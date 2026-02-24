Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सोहना में गड्ढों से मिलेगी मुक्ति: PWD भरेगा 25 इलाकों की सड़कों के 3000 गड्ढे, मार्च 2026 तक का लक्ष्य

Feb 24, 2026 02:48 pm ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम के सोहना इलाके के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। सोहना के 25 से अधिक इलाकों में 3000 गड्ढों को भरने का काम जल्द शुरू होगा। PWD मार्च 2026 तक रिठौज, धूमसपुर और रायसीना जैसी प्रमुख सड़कों को दुरुस्त करेगा।

सोहना में गड्ढों से मिलेगी मुक्ति: PWD भरेगा 25 इलाकों की सड़कों के 3000 गड्ढे, मार्च 2026 तक का लक्ष्य

गुरुग्राम के सोहना इलाके के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) जिले में प्रमुख सड़कों की बदहाली को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर मरम्मत शुरू करेगा। म्हारी सड़क पोर्टल पर आई शिकायतों को लेकर सड़कों पर मरम्मत कार्य करेगा। इसमें सोहना के 25 से अधिक इलाकों के अलावा अन्य क्षेत्रों की प्रमुख सड़कों पर तीन हजार गड्ढों की मरम्मत होगी।

अधिकारियों को गड्ढे भरने के साथ गुणवत्तापूर्ण काम करने के निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल पर आई शिकायतों के मुताबिक गुरुग्राम के ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 75 से 80 किलोमीटर लंबी सड़कों पर तीन हजार से अधिक गड्ढे बने हुए हैं। इसमें रिठौज-धूमसपुर, सोहना अभयपुर और लोहटकी समेत अन्य सड़कें हैं। निवासियों की शिकायतों को ध्यान में लेकर मार्च के अंत तक सड़कों के तीन हजार गड्ढों को भरने का अभियान शुरू होगा, क्योंकि पहले भी नवनिर्मित सड़कें जल्दी खराब हो गई हैं।

ये भी पढ़ें:ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो के लिए वर्ल्ड बैंक से मांगा कर्ज, GMRL ने भेजा प्रस्ताव

ग्रामीणों की शिकायतों का प्राथमिकता से निवारण होगा

ग्रामीण निवासियों की शिकायतों का प्राथमिकता से निवारण होगा। जिले के ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें लोगों के चलने लायक नहीं है। इसमें सोहना से दमदमा, भोंडसी से हरचंदपुर, भोंडसी से खेड़ला, सोहना से दौला, निमौठ से सरमथला, गढ़ीबाजीदपुर, सोहना ढाणी से रायसीना समेत अन्य सड़क शामिल है।

इसको लेकर ग्रामीणों की ओर से लगातार शिकायतें की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में एक से दूसरे गांवों को जोड़ने वाली सड़कों में गड्ढे हो जाने से खस्ता हालत हो गई थी, जिनकी लंबाई दो से लेकर छह किलोमीटर की दूरी है। इन सड़कों पर गड्ढा मुक्त होने से ग्रामीणों की राह आसान होगी। इससे लोग असानी से एक दूसरे गांव में अवागमन आसानी से कर सकेंगे।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के पास बसेंगे 5 नए सेक्टर, HSVP का क्या प्लान

अब तक इन सड़कों पर गहरे गड्ढे होने के कारण ग्रामीणों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह काफी वक्त से अपने क्षेत्र की सड़कों पर बने गड्ढों को भरवाने के लिए संबंधित विभागों से कई बार शिकायत कर चुके हैं।

गुणवत्ता की जांच होगी

लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता चरणदीप सिंह ने कहा कि अधिक खराब सड़कों की मरम्मत और सुधार के लिए काम जल्द शुरू हो जाएगा। इसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मॉनसून के बाद सड़क निर्माण का काम तेज किया जाएगा। सड़क निर्माण में गुणवत्ता की जांच होगी। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही मिलने पर कार्रवाई होगी। सरकार के सड़क की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के सख्त निर्देश भी है। जिन सड़कों पर गड्ढे हैं, इनमें बारिश के दौरान जलभराव होने से वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। अंधेरे में गड्ढे नजर न आने से वाहन चालक कई बार हादसे का शिकार हो रहे हैं। अब गड्ढों को भरने से राहत मिलेगी।

ये भी पढ़ें:नमो भारत ट्रेन के इन 2 नए कॉरिडोर की DPR भी तैयार; केंद्र की मंजूरी का इंतजार
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।