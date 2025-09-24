नशे की लत छुड़ाने के लिए बेटे को भर्ती कराया था, थेरेपिस्ट ने इलाज के दौरान तोड़ डाली टांग
गुरुग्राम के सेक्टर-46 स्थित एक नशा मुक्ति केंद्र पर इलाज के दौरान एक युवक की टांग तोड़ दी गई। नशे की लत छुड़ाने के लिए एक परिवार ने अपने बेटे को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था। वहां उसे भयानक यातना मिली। पुलिस ने शिकायत मिलने पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इस घटना ने न केवल पीड़ित परिवार को सदमे में डाल दिया है, बल्कि शहर में चल रहे ऐसे सेंटरों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने शिकायत पर सेक्टर-50 थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बहादुरगढ़ निवासी संजय ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनका 22 वर्षीय बेटा पंत नशे का आदी हो गया था। बेटे को इस बुरी लत से बाहर निकालने के लिए उन्होंने सेक्टर-46 के मिशन वॉक रिहेब्लिटेशन सेंटर से संपर्क किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, जब तक कि 15 सितंबर को एक थेरेपी सत्र के दौरान पंत की चीखने की आवाजें नहीं आईं।
पिता ने जब पूछा तो थेरेपिस्ट ने इसे नशे की वजह से होने वाला सामान्य व्यवहार बताकर टाल दिया। लेकिन जब पंत की टांग में सूजन आने लगी और असहनीय दर्द हुआ, तो उसे डॉक्टर को दिखाया गया। डॉक्टरों ने एक्स-रे देखकर बताया कि उसकी जांघ की हड्डी (थाई बोन) टूट गई है। यह सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई।पीड़ित परिवार ने तुरंत सेक्टर-50 थाना पुलिस को इसकी शिकायत दी। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी थेरेपिस्ट की पहचान की जा रही है।
नशा मुक्ति के नाम पर धोखा
यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति के साथ हुई दुर्घटना नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत परिवारों की कहानी है जो अपने प्रियजनों को बचाने के लिए ऐसे केंद्रों पर भरोसा करते हैं। इस तरह की घटनाएं यह साबित करती हैं कि कई केंद्र बिना किसी नियम-कानून के चल रहे हैं और वहां मरीजों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। प्रशासन को ऐसे केंद्रों की सख्त निगरानी करनी चाहिए और जो केंद्र अवैध रूप से चल रहे हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि इलाज के नाम पर किसी के साथ ऐसी क्रूरता न हो।