मार डाला। इस घटना में आरोपी की पत्नी को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद तुरंत ऐक्शन लिया और हैवान बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

मंगलवार को पुलिस को सूचना मिली कि आर्यन अस्पताल में गुलाब सिंह नामक शख्स की मौत हो गई है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि बहू प्रीति की हालत गंभीर है। इस मामले में डॉक्टरों ने पुलिस को बताया कि प्रीति अभी बयान देने की हालत में नहीं है। इस मामले में बुधवार को पुलिस दोबारा बयान दर्ज करवाने पहुंची तो प्रीति ने सबकुछ बताया। प्रीति ने बताया कि मंगलवार शाम को उसका पति नीरज घर लौटा और झगड़ा करने लगा। प्रीति ने बताया कि नीरज ने झगड़े के दौरान उस पर हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। पति-पत्नी के बीच झगड़ा हो ही रहा था कि इतने में 73 साल के नीरज के पिता वहां आ गए और बीच-बचाव करने लगे। नीरज ने गुस्से में पत्नी और पिता दोनों पर हमला कर दिया। इस हमले में नीरज के पिता की मौत हो गई, जबकि प्रीति गंभीर रूप से घायल हो गई।