ताकि कोई प्रदर्शनकारी भूखा ना रहे; कोई खुद आकर तो कोई ऑनलाइन सर्विस के जरिए जंतर-मंतर पर भेज रहा खाना
आंदोलन स्थल पर फल बांट रही एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि वह छात्रों को अपने बच्चों की तरह देखती हैं। उन्होंने कहा, 'मैं यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि वे कुछ अच्छा खाएं। अगर वे घंटों यहां बैठे हैं तो कम से कम हम उनका ध्यान तो रख सकते हैं।'
कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के लिए चारों ओर से मदद के हाथ बढ़े हैं। इस दौरान छात्र-छात्राएं भूखे ना रहें, इस बात का ध्यान रखते हुए सैकड़ों लोग उनके लिए पिज्जा, बिरयानी, लंगर, फल और यहां तक कि गोलगप्पे भी भेज रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े स्वयंसेवक सैकड़ों छात्रों को भोजन और पानी उपलब्ध कराने के लिए एकजुट होकर काम कर रहे हैं।
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में बताया जा रहा है कि कुछ लोगों द्वारा जोमैटो और स्विगी द्वारा या फिर खुद जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के लिए खाना भेजने का वीडियो वायरल होने के बाद देशभर से बड़ी संख्या में लोगों ने भी इसी तरह खाना ऑर्डर करना शुरू कर दिया।
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन अब एक सामुदायिक रसोई में बदल गया है, जहां कार्यालय जाने वाले लोग, बुजुर्ग, बच्चे कंधे से कंधा मिलाकर प्रदर्शनकारियों को भोजन, नाश्ता और पेय पदार्थ उपलब्ध करा रहे हैं।
खान-पान की सूची भी बड़ी संख्या में मौजूद युवा प्रदर्शनकारियों की पसंद को दर्शाता है। इसमें पिज्जा, बिरयानी, चिप्स, बिस्कुट, फलों के रस और ठंडे पेय शामिल हैं। वहीं स्थानीय विक्रेता प्रदर्शनकारियों को मुफ्त में गोलगप्पे और दही भल्ले भी उपलब्ध करा रहे हैं। उमस भरे मौसम में प्रदर्शनकारियों को गर्मी से राहत देने के लिए कई भोजन पैकेटों में छोटे हाथ वाले पंखे भी रखे गए हैं।
मंगलवार को प्रदर्शन में शामिल हुए निहंग सिखों समेत सिख समुदाय ने बुधवार को भी लंगर जारी रखा, जिसमें आने वाले हर व्यक्ति को ताजा भोजन परोसा गया। कई बच्चे पानी की बोतलें बांटते नजर आए, जबकि बुजुर्ग स्वयंसेवक प्रदर्शन में शामिल लोगों को केले और मौसमी फल वितरित करते दिखे।
दिल्ली की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत रवि मौर्य छुट्टी लेकर स्वयंसेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि देशभर से और विदेशों में रहने वाले भारतीयों की ओर से भी मदद पहुंच रही है। उन्होंने कहा, 'अलग-अलग राज्यों के लोग भोजन और पीने का पानी भेज रहे हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीयों से भी योगदान मिल रहा है। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार छात्रों की मदद करना चाहता है।'
मौर्य ने बताया कि तेज गर्मी में छात्रों को कई घंटे बैठे देखने के बाद स्वयंसेवकों ने भोजन के पैकेटों में हाथ वाले पंखे रखना शुरू किया। उन्होंने कहा, 'यह छोटी-सी पहल हो सकती है, लेकिन हमें लगा कि हर पैकेट में ऐसी कोई चीज होनी चाहिए, जो थोड़ी राहत दे सके।' नाश्ता बांटने वालों में नीट अभ्यर्थी ईशा भी शामिल थीं, जो एक साल का समय गंवा चुकी है और अपने चचेरे भाई के साथ स्वयंसेवा करने प्रदर्शन स्थल पर पहुंची है।
ईशा ने कहा, 'हम छात्रों के सामने मौजूद अनिश्चितता को समझते हैं। हम अपनी ओर से किसी भी तरह योगदान देना चाहते थे और नाश्ता लाना उनका समर्थन करने का सबसे आसान तरीका लगा।' ईशा ने बताया कि उन्होंने और उनके चचेरे भाई ने अपनी जेब खर्च की राशि बचाकर नाश्ता खरीदा।
फल बांट रही एक बुजुर्ग महिला ने कहा कि वह छात्रों को अपने बच्चों की तरह देखती हैं। उन्होंने कहा, 'मैं यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि वे कुछ अच्छा खाएं। अगर वे घंटों यहां बैठे हैं तो कम से कम हम उनका ध्यान तो रख सकते हैं।'
पानी की बोतलें बांट रहे कॉलेज छात्र अमित ने कहा कि अलग-अलग लोग एक साझा उद्देश्य के लिए साथ आए हैं। उन्होंने कहा, 'बहुत गर्मी है और कई छात्र सुबह से यहां मौजूद हैं। अगर किसी को पानी की एक बोतल देने से वह थोड़ी देर और यहां रह सकता है तो मेरे लिए यही पर्याप्त है।'
सोमवार को CJP के नेतृत्व वाले 'संसद चलो' मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद जंतर-मंतर पर धरना जारी है। उस दिन मानसून सत्र के पहले दिन संसद की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था और आंसू गैस के गोले छोड़े थे।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।