जमीन के लिए पिता बेरहमी से हत्या , सिर पर रॉड मारी पैर पकड़े और दबा दिया गला

संक्षेप: मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी।पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बेटे ने एक बाल अपचारी की मदद से गला दबाकर अपने पिता को मौत के घाट उतारा था।

मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बागचीनी थाना क्षेत्र में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी।पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बेटे ने एक बाल अपचारी की मदद से गला दबाकर अपने पिता को मौत के घाट उतारा था।आरोपी बेटे और बाल अपचारी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।जांच में पता चला कि मृतक मोहर सिंह कुशवाह की हत्या उनके बेटे ने महज 6 बिस्वा जमीन के लिए की थी।

पुलिस के अनुसार आरोपी बेटे ओमवीर कुशवाह ने अपने मौसी के बेटे बाल अपचारी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। ओमवीर ने अपने पिता की हत्या इसलिए की, क्योंकि वह उनकी 12 बिस्वा जमीन में से 6 बिस्वा जमीन हड़पना चाहता था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। मोहर सिंह कुशवाह के दो बेटे हैं, जो अलग-अलग रहते थे। एक बेटा बेंगलुरु में काम करता था, जबकि दूसरा आरोपी ओमवीर कुशवाह सूरत में रहकर काम करता था। ओमवीर ने 6 महीने पहले अपने हिस्से की एक बीघा जमीन बेच दी थी, जिसके बाद उसके पास केवल मजदूरी करने का विकल्प बचा था।उसके पिता, मोहर सिंह के पास अभी भी 12 बिस्वा जमीन थी।ओमवीर ने सोचा कि पिता की मृत्यु के बाद उसे 6 बिस्वा जमीन मिलेगी, जिसे बेचकर वह वापस सूरत चला जाएगा।

इसी लालच में उसने अपने पिता की हत्या की योजना बनाई।अपने पिता की हत्या के लिए ओमवीर को एक साथी की आवश्यकता थी।उसने अपनी मौसी के बेटे, बाल अपचारी को लालच देकर इस अपराध में शामिल किया। इस तरह, ओमवीर ने अपने पिता की हत्या की साजिश रची।मोहर सिंह गांव में हो रही रामधुन से देर रात घर लौटे।ओमवीर ने उन्हें घर के पीछे खेत में बात करने के लिए बुलाया।जैसे ही मोहर सिंह पहुंचे, घात लगाए बैठे ओमवीर और बाल अपचारी ने लोहे की रॉड से उन पर हमला कर दिया, जिससे वे जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद, बाल अपचारी ने मोहर सिंह के पैर पकड़े और ओमवीर ने उनका गला दबाकर हत्या कर दी।

पिता की हत्या करने के बाद, ओमवीर और बाल अपचारी ने शराब पी।फिर, उन्होंने आधी रात को शव को घर तक पहुंचाया।इस दौरान शव एक। दो जगह गिर भी गया, जिसके निशान पुलिस को मिले।उन्होंने शव को बरामदे में कंबल में लपेटकर रख दिया, ताकि लगे कि मोहर सिंह को सुबह दिल का दौरा पड़ा था।