सोहना में गड्ढों से मिलेगी मुक्ति: PWD भरेगा 25 इलाकों की सड़कों के 3000 गड्ढे, मार्च 2026 तक का लक्ष्य

गुरुग्राम के सोहना इलाके के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) जिले में प्रमुख सड़कों की बदहाली को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर मरम्मत शुरू करेगा। म्हारी सड़क पोर्टल पर आई शिकायतों को लेकर सड़कों पर मरम्मत कार्य करेगा। इसमें सोहना के 25 से अधिक इलाकों के अलावा अन्य क्षेत्रों की प्रमुख सड़कों पर तीन हजार गड्ढों की मरम्मत होगी।

अधिकारियों को गड्ढे भरने के साथ गुणवत्तापूर्ण काम करने के निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल पर आई शिकायतों के मुताबिक गुरुग्राम के ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 75 से 80 किलोमीटर लंबी सड़कों पर तीन हजार से अधिक गड्ढे बने हुए हैं। इसमें रिठौज-धूमसपुर, सोहना अभयपुर और लोहटकी समेत अन्य सड़कें हैं। निवासियों की शिकायतों को ध्यान में लेकर मार्च के अंत तक सड़कों के तीन हजार गड्ढों को भरने का अभियान शुरू होगा, क्योंकि पहले भी नवनिर्मित सड़कें जल्दी खराब हो गई हैं।

ग्रामीणों की शिकायतों का प्राथमिकता से निवारण होगा ग्रामीण निवासियों की शिकायतों का प्राथमिकता से निवारण होगा। जिले के ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें लोगों के चलने लायक नहीं है। इसमें सोहना से दमदमा, भोंडसी से हरचंदपुर, भोंडसी से खेड़ला, सोहना से दौला, निमौठ से सरमथला, गढ़ीबाजीदपुर, सोहना ढाणी से रायसीना समेत अन्य सड़क शामिल है।

इसको लेकर ग्रामीणों की ओर से लगातार शिकायतें की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में एक से दूसरे गांवों को जोड़ने वाली सड़कों में गड्ढे हो जाने से खस्ता हालत हो गई थी, जिनकी लंबाई दो से लेकर छह किलोमीटर की दूरी है। इन सड़कों पर गड्ढा मुक्त होने से ग्रामीणों की राह आसान होगी। इससे लोग असानी से एक दूसरे गांव में अवागमन आसानी से कर सकेंगे।

अब तक इन सड़कों पर गहरे गड्ढे होने के कारण ग्रामीणों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह काफी वक्त से अपने क्षेत्र की सड़कों पर बने गड्ढों को भरवाने के लिए संबंधित विभागों से कई बार शिकायत कर चुके हैं।