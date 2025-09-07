मेरे नाम मकान नहीं कर रहे थे, मैंने उन्हें ईंट से कूचकर मार डाला; नोएडा में बेटे ने बाप की जान ले ली
नोएडा में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। संपत्ति विवाद में एक बेटे ने अपने बाप की हत्या कर दी। आरोपी बेटे ने पुलिस को बताया कि मेरे पिता मुझे खर्चे और शराब पीने के लिए पैसे नहीं देते थे। वह मेरे नाम मकान भी नहीं कर रहे थे। इसलिए सोते वक्त ईंट से कूचकर उन्हें मार डाला।
उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 113 के सर्फाबाद गांव में नशे के आदि 19 साल के एक बेटे ने संपत्ति विवाद के चलते अपने पिता को सोते समय ईंट से कूचकर मार डाला। बताया जाता है कि आरोपी बेटा अपने पिता के लाश के साथ काफी देर तक बैठा रहा।
वहीं, यह नजारा जब परिवार के अन्य सदस्यों ने देखा तो उनके होश उड़ गए। परिवार की महिलाओं में चीख पुकार मच गई। आस पड़ोस के लोग चीख पुकार की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे तो उनके भी होश पख्ता हो गए। देखते देखते इस घटना की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई।
इस बीच परिवार के सदस्यों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना पाते ही सेक्टर 113 थाना पुलिस और अन्य पुलिस अधिकारी तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने हत्यारोपी बेटे को हिरासत में लिया और हत्या में इस्तेमाल किए गए ईंट को कब्जे में लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरा और पोस्टमार्टम के लिए भे दिया। फोरेंसिक टीम द्वारा घटनास्थल की जांच की जा रही है।
पुलिस द्वारा कड़ी पूछताछ के बाद आरोपी बेटे ने पूरी घटना बताई। उसने बताया कि मेरे और पिता के बीच अक्सर संपत्ति को लेकर विवाद होता रहता था। मेरे पिता मुझे खर्चे व शराब पीने के लिए पैसे भी नहीं देते थे तथा मेरे नाम मकान नहीं कर रहे थे। इसे लेकर देर शाम को भी हमारा झगड़ा हुआ था। इस वजह से मैंने अपने पिता जी को चारपाई पर लेटे हुए ही कमरे में पड़ी हुई ईंट से मारकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने हत्यारोपी युवक को न्यायालय में पेश कर हत्या के आरोप में जेल भेज दिया है।