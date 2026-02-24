सोहना में गड्ढों से मिलेगी मुक्ति: PWD भरेगा 25 इलाकों की सड़कों के 3000 गड्ढे, मार्च 2026 तक का लक्ष्य
गुरुग्राम के सोहना इलाके के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। सोहना के 25 से अधिक इलाकों में 3000 गड्ढों को भरने का काम जल्द शुरू होगा। PWD मार्च 2026 तक रिठौज, धूमसपुर और रायसीना जैसी प्रमुख सड़कों को दुरुस्त करेगा।
गुरुग्राम के सोहना इलाके के लिए एक बड़ी राहत वाली खबर है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) जिले में प्रमुख सड़कों की बदहाली को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर मरम्मत शुरू करेगा। म्हारी सड़क पोर्टल पर आई शिकायतों को लेकर सड़कों पर मरम्मत कार्य करेगा। इसमें सोहना के 25 से अधिक इलाकों के अलावा अन्य क्षेत्रों की प्रमुख सड़कों पर तीन हजार गड्ढों की मरम्मत होगी।
अधिकारियों को गड्ढे भरने के साथ गुणवत्तापूर्ण काम करने के निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल पर आई शिकायतों के मुताबिक गुरुग्राम के ग्रामीण क्षेत्रों की लगभग 75 से 80 किलोमीटर लंबी सड़कों पर तीन हजार से अधिक गड्ढे बने हुए हैं। इसमें रिठौज-धूमसपुर, सोहना अभयपुर और लोहटकी समेत अन्य सड़कें हैं। निवासियों की शिकायतों को ध्यान में लेकर मार्च के अंत तक सड़कों के तीन हजार गड्ढों को भरने का अभियान शुरू होगा, क्योंकि पहले भी नवनिर्मित सड़कें जल्दी खराब हो गई हैं।
ग्रामीणों की शिकायतों का प्राथमिकता से निवारण होगा
ग्रामीण निवासियों की शिकायतों का प्राथमिकता से निवारण होगा। जिले के ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें लोगों के चलने लायक नहीं है। इसमें सोहना से दमदमा, भोंडसी से हरचंदपुर, भोंडसी से खेड़ला, सोहना से दौला, निमौठ से सरमथला, गढ़ीबाजीदपुर, सोहना ढाणी से रायसीना समेत अन्य सड़क शामिल है।
इसको लेकर ग्रामीणों की ओर से लगातार शिकायतें की जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में एक से दूसरे गांवों को जोड़ने वाली सड़कों में गड्ढे हो जाने से खस्ता हालत हो गई थी, जिनकी लंबाई दो से लेकर छह किलोमीटर की दूरी है। इन सड़कों पर गड्ढा मुक्त होने से ग्रामीणों की राह आसान होगी। इससे लोग असानी से एक दूसरे गांव में अवागमन आसानी से कर सकेंगे।
अब तक इन सड़कों पर गहरे गड्ढे होने के कारण ग्रामीणों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वह काफी वक्त से अपने क्षेत्र की सड़कों पर बने गड्ढों को भरवाने के लिए संबंधित विभागों से कई बार शिकायत कर चुके हैं।
गुणवत्ता की जांच होगी
लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता चरणदीप सिंह ने कहा कि अधिक खराब सड़कों की मरम्मत और सुधार के लिए काम जल्द शुरू हो जाएगा। इसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। मॉनसून के बाद सड़क निर्माण का काम तेज किया जाएगा। सड़क निर्माण में गुणवत्ता की जांच होगी। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही मिलने पर कार्रवाई होगी। सरकार के सड़क की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के सख्त निर्देश भी है। जिन सड़कों पर गड्ढे हैं, इनमें बारिश के दौरान जलभराव होने से वाहन चालकों को काफी परेशानी होती है। अंधेरे में गड्ढे नजर न आने से वाहन चालक कई बार हादसे का शिकार हो रहे हैं। अब गड्ढों को भरने से राहत मिलेगी।