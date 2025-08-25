बेटी को ले जाने से मना किया तो भड़क गया दामाद, ससुर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी; मौत

दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। बेटी को ले जाने से मना करने पर भड़के दामाद ने ससुर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। गंभीर रूप से झुलसे ससुर की इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी दामाद को गिरफ्तार कर लिया है।

दिल्ली के घड़ौली एक्सटेंशन में ससुर को आग लगाकर मारने के आरोप में दामाद के गिरफ्तार गिरफ्तार कर लिया गया है। गुप्त सूचना और निगरानी के बाद गाजीपुर थाना की टीम ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। 16 अगस्त को गाजीपुर थाना में एक पीसीआर कॉल आई। इसमें बताया गया कि एक रिश्तेदार ने फोन करने वाले के पिता पर पेट्रोल डालकर उन्हें आग लगा दी है। एसआई सत्य प्रकाश तुरंत मौके पर पहुंचे।

पीड़ित को पीसीआर वैन द्वारा एलबीएस अस्पताल ले जाया गया। उनकी पहचान 60 साल के रणवीर सिंह पुत्र बाबू राम, निवासी राजवीर कॉलोनी, घरोली एक्सटेंशन, दिल्ली के रूप में हुई। एलबीएस अस्पताल में प्रारंभिक इलाज के बाद उन्हें सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। 24 अगस्त को उनकी मौत हो गई।

एलबीएस अस्पताल में अपने बयान में पीड़ित ने बताया कि वह पेशे से ऑटो चालक है। उसकी बेटी निशा की शादी लगभग 8 साल पहले संदीप से हुई थी। शादी के बाद से ही शराब पीने का आदी संदीप उसे परेशान करने लगा। वह उनकी बेटी से मारपीट करता रहा था। 15 अगस्त को अपने ससुराल में झगड़े के बाद निशा को उसके मायके वापस ले आया गया।

अगली सुबह लगभग 6:00 बजे आरोपी संदीप अपने ससुराल पहुंचा और अपनी पत्नी को वापस ले जाने की जिद करने लगा। जब ससुर रणवीर सिंह ने मना कर दिया तो वह भड़क गया। उसने अपने ससुर पर पेट्रोल छिड़ककर लाइटर से आग लगा दी। पीड़ित के बयान पर गाजीपुर थाना में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की गई।

घटना की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ गाजीपुर की देखरेख और एसीपी मधु विहार तिलक चंद बिष्ट के मार्गदर्शन में एक विशेष टीम का गठन किया गया। इलाके की सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच की गई। सुराग जुटाने के लिए स्थानीय मुखबिरों को सक्रिय किया गया। जांच ​​के दौरान पता चला कि आरोपी संदीप का हिंसक इतिहास रहा है। लगभग 15 दिन पहले उसने अपनी मां के साथ मारपीट की थी।

वह शराबी था और अक्सर परिवार के सदस्यों से झगड़ता रहता था। यह भी पता चला कि संदीप एक खाली कमरे में रह रहा था। वह पहले गाजियाबाद के विजय नगर में मॉडर्न स्कूल में माली का काम करता था। पिछले 10 दिनों से ड्यूटी पर नहीं आया था। उसका वेतन बकाया था। स्कूल अधिकारियों को सूचित किया गया था कि अगर वह अपना वेतन लेने आए तो पुलिस को सूचित करें।