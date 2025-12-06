Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsSon Killed Mother For Property In Delhi Then Ran Police Caught Him after 5 years
मां को उतारा में मौत के घाट फिर पड़ोसी देश भाग गया शख्स, 5 साल बाद पुलिस ने दबोचा

मां को उतारा में मौत के घाट फिर पड़ोसी देश भाग गया शख्स, 5 साल बाद पुलिस ने दबोचा

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस ने 5 दिसंबर को भारत नेपाल बॉर्डर पर अनिमेश झा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। ये वही अनिमेष झा है जिसने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी थी और फिर कोरोना महामारी के दौरान मिली राहत का फायदा उठाकर पड़ोसी देश फरार हो गया।

Dec 06, 2025 03:28 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली पुलिस ने 5 दिसंबर को भारत नेपाल बॉर्डर पर अनिमेश झा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। ये वही अनिमेष झा है जिसने अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी थी और फिर कोरोना महामारी के दौरान मिली राहत का फायदा उठाकर पड़ोसी देश फरार हो गया। इसके बाद से ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। हालांकि अब पुलिस ने इसे ढूंढ निकाला है। 42 साल का अनिमेष झा सॉफ्टवेयर इंजीनियर था लेकिन उसे ड्रग्स की लत थी। 24 फरवरी 2017 को उसने द्वारका में अपनी मां की बेरहमी से हत्या कर दी थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अनिमेश अपने पिता की मौत के बाद से मां से पैसों और संपत्ति को लेकर झगड़ा करता था, क्योंकि उसे डर था कि मां संपत्ति उसकी बहन के नाम कर देंगी। 24 फरवरी को उसने नशे की हालत में मां से पैसे मांगे। जब मां ने मना किया, तो उसने उन्हें दीवार पर बार-बार मारा और रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। तीन दिन बाद, लंदन में रहने वाली उसकी बहन ने पड़ोसियों को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और शव बरामद किया। मामले में पुलिस की बारीकी से की गई डिजिटल जांच के चलते 2017 में अनिमेष झा के आरोप के जुर्म का खुलासा हो सका।

2017 में अनिमेश को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन 2020 में महामारी के दौरान मिली अंतरिम जमानत का फायदा उठाकर वह फरार हो गया और पांच साल तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहा। आखिरकार, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक विशेष टीम ने उसे ट्रैक किया। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से पता चला कि वह पड़ोसी देश नेपाल के काठमांडू में छिपा हुआ था और वहाँ एक प्राइवेट स्कूल में क्लास VI और VII के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा था। पुलिस ने उसे फंसाने की योजना बनाई और 5 दिसंबर को भारत-नेपाल सीमा पर सोनौली से गिरफ्तार कर लिया, जिसके साथ ही उसका पांच साल का भागदौड़ खत्म हो गया।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Delhi Crime News Delhi Crime
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।