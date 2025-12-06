मां को उतारा में मौत के घाट फिर पड़ोसी देश भाग गया शख्स, 5 साल बाद पुलिस ने दबोचा

संक्षेप: दिल्ली पुलिस ने 5 दिसंबर को भारत नेपाल बॉर्डर पर अनिमेश झा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। ये वही अनिमेष झा है जिसने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी थी और फिर कोरोना महामारी के दौरान मिली राहत का फायदा उठाकर पड़ोसी देश फरार हो गया।

दिल्ली पुलिस ने 5 दिसंबर को भारत नेपाल बॉर्डर पर अनिमेश झा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। ये वही अनिमेष झा है जिसने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी थी और फिर कोरोना महामारी के दौरान मिली राहत का फायदा उठाकर पड़ोसी देश फरार हो गया। इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। हालांकि अब पुलिस ने इसे ढूंढ निकाला है। 42 साल का अनिमेष झा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था लेकिन उसे ड्रग्स की लत थी। 24 फरवरी 2017 को उसने द्वारका में अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी थी।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अनिमेश अपने पिता की मौत के बाद से मां से पैसों और संपत्ति को लेकर झगड़ा करता था, क्योंकि उसे डर था कि मां संपत्ति उसकी बहन के नाम कर देंगी। 24 फरवरी को उसने नशे की हालत में मां से पैसे मांगे। जब मां ने मना किया, तो उसने उन्हें दीवार पर बार-बार मारा और रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। तीन दिन बाद, लंदन में रहने वाली उसकी बहन ने पड़ोसियों को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और शव बरामद किया। मामले में पुलिस की बारीकी से की गई डिजिटल जांच के चलते 2017 में अनिमेष झा के आरोप के जुर्म का खुलासा हो सका।